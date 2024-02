ROG Zephyrus G16 ponownie wyznacza standardy

Co więcej mowa tutaj nie tylko o najwydajniejszych procesorach i dedykowanych kartach graficznych, ale również wyświetlaczu. W 2024 roku ROG zdecydował się podtrzymać tradycję i ponownie pokazał nam kto wyznacza nowe standardy na rynku.

ROG Zephyrus G16 (2024) - inżynieryjny majstersztyk

Przez kilka ostatnich dni miałem przyjemność korzystać z notebooka ROG Zephyrus G16 w najwydajniejszej dostępnej konfiguracji i muszę przyznać, że robi on kolosalne wrażenie. Sporo już w swoim życiu widziałem i testowałem notebooków, ale ASUS nadal potrafi mnie zadziwić. Zephyrus G16 jak sama nazwa wskazuje wyposażony jest w wyświetlacz o przekątnej 16 cali, ale przy tym jego waga to zaledwie 1,95 kg. Owszem są lżejsze konstrukcje w tym rozmiarze, tylko żadna z nich nie ma na pokładzie procesora Intel Core Ultra 9 185H (16 rdzeni, 22 wątki), układu graficznego NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop 16 GB oraz baterii o pojemności 90 Wh. Tak, ten komputer dysponuje wydajnością typowego DTRa (desktop replacement), który powinien ważyć ponad 3 kilogramy.

Aby osiągnąć ten wyniki ROG skorzystał z dobrze sobie znanych rozwiązań. Obudowa wykonana jest z aluminum klasy lotniczej, a dla zachowania sztywności cała konstrukcja została wycięta z jednego kawałka metalu. Każdy egzemplarz to precyzyjna obróbka CNC, która zapewnia doskonałe spasowanie i ponadprzeciętną wytrzymałość obudowy. Jednocześnie sama konstrukcja wspomaga też zaawansowany system chłodzenia z ogromną komorą parową, która pozwala skutecznie schłodzić najwydajniejsze CPU i GPU na rynku przeznaczone dla komputerów przenośnych. Jeśli to nadal nie robi na was wrażenia, to wspomnę jeszcze, że cały komputer ma niespełna 1,7 cm grubości w miejscu gdzie zamontowano system chłodzenia. To bez wątpienia jeden z najciekawszych projektów inżynieryjnych jakie musiały powstać na potrzeby komputerów przenośnych. W dodatku ten system z powodzeniem sobie daje radę, oferując naprawdę maksymalną wydajność w tym formacie obudowy.

ROG Nebula Display - OLED z HDR

We wstępie do tego artykułu wspomniałem też, że ROG w serii Zephyrus G skupia się nie tylko na wydajności podzespołów, ale również na tym co oferują pozostałe elementy notebooka. Jedną z nowości w tegorocznym modelu jest wyświetlacz ROG Nebula Display. Panel o przekątnej 16 cali wykonany został w technologii OLED i oferuje rozdzielczość 2560 x 1600 pikseli. Nawiasem mówiąc ma proporcje 16:10, których tak bardzo obecnie brakuje mi na rynku. To jednak tylko jedna z jego licznych zalet. Jak przystało na wyświetlacz OLED, oferuje idealny kontrast, świetne pokrycie barw (100% DCI-P3) oraz maksymalną jasność na poziomie 500 nitów. Jeśli to za mało, to jest on też w pełni zgodny z technologią NVIDIA G-Sync, oferując odświeżanie na poziomie 240 Hz oraz czas reakcji matrycy wynoszący zaledwie 0,2 ms. Wisienką na torcie jest wsparcie dla technologii HDR oraz NVIDIA Optimus, co w połączeniu z Windows 11 daje też świetne efekty multimedialne.

Musicie mi niestety uwierzyć na słowo bo zdjęcia tego nie oddają. ROG Nebula Display to jeden z najlepszych ekranów ogólnie z jakimi miałem do czynienia. Wygląda świetnie, wstępna kalibracja została wykonana wzorowo bo nie występuje tutaj efekt przesyconych kolorów. Jednocześnie mamy idealne kąty widzenia, sporą jasność i niezwykłą płynność wyświetlanego obrazu, którą czuć nawet podczas poruszania kursorem myszki. Ma to przede wszystkim spore znaczenie dla graczy i jestem przekonany, że wielu z nich zdecyduje się właśnie na ten model między innymi z powodu ekranu. ROG zadbał też o to aby zachować idealne właściwości ekranu przez cały okres użytkowania dzięki technologii OLED Care, która dba o to aby nie pojawiały się na nim żadne wypalenia. Prawidłowo użytkowany z pewnością będzie doskonałym kompanem przez wiele lat.

