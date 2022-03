Był Spider-Man, był Batman, był Iron Man. Teraz powstał CPU Man. Chińskie służby celne zabrały mężczyznę do aresztu po tym, jak znaleziono go z 160 procesorami Intela przymocowanymi do ciała.

Najnowszy raport MyDrivers donosi, że chińskie służby celne złapały osobę, która starała się uciec z wieloma procesorami przyklejonymi do swojego ciała. Już nie tylko firmy starają się obejść zasady obowiązujące w Chinach, ale również osoby prywatne. Mężczyznę nazywa się w tej chwili “Walking CPU” oraz “CPU Man”.

Mężczyzna został schwytany z ponad 160 procesorami Intela, zarówno 11., jak i 12. generacji. Poza CPU, schwytany próbował przemycić również 16 składanych telefonów - nie można mu zatem odmówić głowy do interesów, bo są to niesamowicie pożądane produkty przez klientów. Większość z procesorów przymocowanych do ciała mężczyzny to Intel Core i5-12600KF, które kosztują ponad 1300 zł, co w całości daje ponad 200 tysięcy złotych.

Chiński Urząd Celny wydał oficjalne pismo dotyczące sprawy, w którym możemy poznać nieco więcej szczegółów. Do zatrzymania doszło 9 marca około 1 w nocy. Mężczyzna o imieniu Zeng został zatrzymany w punkcie kontroli podróży w porcie Gongbei, gdyż funkcjonariusze stwierdzili, że jego sposób chodzenia jest podejrzany i należy poddać go kontroli. Do łydek, brzucha i całej talii mężczyzna miał przymocowane taśmą klejącą wcześniej wspomniane procesory i telefony.

Obecnie sprawa jest rozpatrywana zgodnie z odpowiednimi przepisami. Organy celne przypominają, że bagaż, który osoby fizyczne wwożą i wywożą z kraju, powinien być ograniczony do własnego użytku i w rozsądnej ilości, oraz powinien podlegać dozorowi celnemu. Osoby, które uchylają się od dozoru celnego poprzez osobiste ukrycie lub przechowywanie przedmiotów, świadomie dokonują przemytu.

Czarny rynek w Chinach musi mieć się niesamowicie dobrze. Ogromne podatki nakładane na niektóre towary sprawiają, że przemytników jest coraz więcej - i o ile nie mają przymocowanych 160 procesorów do ciała, to raczej przechodzą bez większych problemów. Zgłoszonych przypadków nie było wiele, więc może być ogromna liczba takich osób, które przejdą niekontrolowane i są w stanie sprzedawać produkty nielegalnie.

Źródło: Videocardz

Obrazek wyróżniający: Francesco Vantini dla Unsplash