Recenzja ASUS ROG Strix Scar 18 z GeForce RTX 5090. Drogi Mikołaju...

ASUS ROG Strix Scar 18 - specyfikacja

ASUS ponownie dowozi jeden z najwydajniejszych notebooków na rynku oparty na platformie Intela oraz najmocniejszym mobilnym GPU - NVIDIA GeForce RTX 5090. ROG Strix Scar 18 to ciekawa propozycja dla tych, którzy nie uznają żadnych kompromisów. Jest to urządzenie z ekranem o przekątnej 18 cali i wagą ponad 3 kg, więc trudno nazwać je mobilnym, ale na upartego zmieści się w plecaku. Testowany egzemplarz został wyposażony w najnowszy procesor Intela - Core Ultra 9 275HX bazujący na architekturze Arrow Lake, co oznacza, że wydajne rdzenie (P) nie mają już wsparcia dla HyperThreadingu, czyli wielowątkowości. W testowanym procesorze mamy ich 8, a towarzyszy im jeszcze 16 rdzeni oszczędnych (E), które też obsługują tylko jeden wątek. Układ ten oferuje zatem 24 wątki i może pracować z maksymalnym zegarem na poziomie nawet 5.4 GHz.

Komputer wyposażony został ponadto w 64 GB pamięci RAM DDR5, 2 dyski SSD 2 TB w macierzy RAID 0 oraz ekran mini-LED o odświeżaniu 240 Hz o przekątnej 18 cali (2560 x 1600 pikseli). Spore wrażenie robi też bateria, to ogniwo o pojemności 90 Wh. Całości dopełnia solidna obudowa, pokaźny zestaw portów z USB 4.0 z obsługą Power Delivery i Display Port na czele oraz portem LAN 2.5 Gbps. Na plus trzeba też odnotować podświetlaną klawiaturę i kamerę IR kompatybilną z technologią Windows Hello. Wrażenie robi też cena, to około 26 tys. złotych.

ASUS ROG Strix Scar 18 CPU Intel Core Ultra 9 275HX, 8 rdzeni P/16 rdzeni E/24 wątki, 5.4 GHz RAM 64 GB DDR5-5600, dual-channel GPU NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop - 24 GB VRAM (TDP: 175W) SSD 2x 2TB SSD RAID 0 Inne Kamera 1080p z IR

Podświetlana klawiatura

Podświetlana obudowa

Wyświetlacz AniMe Vision Ekran 18 cali, 2560 x 1600 pikseli, Mini-LED, 240 Hz WLAN Intel BE200 (WiFi 7), BT 5.4 System operacyjny Windows 11 Home 64bit Bateria 90 Wh Porty 3x USB-A 3.1 Gen 2

1x HDMI 2.1

2x USB-C 4.0 (PD, Display Port, Thunderbolt)

1x LAN RJ-45 2,5 Gbps

1x port audio Wymiary 399 x 298 x 32 mm Waga 3,30 kg Cena ~26000 PLN (czerwiec 2025)

ASUS ROG Strix Scar 18 - design

Seria ROG Strix Scar obecna jest na rynku już od dłuższego czasu i większość z was pewnie doskonale ją kojarzy. To bezkompromisowe urządzenia dla osób poszukujących najwyższej wydajność. Na górnej klapie znajdziemy nie tylko charakterystyczne logo ROG ale również "pikselowy" wyświetlacz AniMe Vision, który pozwala się wyróżnić wyświetlając dowolny napis lub grafikę. Niestety materiał, z którego wykonana jest obudowa, poza tym, że jest miły w dotyku, doskonale też zbiera odciski palców. I co gorsze, są one bardzo trudne do usunięcia, co poniekąd widać na niektórych zdjęciach.

Od spodu też nie jest wcale tak zwyczajnie. Ogromna kratka wentylacyjna pozwala na utrzymanie odpowiedniej temperatury, a przy okazji ozdobiona została ciekawym napisem ROG Strix. Wokół całej obudowy jest też pasek diod LED, które mienią się wszystkimi kolorami tęczy. Co ciekawe dolną obudowę można ściągnąć bez użycia narzędzie, co pozwala na wymianę np. dysku SSD lub kości pamięci. I poza tym niewiele więcej, bo cały system chłodzenia pozostaje zabudowany.