ROG Zephyrus G16 (2024) - bez kompromisów

Pozostałe podzespoły tego komputera też nie pozostawiają żadnej przestrzeni do poprawy. Mamy tutaj 32 GB pamięci LPDDR5X 7467 MHz pracującej w trybie dwukanałowym, wydajny dysk SSD PCIe 4.0 o pojemności 2 TB oraz bogaty zestaw portów z HDMI 2.1 na czele. Dostępne są też dwa porty USB 3.2 Gen 2 typu A, port USB 3.2 Gen typu C z obsługą DisplayPort i Power Delivery oraz Thunderbolt 4 (USB-C), do którego można podłączyć trzeci monitor (Display Port). Znalazło się nawet miejsce na czytnik kart pamięci SD oraz co dla mnie istotniejsze, świetną kamerę 1080p z czujnikiem IR kompatybilnym z technologią Windows Hello. To doskonały przykład dla konkurencji, pomimo bardzo wąskich ramek nad ekranem, zmieściła się nie tylko świetna jakościowo kamera, ale również mechanizm ułatwiający logowanie do systemu. Brawo.

Bardzo dobre zdanie mam również na temat ogólnej jakości wykonania. Jak już wspomniałem, materiał obudowy to wysokiej jakości stop aluminium. Zamontowana tutaj podświetlana klawiatura RGB ma doskonale wyczuwalny skok klawiszy, co daje świetną informację zwrotną podczas pisania. Klawisze mają odpowiedni rozmiar, a dodatkowo mamy 4 dedykowane przyciski funkcyjne. Wrażenie robi też ogromny, szklany gładzik. Tutaj również doskonale odrobiono lekcje i nie można się przyczepić ani do precyzji, ani do kliku, który jest bardzo satysfakcjonujący. Zwieńczeniem górnej części obudowy jest system sześciu głośników z subwooferem, które potrafią nie tylko grać głośno ale faktycznie wygenerować też niskie tony. To rzadkość w przypadku notebooków.

ROG Zephyrus G16 w akcji

W przypadku tego typu notebooków, nie mniej ważna od samego wykonanie jest również wydajność, bo nie sztuka włożyć do środka wydajne podzespoły, które będą się dusić np. z powodu słabego chłodzenia. W tym modelu mamy najnowszy procesor Intela - Core Ultra 9 185H z nowym układem rdzeni oraz dedykowanym chipem NPU do zadań związanych ze sztuczną inteligencją. Dodatkowo jest też karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop wyposażona w 16 GB pamięci VRAM. Taki tandem to marzenie każdego gracza, ale też spory wysiłek dla systemu chłodzenia. ROG poradził sobie z tym jednak całkiem dobrze, temperatury są akceptowalne, choć przy pełnym obciążeniu wentylatory są dosyć mocno słyszalne.

Nie ma to jednak wpływu na wydajność, która stoi na bardzo wysokim poziomie. Zarówno pod kątem gier jak i samego procesora, który wyposażony jest przecież w aż 16 rdzeni. Nie ma zadania, które sprawiałoby w tym modelu jakąkolwiek większą trudność, a do ekranu 240 Hz człowiek bardzo szybko się przyzwyczaja i później na monitorze 75 Hz nawet kursor tak jakby się zacinał…

ROG Zephyrus G16 (2024) robi nie tylko świetne wrażenie, ale również spełnia oczekiwania pod każdym względem. Wydajnościowo trudno mu cokolwiek zarzucić, ekran ROG Nebula Display to jeden z najlepszych OLEDów na rynku, a całości dopełnia duża bateria, bogaty zestaw portów, świetne głośniki oraz bardzo przyjemna klawiatura i gładzik. Próbowałem znaleźć jakąś wadę tego komputera, ale poza wysoką ceną trudno co czegokolwiek się tutaj przyczepić. To naprawdę kawał świetnego sprzętu.