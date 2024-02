Rolnictwo precyzyjne – jak technologia zmienia sposób funkcjonowania nowoczesnych gospodarstw

Duże gospodarstwa rolne postrzegają rolnictwo precyzyjne jako przyszłość wydajnych upraw rolnych – na czym to polega?

Współczesne gospodarstwa rolne coraz mocniej stawiają na wdrażanie nowoczesnych technologii w celu maksymalizacji plonów i optymalizacji pracy. Na polach pojawiają się autonomiczne maszyny i drony, a hodowlę zwierząt pomagają kontrolować systemy kamer, wspomaganych przez sztuczną inteligencję. Ważnym elementem gospodarstwa XXI wieku jest rolnictwo precyzyjne – co oznacza ten termin?

Czym jest rolnictwo precyzyjne?

Podstawą każdej dziedziny szybko rozwijającej się gospodarki są dane i ich umiejętne wykorzystanie. Nie inaczej jest w przypadku rolnictwa, zwłaszcza tego, które ma w przyszłości stawiać na komputeryzacje i automatyzację. Termin rolnictwa precyzyjnego możemy wyjaśnić krótko jako system zbierania i gospodarowania danymi przy pomocy różnych rozwiązań technologicznych, mający na celu usprawnienie procesu produkcyjnego, a co za tym idzie, zwiększenie plonów i zmniejszenie kosztów.

Źródło: Depositphotos

Stosowane przez rolników maszyny z wyższej półki to dopakowane technologią potwory. Posiadają szereg czujników, które mogą w trakcie pracy gromadzić dane w czasie rzeczywistym, zbierając informacje przykładowo o stanie gleby czy kondycji roślin. We wsparciu systemów satelitarnych i bezzałogowych obiektów latających rolnicy mogą tworzyć specjalne mapy pola, a te pomagają w tworzeniu planów stosowania konkretnych zabiegów rolniczych, na przykład nawożenia.

„Rolnictwo precyzyjne rozwija się nieustannie. Dziś jest ono bogate w różnego rodzaju czujniki i sensory, które montuje się w ciągnikach i maszynach. Pomagają one choćby w wyznaczeniu średniego plonu. Do tej pory technologie te były wykorzystywane przez największych światowych plantatorów. Dziś korzystać mogą z niego praktycznie wszyscy” – Instytut Rolnictwa Precyzyjnego

Jednym z producentów maszyn rolniczych, który kompleksowo wdraża rozwiązania rolnictwa precyzyjnego, jest John Deere (nie, nie jest to reklama). W wybranych ciągnikach amerykańskiego przedsiębiorstwa stosuje się odbiorniki Starfire, odpowiadające za pozycjonowanie maszyny podczas pracy w polu. Informacje przetwarzane są przez komputer pokładowy, który służy też do sterowania ciągnikiem w zakresie wszystkich zastosowań. Dane zbierane przez czujniki trafiają przy pomocy systemu łączności JDLink do centrum operacyjnego, wykorzystującego system zarządzania w chmurze, dzięki czemu rolnik może mieć wgląd w niezbędne dane nawet z poziomu smartfona.

Nie tylko mniejsze koszta i większa wydajność – rolnictwo precyzyjne to także korzyści dla środowiska

Rolnictwo precyzyjne jest więc całkiem szerokim pojęciem, obejmującym zbiorczo różne techniki zbierania i analizy danych związanych z glebą, kondycją roślin, warunkami pogodowymi i całą masą innych czynników, wypływających na jakość upraw. Odbywa się to przy wykorzystaniu technologii GPS, narzędzi informatycznych, specjalistycznego oprogramowania i maszyn wyposażonych w precyzyjne czujniki.

Źródło: Depositphotos

Umiejętne wykorzystanie technologii rolnictwa precyzyjnego pomaga nie tylko w zwiększeniu wydajności upraw i ograniczaniu kosztów, ale także niesie pozytywny wpływ dla środowiska. Dzięki mapom pól rolnicy mogą dobierać precyzyjne dawki nawozów i pestycydów, stosując je tylko na wskazanych przez oprogramowanie sektorach pola, ograniczając przy tym zbyteczne opryski.

Rolnictwo precyzyjne zyskuje na popularności, ale ma też przeciwników, bo jak większość dziedzin wymagających wdrożenia nowoczesnych technologi, jest rozwiązaniem dość kosztownym. Automatyzacja i robotyzacja to także mniej miejsc pracy dla człowieka. Niemniej jednak to właśnie w rolnictwie precyzyjnym duże gospodarstwa rolne postrzegają przyszłość tej branży.