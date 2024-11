ASUS Vivobook S 14 pod wieloma względami zaskakuje

Laptop ten jest idealnym rozwiązaniem dla użytkowników ceniących sobie mobilność, wysoką wydajność oraz zaawansowane technologie. Postanowiłem przyjrzeć się bliżej możliwościom tego urządzenia, zwracając uwagę na kilka kluczowych aspektów, które wyróżniają go na tle konkurencji.

ASUS Vivobook S 14 - materiały z wyższej półki

ASUS Vivobook S 14 wyróżnia się wyjątkową jakością wykonania, która zadowoli nawet najbardziej wymagających użytkowników. Obudowa laptopa została wykonana z wysokiej jakości aluminium, co zapewnia trwałość i elegancję. Materiał ten jest nie tylko estetyczny, ale także lekki, co sprawia, że laptop waży zaledwie 1,3 kg i mierzy niespełna 14 mm grubości. Vivobook S 14 wydaje się być idealnym rozwiązanie dla osób często podróżujących, które potrzebują lekkiego, ale solidnego urządzenia.

Laptop charakteryzuje się także nowoczesnym designem. ASUS zastosował nietypowe technologie produkcji, korzystając z zaawansowanych frezarek CNC, co pozwoliło na precyzyjne wykończenie detali. Nowe logo ASUS Vivobook, wykonane techniką specjalnego grawerowania, nadaje urządzeniu nowoczesny i unikalny charakter. Całość dopełniają dwa dostępne kolory Neutral Black oraz Mist Blue, które podkreślają unikatowy styl urządzenia.

ASUS Vivobook S 14 - specyfikacja robi wrażenie

ASUS Vivobook S 14 pomimo niewielkich rozmiarów bez problemów radzi sobie z procesorem o TDP na poziomie 35 W, co oznacza, że potrafi zapewnić świetną wydajność. Laptop wyposażony jest w najnowsze procesory Intel Core Ultra oparte na najnowszej architekturze Lunar Lake, które oferują doskonałą wydajność dzięki nowym rdzeniom wydajnym (P-core) oraz oszczędnym (E-core). Procesor ten zapewnia optymalne wykorzystanie mocy obliczeniowej przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia energii o 40% w porównaniu do poprzedniej generacji. Zintegrowany układ graficzny Intel Xe2 znacząco poprawia wydajność w grach i aplikacjach graficznych, oferując o 50% większą wydajność, a także wspierając funkcje związane z generatywną sztuczną inteligencją. Nowa jednostka przetwarzania neuronowego (NPU) dostarcza trzykrotnie większą wydajność TOPS (do 47 TOPS) dla obliczeń AI, przy niskim zużyciu energii. Procesor wyposażony jest również w technologię Memory-on-Package, która umożliwia szybki dostęp do danych i zmniejsza opóźnienia, co obniża całkowite zużycie energii systemu.

Laptop może być wyposażony w maksymalnie 32 GB pamięci RAM LPDDR5X o taktowaniu 8533 MHz oraz dysk SSD PCIe 4.0 NVMe o pojemności do 1 TB. Dzięki temu ASUS Vivobook S 14 oferuje wystarczającą moc obliczeniową oraz przestrzeń dyskową do najbardziej wymagających zadań, takich jak obróbka grafiki, montaż filmów czy gry komputerowe.

Dodatkową zaletą jest bateria o pojemności 75 Wh, która zapewnia ponad 20 godzin pracy na jednym ładowaniu. Jest to wyjątkowy wynik, który pozwala na cały dzień pracy bez konieczności ładowania urządzenia. Dodatkowo, technologia ASUS Easy Charge umożliwia ładowanie laptopa za pomocą szerokiej gamy standardowych ładowarek USB-C, co zwiększa wygodę użytkowania.

Procesory z serii Lunar Lake wyróżniają się swoją kafelkową budową, która pozwoliła na lepsze zarządzanie energią i zaoferowanie wyższej wydajności. Cały układ składa się z kilku “kafelków” (z angielskiego “tile”), które mają różne funkcje.

Compute Tile: Zawiera najnowsze rdzenie Efficient (E-cores) i Performance (P-cores) oraz nową generację układu graficznego Xe2 GPU, jednostkę przetwarzania obrazu (IPU) i jednostkę przetwarzania neuronowego (NPU 4).

Intel ARC GPU: Zapewnia o 50% większą wydajność w grach oraz 3,5 razy większą przepustowość AI w porównaniu do poprzedniej generacji, osiągając ponad 60 teraoperacji na sekundę (TOPS).

Platform Controller Tile (PCT): Integruje komponenty zabezpieczeń i łączności, takie jak WiFi 7, Bluetooth 5.4, porty PCIe Gen4 oraz Thunderbolt 4.