Na plus tego modelu jak zwykle można zaliczyć klawiaturę, która wyposażona została w niemal pełnoprawny blok numeryczny. Klawiatura wyposażona została oczywiście w podświetlenie RGB, które możemy sobie dowolnie konfigurować w dedykowanej aplikacji Armoury Crate. Skok samych klawiszy jest bardzo przyjemny i daje wyczuwalną informację zwrotną. Układ z długim lewym Shiftem i podłużnym Enterem, jest raczej typowy i bardzo wygodny. W prawym górnym rogu znalazło się też miejsce na przycisk włączania zintegrowany niestety bez czytnika linii papilarnych. Pozytywną opinię mam też na temat touchpada, jest duży, czuły i ma przyjemne kliknięcie.

Jak już wspominałem, liczba portów rozszerzeń jest zadowalająca, podobnie jak ich umiejscowienie po bokach laptopa. Po lewej stronie mamy gniazdo zasilania, port LAN 2.5 Gbps, port HDMI 2.1, USB typu A oraz dwa porty USB typu C (4.0). Po prawej znalazło się miejsce na dwa kolejne porty USB typu A. Poza tym jest tu też kilka otworów wentylacyjnych oraz głośnikowych, ale całość systemu chłodzenia skupia się w tylnej części obudowy gdzie mamy przewiewną kratkę skrywającą rozbudowany radiator.

Kamera do wideorozmów o rozdzielczości 1080p zamontowana jest na ramce nad ekranem i posiada moduł IR. Jej jakość jest bardzo dobra przy odpowiednim oświetleniu, a dzięki technologii IR pozwala też logować się do systemu dzięki rozpoznawaniu twarzy. Działa to podobnie jak Face ID w produktach Apple, jest szybkie i skuteczne. ASUS wykorzystuje ponadto układ NPU wbudowany w procesor aby poprawić przy pomocy technologii AI dźwięk oraz jakość obrazu. Dzięki temu obsługuje np. funkcję centrowania kadru na rozmówcy, która działa całkiem sprawnie, choć moim zdanie z nieco zbyt dużym opóźnieniem.

Dołączony do zestawu zasilacz o mocy bagatela 380 W jest ogromny i przy maksymalnym obciążeniu z pewnością się nie nudzi. Niestety sprawia to też, że robi się bardzo ciepły. Niestety jest też przy tym ciężki i nieporęczny z racji grubego przewodu, ale przy takich mocach trudno aby był znacznie mniejszy. ROG Strix Scar 18 to komputer, który ma zastąpić "stacjonarkę" więc mam nadzieje, że nie będziecie musieli z nim zbyt często podróżować.

ASUS ROG Strix Scar 18 - ekran

ASUS wyposażył swój flagowy komputer w wyświetlacz Mini-LED z odświeżaniem 240 Hz i rozdzielczością 2560 x 1600. I trzeba przyznać, że jest on rewelacyjny. Szczególne wrażenie robi odświeżanie, dzięki któremu ruch na ekranie jest aż nienaturalnie płynny. Jestem pod wrażeniem jak duża jest różnica względem typowych wyświetlaczy, nawet z odświeżaniem 120 Hz. Technologia Mini-LED sprawia też, że ekran jest bardzo jasny ma doskonały rozkład jasności na całej powierzchni. Trudno pod tym względem wymagać znacznie więcej. W trybie HDR jasność ekranu przekracza 1000 nitów.

Dzięki wygaszaniu poszczególnych segmentów ekranu, maksymalny kontrast statyczny jest praktycznie nieskończony, tak jak w ekranach OLED. Po kalibracji mamy też rewelacyjne odwzorowanie kolorów i 100% pokrycie palety barw sRGB i P3. Nie można też narzekać na kąty widzenia czy czytelność ekranu, bo zastosowanie matowej powłoki skutecznie redukuje wszelkie refleksy.

ASUS Armoury Crate

Warto jeszcze zwrócić uwagę, na dodatkowe oprogramowanie pod postacią Armoury Crate. To aplikacja pozwalająca zarządzać nie tylko wydajnością, ale również wyglądem samego komputera. To tutaj możemy ustalić tryb pracy - Cichy, Wydajność oraz Turbo, ale także stworzyć animację na wyświetlacz AniMe Vision czy skonfigurować podświetlenie klawiatury i samej obudowy komputera. Możliwości tej aplikacji są jednak znacznie większe i dotyczą między innymi specjalnych ustawień pod konkretne gry czy pozwalają na tworzenie makr.

