Rosyjscy obywatele nie skorzystają z VPN. Zaciskanie pętli postępuje

VPN, czyli Virtual Private Network to świetne narzędzie, które pozwala ominąć bardzo wiele politycznych i regionalnych ograniczeń. Mając VPN nasza aktywność w sieci jest naprawdę prywatna. Nasz ruch sieciowy jest bowiem niewidoczny chociażby dla dostawcy internetu, więc o ile sam dostawca usługi VPN nas nie oszukuje, bądź też nie mamy na komputerze czy telefonie złośliwego oprogramowania, odkodowanie stron internetowych które odwiedzamy będzie bardzo trudne. To oczywiście nie jest na rękę niektórym władzom, które z chęcią wiedziałyby, którzy obywatele są np. zaangażowani w działalność opozycyjną. Co w takim razie zrobić? Oczywiście - zablokować dostęp do usługi.

Tak zrobili w Rosji, gdzie obywatele stracą dostęp do 6 usług VPN

Na swojej stronie Federalna Służba Nadzoru Komunikacji (Roskomnadzor) opublikowała oświadczenie, w którym informuje, że blokuje obywatelom Rosji dostęp do 6 popularnych usług VPN - Hola VPN, ExpressVPN, KeepSolid VPN Unlimited, Nord VPN, Speedify VPN, IPVanish VPN. Oznacza to, że na terenie tego kraju zablokowanych jest w sumie 8 dostawców, wcześniej blokadę otrzymały VyprVPN i OperaVPN. Kuriozalny jest jednak powód blokady. Na stronie Roskomnadzoru możemy przeczytać: "Korzystanie z usług VPN pozwala na dostęp do zabronionych informacji i zasobów, stwarza warunki do działań niezgodnych z prawem, w tym związanych z dystrybucją narkotyków, pornografią dziecięcą, ekstremizmem i tendencjami samobójczymi".

Innymi słowy - VPN jest zły, bo ludzie którzy go używają mogą zrobić coś złego. Nie wiem jak dla was, ale dla mnie na takiej samej podstawie można zakazać używania noży kuchennych, samochodów i setek innych rzeczy. Takie wytłumaczenie brzmi tak, że równie dobrze mogłoby nie być żadnego wytłumaczenia. Blokowanie VPN wygląda tutaj jak kolejny krok do blokowania swoim obywatelom dostępu do informacji. Bez VPN jeżeli jakieś medium bądź portal zostaną zabronione na terenie Rosji, obywatele nie będą mieli możliwości obejścia blokady.

Jest to więc nic innego jak kolejny etap podporządkowywania cyberprzestrzeni woli rządzących oraz odbieranie obywatelom możliwości dostępu do wszystkich zasobów sieci, a nie tylko tych zaaprobowanych przez władzę. Gdybym miał zgadywać, myślę, że niedługo na podstawie tego samego "wyjaśnienia" zdelegalizowane zostaną wszystkie usługi VPN i do problemów tamtejszego społeczeństwa dołożona zostanie kolejna cegiełka.

