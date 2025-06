Szaleństwo w Biedronce. Akumulatory Niteo za pół darmo

Biedronka zorganizowała promocje na akumulatory i narzędzia Niteo. Nie zabrakło oferty "zestaw startowy za 1 zł", więc jest to dobry moment, by uzupełnić swój warsztat.

Od 16 do 29 czerwca w sklepach Biedronka będzie trwała ciekawa promocja na elektronikę warsztatową marki NITEO, skierowana zarówno do hobbystów majsterkowania, jak i profesjonalistów. Seria urządzeń zasilanych akumulatorami litowo-jonowymi NITEO n 20V MAX SYSTEM to nie tylko nowoczesna technologia, ale przede wszystkim wygoda – wystarczy jeden akumulator, by zasilić wiele różnych narzędzi. Tym razem promocje obejmują zarówno akumulatory, jak i elektronarzędzia. Jest zatem w czym wybierać

Reklama

Biedronka robi wyprzedaż. Akumulatory i narzędzia kupisz taniej

W centrum oferty znajduje się wspólny system zasilania, kompatybilny z wieloma urządzeniami NITEO. Klienci mają do wyboru akumulatory o pojemnościach 2500 mAh i 4000 mAh (w cenach odpowiednio 89,90 zł i 99,00 zł) oraz ładowarkę za 59,90 zł. Niewątpliwym hitem jest zestaw startowy z ładowarką i akumulatorem 2.5 Ah dostępny za symboliczną złotówkę przy zakupie dwóch elektronarzędzi NITEO.

W ramach promocji można wybierać spośród wielu praktycznych urządzeń warsztatowych:

Odkurzacz warsztatowy – w cenie 199 zł, idealny do zbierania pyłów, trocin czy drobnych odpadów. Urządzenie wyposażone jest w zbiornik ze stali nierdzewnej i specjalne miejsce na akumulator.

Wyrzynarka – za 169 zł. Umożliwia precyzyjne cięcie drewna, metalu i tworzyw sztucznych. W zestawie znajduje się walizka oraz dwie prowadnice tnące.

Wiertarko-wkrętarka udarowa – dostępna już za 99 zł. Niezastąpiona przy pracach montażowych i remontowych, oferuje tryb udaru oraz dwa biegi robocze.

Zakrętarka udarowa – za jedyne 119 zł. Sprawdzi się przy intensywnym wkręcaniu śrub i pracach konstrukcyjnych. Kompaktowa, ale bardzo mocna, z momentem obrotowym aż 180 Nm. Reklama

Promocja obowiązuje wyłącznie od 16 do 29 czerwca 2025 r. lub do wyczerpania zapasów. Produkty z oferty można znaleźć w wybranych sklepach Biedronka – ich lokalizację można sprawdzić w aplikacji lub na stronie internetowej sieci.