ASUS ROG Strix Scar 18 - wydajność

Procesor Intel Core Ultra 9 275HX potrafi w teorii pracować nawet z zegarem 5,4 GHz, ale takiej wartości nie udało mi się zaobserwować. Maksymalny zegar przy obciążeniu 1 rdzenia dochodzić do 5200 MHz. Znacznie lepiej jest za to przy dużym obciążeniu wszystkich rdzeni, zegar oscyluje wtedy w granicach 4,4 GHz, co robi wrażenie. Jak już wspominałem mamy tutaj 8 rdzeni P (Performance) i 16 rdzeni E (Efficiency), które obsługują maksymalnie 24 wątki. Gwiazdą jest jednak układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 5090 z 24 GB pamięci VRAM i TDP ustalonym na 175 W. To właśnie to rozwiązanie będzie grać pierwsze skrzypce jeśli chodzi o wydajność.

Korzystając z aplikacji Armoury Crate można wybrać jeden z 3 trybów pracy - Cichy, Wydajność lub Turbo. W tym ostatnim zarówno procesor jak i karta graficzną działają z pełną mocą i potrafią chwilowo przekroczyć pobór energii na poziomie 300W. Co istotne, wcale nie ogranicza go wtedy system chłodzenia, bo tej robi się bardzo głośny ale radzi sobie świetnie z trzymaniem w ryzach temperatury. W ustawieniu "Cichy" wydajność jest w wielu przypadkach wystarczająca, a hałas wyraźnie mniejszy, więc jeśli chcecie aby komputer był bardziej "kulturalny" to radze pozostać przy tym ustawieniu. Testy wykonywałem oczywiście w trybie Turbo, aby sprawdzić co ASUS ROG Strix Scar 18 ma do zaoferowania.

Rezultaty w testach wydajności wyglądają więcej niż dobrze. Nowa architektura Arrow Lake w połączeniu z wysokim zegarem sprawia, że w teście jednego rdzenia nawet procesor AMD z rdzeniami Zen 5 wyraźnie odstaje. Na wykresie Cinebench 2024 znajdziecie też wyniki procesorów Apple, które pokazują klasę w przypadku wydajności jednego rdzenia. Jednak w testach wielordzeniowych Intel wysuwa się na wyraźne prowadzenie, choć trzeba pamiętać, że pobiera też znacznie więcej energii. Generalnie w normalnym użytkowaniu nie czuć z pewnością braków w wydajności.

Wydajność w grach

Jeśli chodzi o gry to trudno mi było znaleźć punkt odniesienia. Dawno nie testowałem notebooka z dedykowanym układem graficznym, a te zintegrowane na tle GeForce RTX 5090 wyglądają blado. Nie jest też tak, że tej karty graficznej nie da się przytkać. Cyberpunk 2077 z aktywnym Ray-tracingiem i Path-tracingiem, bez wspomagania w postaci technologii DLSS i w rozdzielczości 2560x1600 pikseli kończy test wydajności z wynikiem na poziomie 25 klatek na sekundę. Wystarczy jednak wyłączyć Path-tracing i skorzystać z technologii DLSS, aby przy aktywnym Ray-tracingu dobić do 77 klatek na sekundę w tej samej, wysokiej rozdzielczości. Mniej zaawansowane tytuły z pewnością pozwolą wykorzystać ekran o odświeżaniu 240 Hz...

ASUS ROG Strix Scar 18 - Dysk SSD

Zastosowanie macierzy RAID 0 w przypadku tego notebooka to moim zdaniem nieco przesada. Tym bardziej, ze wydajność takiego zestawu nie powala na kolana, a podobne wartości można osiągnąć inwestując w port PCIe 5.0. 10 GB/s transferu sekwencyjnego z pewnością robi wrażenie, ale tylko w testach. W praktyce nie ma to już większego znaczenia, a w razie awarii jednego z dysków tracimy dostęp do wszystkich danych.

