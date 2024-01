ASUS jest już gotowy na WiFi 7 z routerem ROG Rapture GT-BE98

Ze względu między innymi na tą ciągle rosnącą popularność, standard WiFi jest cały czas rozwijany i ulepszany, aby zapewnić szybsze, stabilniejsze i bezpieczniejsze połączenia. W ostatnich latach pojawiły się nowe rozwiązania takie jak WiFi 6/6E, które oferują wiele korzyści i jeszcze większe możliwości dla użytkowników. Za rogiem jest już jednak standard WiFi 7, który zapowiada się na prawdziwą rewolucję.

Jakie są różnice między WiFi 6 a WiFi 7?

Oznaczenie WiFi 6 to przyjazna nazwa standardu IEEE 802.11ax, który jest następną generacją ciągle popularnego standardu 802.11ac (WiFi 5). Pozwala on użytkownikom na szybsze pobieranie i wysyłanie plików, płynniejsze podłączenia urządzeń i lepsze doznania online. WiFi 6 wykorzystuje zarówno pasmo 2,4 GHz, jak i 5 GHz, a jego maksymalna prędkość wynosi 9,6 Gbps. WiFi 6E to rozszerzenie WiFi 6, które wykorzystuje szersze spektrum częstotliwości dostępne również w paśmie 6 GHz, aby obsługiwać szczególnie wymagające aplikacje, które są w stanie wykorzystać szersze pasmo i niskie opóźnienia.

Najnowszy standard WiFi 7 (znany też jako 802.11be) zaczyna się pojawiać w pierwszych urządzeniach na rynku po tym jak został niedawno sfinalizowany. Jednym z pierwszych producentów, który będzie oferował routery i kart sieciowe zgodne z tym formatem jest ASUS. Podobnie jak w przypadku WiFi 6E, punkty dostępowe i stacje klienckie WiFi 7 będą pracować na pasmach 2,4 GHz, 5 GHz i 6 GHz, aby w pełni wykorzystać zasoby dostępnego spektrum częstotliwości. W nowym standardzie mamy jednak kilka rozwiązań, które sprawiają, że WiFi 7 daje sporą przewagę nad swoim poprzednikiem.

Różnica między WiFi 6/6E a WiFi 7 polega głównie na sposobie przesyłania danych. Tradycyjne urządzenia WiFi wykorzystują tylko jeden kanał do transmisji danych w konkretnym paśmie - 2.4, 5 lub 6 GHz. W WiFi 7 dzięki technologii Multi-Link Operation (MLO) możliwe jest jednoczesne wysyłanie i odbieranie danych przez różne pasma częstotliwości i kanały w tym samym czasie. WiFi 7 przewiduje możliwość komunikacji routera z klientem sieci jednocześnie we wszystkich dostępnych pasmach (2.4, 5 i 6 GHz) znacząco zwiększając przepustowość, nawet do teoretycznych 46 Gbps.

Jakie zmiany wprowadza WiFi 7?

Tak wysokie prędkości wynikają przede wszystkim z nowych możliwości jakie daje specyfikacja WiFi 7 w kwestii wykorzystania pasma 6 GHz. W ramach nowego standardu wprowadzono kanały o szerokości nawet 320 MHz, dwa razy większej niż w przypadku WiFi 6, co w prostej mierze przekłada się na dwukrotnie większą przepustowość sięgającą nawet 11,5 Gbps na jednym takim kanale.

Inną cechą wyróżniającą WiFi 7 jest zastosowanie modulacji 4096-QAM, zamiast 1024-QAM w WiFi 6/6E. Modulacja QAM (Quadrature Amplitude Modulation) to technika, która pozwala na przesyłanie większej ilości informacji przez zmianę amplitudy i fazy sygnału radiowego. Im wyższy jest poziom QAM, tym więcej bitów można przesłać w jednym symbolu. WiFi 6 i 6E używają modulacji 1024-QAM, co oznacza, że mogą przesyłać 10 bitów na symbol. WiFi 7 natomiast dzięki modulacji 4096-QAM, może przesyłać 12 bitów na symbol. To zwiększa efektywność wykorzystania dostępnego pasma jak łatwo policzyć, o kolejne 20% poprawia prędkość przesyłania danych.

Wreszcie warto też zwrócić uwagę na technologie Multi-Resource Units (MRU) i Puncturing. Te nowe rozwiązania pojawiły się w ramach WiFi 7, a poprawiają wykorzystanie zasobów spektralnych i redukują opóźnienia przy wielu użytkownikach. MRU umożliwia przydzielenie zasobów (Resource Unitów - RU) w sposób bardziej elastyczny, dostosowując się do długości danych i warunków kanału. Puncturing natomiast umożliwia uniknięcie zakłóceń poprzez pomijanie części kanału, która jest zajęta lub zakłócona przez inne urządzenia. Dzięki temu WiFi 7 może wykorzystywać pasmo w sposób bardziej efektywny i zapewniać szybszą i bardziej niezawodną transmisję danych.

