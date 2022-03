Niedawno informowaliśmy o CPU Manie - mężczyźnie, który starał się wkroczyć na teren Chin ze 160 procesorami Intela przyczepionymi do ciała. Teraz pracownicy Wildberries wynieśli kilkadziesiąt kart graficznych, jednak proces sprzedaży w lombardzie nie przebiegł po ich myśli.

W związku z nakładanymi na Rosję sankcjami, niektóre towary są mocno ekskluzywne i pożądane przez daną grupę odbiorców. W kwestii kart graficznych, najbardziej kły sobie ostrzą gracze i… złodzieje. Potwierdza to niedawna sytuacja - dwóch pracowników sklepu woziło karty schowane w pudełkach po magazynie, aż w końcu wyrzucili je przez okno, do trzeciej osoby, czekającej na zewnątrz.

Nagranie ze zdarzenia:

GeForce RTX 3070 Ti chwilę później trafiły do pobliskiego lombardu, co nie było najmądrzejszym zachowaniem - jest to towar raczej rzadko widywany w tego typu lokalach. Po tym, jak mężczyźni zaproponowali sprzedaż kart za gotówkę od ręki, ten wywęszył spisek i poinformował lokalne władze.

Mężczyźni chcieli za dwadzieścia kart graficznych za 200 tysięcy rubli, czyli około 8300 zł. Za taki zestaw spokojnie mogliby dostać minimum 88 tysięcy złotych, więc dla lombardu była to czysta promocja. Zakupu jednak nie dokonano, karty wróciły do magazynu, a trzech złodziei zostało zamkniętych.

Źródło: Mash

Obrazek wyróżniający: Joseph Greve dla Unsplash