ASUS ROG Strix Scar 18 - bateria

Bateria o pojemności 90 Wh to ogromne ogniwo ale w przypadku takiego komputera nie robi wielkiego wrażenia. Intel Core Ultra 9 275HX potrafi być co prawda całkiem oszczędny gdy potrzeba, ale cudów nie ma. W trybie przeglądania sieci przy jasności ekranu na poziomie około 160 nitów maksymalnie możemy liczyć na około 5 godzin pracy. Jeśli uruchomicie jakiś film to czas pracy będzie bardzo podobny. Natomiast pod obciążeniem w grach bateria znika w oczach.

Test czytelnika (jasność ekranu na 160 nitów, WiFi włączone) - 5h 9 minut

Test filmowy (jasność ekranu na 160 nitów, WiFi włączone) - 4h 59 minut

Test w grach (jasność ekranu na 160 nitów, 3DMark) - 45 minut

ASUS ROG Strix Scar 18 - pobór energii, temperatury, hałas

Pobór energii testowanego notebooka potrafi dochodzić do bardzo dużych wartości. Przy jasności ekranu w okolicach 160 nitów w spoczynku komputer potrzebuje aż 27 W, a jeśli podkręcimy jasność to wartość ta może skoczyć nawet do 40 W. Wiele komputerów przenośnych zużywa tyle energii pod obciążeniem. Maksymalne wykorzystanie procesora to wzrost zużycia energii do nawet 259 W (z gniazdka), a przy wykorzystaniu jednego rdzenia jest to około 86 W. Z racji wydajnego systemu chłodzenia takie wartości mogą być utrzymywane przez dłuższy czas. W grach maksymalny pobór energii przekracza nawet 300 W, więc dołączony do zestawu zasilacz z pewnością się nie nudzi.

Temperatury procesora jak i całego komputera są akceptowalne. Obudowa nie nagrzewa się przesadnie, głównie robi to w górnej części tam gdzie mamy CPU i GPU. Temperatury CPU chwilowo potrafią sięgnąć maksymalnie nawet 92 stopni Celsjusza, ale po chwili stabilizują się na poziomie 80 stopni. Temperatura GPU nie przekracza 74 stopni Celsjusza. Jak już wspominałem, chłodzenie przy maksymalnym obciążeniu daje się we znaki generowanym hałasem, który nie jest komfortowy na dłuższą metę. Niestety trzeba się z tym liczyć, jeśli chcecie wykorzystać pełnie możliwości tego komputera.

ASUS ROG Strix Scar 18 - podsumowanie

ASUS ROG Strix Scar 18 to prawdopodobnie jeden z najwydajniejszych komputerów przenośnych na rynku. Okupuje to sporą wagą oraz rozmiarami, ale te nieco ponad 3 kg to i tak jeszcze akceptowalna wartość. Procesor Intel Core Ultra 9 275HX pozytywnie zaskakuje i z pewnością nie pozwala narzekać na wydajność. Pierwsze skrzypce gra jednak układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 5090 24 GB, który poradzi sobie z każdą grą i w każdych warunkach. Testowany model jest bezkompromisowy, stąd też jego cena wywindowana została do równie bezkompromisowych wartości. W ofercie są jednak urządzenia ze słabszą specyfikacją w bardziej przyziemnej cenie, a biorąc pod uwagę łatwość rozbudowy, może to być bardzo ciekawa propozycja.

Sam ROG Strix Scar 18 to godne polecenia urządzenia. Podświetlenie RGB dookoła obudowy robi świetne wrażenie, podobnie jak ekran AniMe Vision, ale prawdziwą perełką jest tutaj wyświetlacz MiniLED 240Hz. Przesiadka na moje własne monitory była bardzo bolesna i zaczynam rozumieć osoby, które nie potrafią pracować przy odświeżaniu poniżej 120 Hz ;-). Jeśli miałbym natomiast szukać wad, to z pewnością byłby to hałas, szczególnie w trybie Turbo, oraz spore zużycie energii przez procesor. Wydaje mi się, że korzystniejszy może być wybór układu o nieco gorszej specyfikacji. Jeśli jednak nie macie ochoty na kompromisy, to ROG Strix Scar 18 jest urządzeniem, na które z pewnością warto zwrócić uwagę. Ja na taki prezent od Mikołaja z pewnością bym się nie pogniewał...

ASUS ROG Strix Scar 18

Orientacyjna cena: ~26 000 PLN