W testach wydajnościowych ASUS Vivobook S 14 z procesorem Intel Core Ultra 7 258V osiągnął imponujące wyniki, które przedstawiają się następująco:

Cinebench 2024: Multi-core: 675 pkt Single core: 120 pkt

Cinebench R23: Multi-core: 11138 pkt Single core: 1928 pkt

3DMark: Time Spy: 4063 Fire Strike: 9281 Wild Life Extreme: 7163

PCMark 10: 6910

ASUS Vivobook S 14 - bohaterem jest system chłodzenia

Jednym z kluczowych elementów ASUS Vivobook S 14 jest zaawansowany system chłodzenia ASUS IceCool. Laptop wyposażony jest w dwa wydajne heat-pipe'y o średnicy 6 mm oraz dwa wentylatory IceBlade z 97 łopatkami wykonanymi z polimeru ciekłokrystalicznego. Dzięki temu system jest cichszy i mniej wibruje w porównaniu do tradycyjnych rozwiązań.

Dodatkowo, laptop posiada inteligentne czujniki na płycie głównej, które monitorują temperaturę różnych komponentów w czasie rzeczywistym. Na podstawie zebranych danych, algorytm ASUSa dokładnie oblicza aktualne zapotrzebowanie na moc procesora, co pozwala na optymalizację wydajności oraz zużycia energii. Dzięki temu ASUS Vivobook S 14 może utrzymać wysoki poziom wydajności, nie przegrzewając się. Nie jest też przy tym zbyt głośny.

ASUS Vivobook S 14 - warto docenić ekran OLED

ASUS Vivobook S 14 wyposażony jest w 14-calowy ekran OLED o proporcjach 16:10 i rozdzielczości 2880 x 1800 pikseli. Ekran ten oferuje wyjątkową jakość obrazu dzięki 100% pokryciu palety barw DCI-P3, certyfikacji VESA DisplayHDR True Black oraz częstotliwości odświeżania 120 Hz. Dzięki technologii OLED, ekran zapewnia wyraźne kolory, głęboką czerń oraz wysoki kontrast, co sprawia, że oglądanie filmów czy praca nad projektami graficznymi staje się prawdziwą przyjemnością.

Ekran posiada również certyfikat TÜV Rheinland, który potwierdza niską emisję niebieskiego światła. Jest to szczególnie ważne dla osób spędzających długie godziny przed komputerem, ponieważ zmniejsza zmęczenie oczu i poprawia komfort pracy. Jednocześnie w aplikacji MyASUS możemy skorzystać z ustawień, które zapewnią nam długą żywotność matrycy i ochronę przed wypaleniami. Dzięki temu mamy pewność, że komputer posłuży nam przez długie lata i cały czas będzie zachwycał jakością ekranu.

ASUS Vivobook S 14 - klawiatura RGB abyś wyraził siebie

ASUS Vivobook S 14 wyposażony jest w ergonomiczną klawiaturę z podświetleniem RGB, która umożliwia dostosowanie koloru podświetlenia do własnych preferencji. Klawiatura posiada również wsparcie dla technologii Windows Dynamic Lighting, co pozwala na łatwe zarządzanie ustawieniami podświetlenia bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania.

Klawiatura cechuje się 1,7 mm skokiem klawiszy oraz subtelnie wyprofilowanymi klawiszami, co zapewnia komfort pisania i precyzję. Dodatkowo, laptop posiada powiększony touchpad, który ułatwia nawigację i zwiększa wygodę pracy bez użycia myszki.

ASUS Vivobook S 14 - dla kogo?

ASUS Vivobook S 14 został zaprojektowany z myślą o szerokiej gamie użytkowników, którzy cenią sobie mobilność, wydajność oraz styl. Laptop ten jest idealnym rozwiązaniem dla profesjonalistów, którzy często pracują i mieszkają w różnych miejscach, potrzebują technologii, która pozwoli im na utrzymanie elastyczności w pracy i stylu życia. Świetnie sprawdzi się również w przypadku osób, które często podróżują w celach zawodowych, wymagają mobilności oraz możliwości pracy w różnych miejscach, takich jak hotele czy lotniska. Doskonale powinien się też sprawdzić w przypadku studentów, którzy zabierają swojego laptopa na zajęcia, a mieszkaniu/pokoju, który wynajmują nie mają zbyt wiele miejsca.

Podsumowanie

ASUS Vivobook S 14 to laptop, który łączy w sobie elegancki design, zaawansowane technologie oraz wysoką wydajność. Dzięki procesorowi Intel Lunar Lake, ekranowi OLED, zaawansowanemu systemowi chłodzenia oraz podświetlanej klawiaturze, jest to idealne rozwiązanie dla osób ceniących sobie mobilność, styl oraz funkcjonalność. Niezależnie od tego, czy jesteś cyfrowym nomadą, studentem, czy profesjonalistą, ASUS Vivobook S 14 sprosta Twoim oczekiwaniom i zapewni komfort pracy w każdej sytuacji.

Artykuł powstał przy współpracy z marką ASUS.