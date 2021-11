Który dostawca ma najszybszy internet? Zestawienie z podziałem na największe miasta w Polsce

Ostatnio wspominałem o tym jak dobrze sobie radzi T-Mobile w testach jakości i prędkości sieci mobilnych, mino udostępnienia jedynej na rynku opcji prawdziwego domowego internetu mobilnego bez limitu danych. Dziś zajrzałem na SpeedTest.pl i operator ten dobija już do prawie 50 Mb/s.

To robi wrażenie, jednak zacznijmy od początku, czyli od dostawców i operatorów internetu stacjonarnego. W październiku użytkownicy serwisu i aplikacji SpeedTest.pl wykonali prawie 4 mln pomiarów, w tym prawie milion z poziomu aplikacji mobilnych.

Internet stacjonarny - ranking ogólny

W rankingu ogólnym, wśród dostawców internetu stacjonarnego wygrywa INEA ze średnią prędkością pobieranych danych na poziomie 186,4 Mb/s. Tuż za INEA jest UPC z niewielką różnicą - 185,1 Mb/s i podium zamyka T-Mobile - 165,6 Mb/s.

Pozycja Najlepsi dostawcy Prędkość pobierania [Mb/s] Prędkość wysyłania [Mb/s] PING [ms] Liczba testów 1 INEA 186,4 175,2 10 103 tys. 2 UPC 185,1 32,7 19 246 tys. 3 T-Mobile Stacjonarny 165,6 71,6 18 27 tys. 4 Vectra 152,2 33,2 23 194 tys. 5 Toya 145,8 32,6 13 34 tys. 6 Orange 130,6 45,6 22 480 tys. 7 Multimedia 116,9 25,8 24 110 tys. 8 Netia 109 41,9 21 136 tys. 10 Exatel 82,2 36,6 17 19 tys. 11 Play 27,8 11,4 33 194 tys. 12 T-Mobile 25,6 10,8 32 225 tys. 13 Orange Mobile 23,5 9,7 31 146 tys. 14 Plus 19,9 9,1 42 214 tys.

Internet stacjonarny - Światłowody FTTH

W przypadku gdy ograniczymy operatorów, tylko do tych, którzy dostarczają światłowody bezpośrednio do mieszkań, dużo lepszymi osiągami może pochwalić się Orange z wynikiem 223,3 Mb/s, który wyprzedza INEA z wynikiem 214 Mb/s i Netię - 205,6 Mb/s.

Pozycja Najlepsi dostawcy Prędkość pobierania [Mb/s] Prędkość wysyłania [Mb/s] PING [ms] Liczba testów 1 Orange 223,3 78,2 12 241 tys. 2 INEA 214 216,1 9 76 tys. 3 Netia 205,6 75,6 13 35 tys. 4 T-Mobile Stacjonarny 167,7 72,6 18 27 tys. 5 Toya 161,9 34 9 10 tys.

Internet stacjonarny - największe miasta w Polsce

Zamykając kategorię internetu stacjonarnego, zobaczmy jeszcze dostawców z najszybszym internetem w poszczególnych miastach w Polsce:

Prędkość pobierania [Mb/s] Prędkość wysyłania [Mb/s] PING [ms] Warszawa UPC 194 33,8 17 Średnia dla miasta 95,7 31,3 26 Kraków UPC 200,1 26 16 Średnia dla miasta 129,1 35,4 22 Łódź INSITE Sp. z o.o. 180,3 109,5 10 Średnia dla miasta 113,8 36,2 21 Wrocław UPC 185,2 27,6 18 Średnia dla miasta 108,9 47,4 23 Poznań PSM Winogrady 216,8 227,9 7 Średnia dla miasta 141,2 106,8 18 Gdańsk Technical University of Gdansk, Academic Computer 194,9 228,4 10 Średnia dla miasta 125,9 35,9 28 Szczecin SAT-MONT-SERVICE Sp. J. 188,8 46,3 21 Średnia dla miasta 137,1 47,6 22 Bydgoszcz Orange 179,2 62,1 18 Średnia dla miasta 125,6 45 22 Lublin UPC 148,8 30,8 20 Średnia dla miasta 85,9 31,6 25 Białystok Vectra 166,5 34,1 22 Średnia dla miasta 102,9 50,1 17 Katowice UPC 191,8 26,3 16 Średnia dla miasta 87,6 26,1 26

Internet mobilny - ranking ogólny

W rankingu internetu mobilnego, niezmiennie prowadzi T-Mobile, który zbliża się już do progu 50 Mb/s. W październiku średnia prędkość przy pobieranych danych u tego operatora wyniosła 47,1 Mb/s.

Pozycja Najlepsi dostawcy Prędkość pobierania [Mb/s] Prędkość wysyłania [Mb/s] PING [ms] Liczba testów 1 T-Mobile 47,1 11,1 30 50 tys. 2 Orange Mobile 43,1 11,2 28 61 tys. 3 Play 39,2 10,4 33 80 tys. 4 Plus 34 9,9 39 60 tys.

Orange to drugi operator z prędkością powyżej 40 Mb/s - dokładnie 43,1 Mb/s. Podium zamyka Play, który już ma blisko do tego progu, a Plus na czwartym miejscu.

Internet mobilny - największe miasta w Polsce

Prędkość pobierania [Mb/s] Prędkość wysyłania [Mb/s] PING [ms] Warszawa T-Mobile 48 11,7 26 Średnia dla miasta 40,8 11,3 33 Kraków T-Mobile 52,5 12,1 34 Średnia dla miasta 46,7 11,6 34 Łódź T-Mobile 52,9 15,3 26 Średnia dla miasta 43 12 31 Wrocław T-Mobile 51,8 12,1 29 Średnia dla miasta 45,5 12 30 Poznań T-Mobile 53 12,5 28 Średnia dla miasta 49,4 12,9 29 Gdańsk Plus 46 15 40 Średnia dla miasta 44,9 11,1 32 Szczecin Orange Mobile 51,1 14 32 Średnia dla miasta 43,6 13,6 35 Bydgoszcz T-Mobile 49,8 10,1 25 Średnia dla miasta 39,2 11,6 31 Lublin T-Mobile 55,4 11 25 Średnia dla miasta 40,5 9,7 29 Białystok T-Mobile 48,9 9,6 25 Średnia dla miasta 36,5 11,6 31 Katowice T-Mobile 56,1 13,1 34 Średnia dla miasta 52,3 12,9 30

Na koniec zestawienie według miast, tak jak przypadku internetu stacjonarnego największą liczbę miast zdobył UPC, tak w przypadku internetu mobilnego najlepiej w największych miastach radzi sobie T-Mobile.

Źródło: SpeedTest.pl

