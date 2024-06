Orange wprowadziło kontrowersyjną zmianę, która rozwścieczyła użytkowników. Całe szczęście nie jest to dla nas wielkie zmartwienie.

Blokowanie niechcianych numerów za opłatą? Absurdalny pomysł Orange

Zdecydowana większość z nas zablokowała kiedyś jakiś numer. Czy to telemarketerzy, czy to po prostu spamujące boty — połączenia czy wiadomości tekstowe z takich miejsc zabierają tylko czas i po prostu irytują. Po pewnym czasie możemy mieć tego dość i chcieć zablokować taki numer raz na zawsze. Orange we Francji wpadło jednak na absurdalny pomysł — bo użytkownicy, żeby móc zablokować jakiś numer, będą musieli zapłacić.

Użytkownicy aplikacji Orange Telefon we Francji dostali ostatnio powiadomienie, informujące ich o tym, że numery zgłaszane przez społeczność jako spam/boty nie będą już automatycznie blokowane przez aplikację. Skąd taka decyzja? Jest to związane z nową usługą firmy o nazwie CyberSecure, która startuje już za chwilę, dokładnie 6 czerwca. CyberSecure będzie odpowiedzialne właśnie za chronienie nas przed wszelkimi oszustwami, zarówno telefonicznymi, jak i internetowymi. Za taką przyjemność trzeba będzie we Francji zapłacić 7 euro miesięcznie, czyli około 30 PLN.

Użytkownicy uważają tę zmianę za nieśmieszny żart

Nie będzie wielkim zaskoczeniem, jeśli napiszę, że nie spotkało się to z pozytywnym odbiorem. W sieci, głównie na portalu X (dawniej Twitter) można znaleźć sporo negatywnych wpisów, które trafnie stwierdzają, że taka funkcja powinna być dostępna bezpłatnie dla wszystkich. I wprowadzenie nowej usługi w żaden sposób tego nie tłumaczy, szczególnie, że w ostatnim czasie ceny szły tylko w górę. Jeden z wpisów na X jest następujący:

Oszustwo dnia. Orange France każe swoim klientom stworzyć katalog niechcianych numerów, a następnie będzie pobierać opłaty za utworzoną przez siebie usługę. Genialne.

Są jednak pozytywne informacje. Chociaż początkowo polscy użytkownicy aplikacji Orange Telefon zaczęli się martwić, że wkrótce ta opłata będzie również obowiązywać w naszym kraju, to Wojciech Jabczyński, rzecznik prasowy Orange Polska, przekazał redakcji INN Poland następującą informację:

Nie mamy takich planów. Kraje Orange, co do zasady tylko w wyjątkowych sytuacjach koordynują swoją ofertę. Zawsze nadrzędne jest dostosowanie do lokalnych realiów rynkowych.

Wygląda więc na to, że możemy spać spokojnie. Nie zapowiada się, żeby dodatkowa opłata za blokowanie numerów pojawiła się w naszym kraju.