W rezultacie takie aktywności jak strumieniowanie wideo w jakości 4K/8K, korzystanie z rzeczywistości wirtualnej czy rozszerzonej, a także granie w chmurze dzięki WiFi 7 jest jeszcze przyjemniejsze. Wpływ na to ma nie tylko większa przepustowość, ale przede wszystkim mniejsze opóźnienia i większa stabilność połączenia dzięki wykorzystaniu kilku pasm jednocześnie. W ramach sieci WiFi 7 dysponujemy też większą pojemnością co oznacza, że możemy przesłać więcej danych w tym samym zakresie częstotliwości. Ma to spore znaczenie głównie ze względu na fakt, że coraz więcej urządzeń w naszych domach korzysta z połączenia WiFi. Dziś są to już nie tylko komputery, smartfony czy telewizory, ale również sprzęt AGD (pralki, lodówki, zmywarki) czy wszelkiego rodzaju urządzenia smart home, oświetlenie, a nawet inteligentne zamki do drzwi. Dzięki WiFi 7 będziemy mieli pewność ich niezawodnego działania.

To gdzie kupie router z WiFi 7?

Pierwsze routery wspierające WiFi 7 dopiero pojawiają się na rynku, ale ASUS ma już całkiem sporą ofertę takich urządzeń na czele z topowym modelem ROG Rapture GT-BE98. To bezkompromisowe urządzenie pozwalające na pełne wykorzystanie możliwości standardu IEEE 802.11be i transfery przy wykorzystaniu sieci bezprzewodowej sięgające nawet 25 Gbps. Dzięki wspomnianym wyżej technologiom, ROG Rapture GT-BE98 wykorzystując pasmo 6 GHz i kanał o szerokości 320 MHz może osiągnąć przepustowość nawet 11,5 Gbps.

Co więcej korzystając z dwóch kolejnych kanałów w paśmie 5 GHz, z których każdy daje przepustowość 5,7 Gbps i dodatkowo sieci 2.4 GHz gdzie maksymalna prędkość przesyłu to 1,3 Gbps możemy osiągnąć prędkości znacznie lepsze niż w przypadku połączenia kablowego. Choć i pod tym względem router marki ROG nie ma się czego wstydzić. Do dyspozycji użytkownika są dwa porty LAN/WAN 10 Gbps oraz 4 porty LAN 2.5 Gbps, co pozwala zbudować bardzo szybką sieć domową.

Nad wszystkim czuwa bardzo wydajny, czterordzeniowy procesor taktowany zegarem 2.6 GHz, a sprawne działanie umożliwia specjalnie skonstruowany system chłodzenia. Dzięki nowatorskim technologiom zastosowanym przy budowie tego routera mamy nie tylko świetny zasięg sieci WiFi ale również dostęp do najnowszych rozwiązań jak chociażby wspierany sztuczną inteligencją firewall czy zaawansowany mechanizm kontroli rodzicielskiej.

ROG to marka, która od początku swojego istnienia ma na względzie przede wszystkim graczy. Dlatego Rapture GT-BE98 na każdym kroku skupia się na tym aby jak najlepiej usprawnić rozgrywkę sieciową. Dedykowany port 10 Gbps z priorytetem dla ruchu związanego z grami, niskie opóźnienia (pingi) zarówno po kablu jak i za pośrednictwem sieci bezprzewodowej WiFi 7 dla wybranych urządzeń czy wreszcie funkcja OpenNAT, która przyśpiesza połączenia na popularnych przenośnych konsolach to tylko niektóre z nich. Nie mogło też oczywiście zabraknąć wsparcia dla oświetlenia RGB.

Oprogramowanie routera pozwala skorzystać też z usług VPN (sieci wirtualnych), zaawansowanej ochrony przed zagrożeniami z zewnątrz oraz zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa sieci bezprzewodowej dzięki technologii WPA3. Jeśli kiedykolwiek mieliście jakieś wymagania odnośnie routera to z całą pewnością ROG Rapture GT-BE98 spełnia je wszystkie, niezależnie od tego czy interesują nas gry, streamowanie wideo w rozdzielczości 4K/8K czy praca z urządzeniami wirtualnej rzeczywistości. To uniwersalny router, który spełni oczekiwania zarówno zaawansowanych graczy jak i osób prowadzących małe przedsiębiorstwa.