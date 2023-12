ASUS Zenbook 14 OLED z Intel Core Ultra wyznacza nowe standardy

ASUS wprowadza do oferty pierwszego notebooka z najnowszym procesorem Intel Core Ultra 9 - Zenbook 14 OLED. Nowy model ultrabooka trafił do sklepów już od dzisiaj i dostępny jest w cenie startującej od 5999 zł. Co w zamian oferuje?

ASUS Zenbook 14 OLED

Zenbook 14 OLED to ultrabook zgodny z wymaganiami platformy Intel Evo Edition, który wyposażony został w najnowsze procesorem Intel Core Ultra 9 z układem graficznym Intel Arc. Dzięki temu oferuje nie tylko świetną wydajność, ale też długi czas pracy na baterii. W komputerze o wadze zaledwie 1,2 kg i grubości niespełna 15 mm udało się zmieścić tym razem baterię o pojemności 75 Wh. W połączeniu ze smukłą obudową i ekranem OLED o przekątnej 14 cali i odświeżaniu 120 Hz otrzymujemy świetny sprzęt do codziennej pracy i zabawy. Do dyspozycji użytkowników jest również szeroka gama portów I/O, w tym dwa Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen 1 Type-A, HDMI 2.1 oraz gniazdo audio 3,5 mm.

Zenbook 14 OLED wyposażony został w ekran o rozdzielczości 2880 x 1800 pikseli - ASUS Lumina OLED (opcjonalnie z warstwą dotykową), który oferuje świetną jakość obrazu oraz nowatorski system audio oparty na głośnikach super-linear. Dodatkowymi udogodnieniami są możliwość logowania się do komputera za pomocą twarzy dzięki kamerze FHD IR z fizyczną przysłoną zapewniającą prywatność oraz cicha klawiatura ASUS ErgoSense. ASUS chwali się też, że nowy Zenbook charakteryzuje się bardziej ekologicznym podejściem do kwestii zrównoważonego rozwoju dzięki szerokiemu wykorzystaniu materiałów pochodzących z recyklingu zarówno w przypadku samego laptopa, jak i jego opakowania. Urządzenie spełnia również amerykańskie wojskowe normy wytrzymałościowe, które pozwalają zmaksymalizować jego żywotność.

Wytrzymała bateria na 15 godzin pracy

Zastosowanie nowych materiałów przy produkcji baterii sprawiło, że ma ona zaoferować o 20% więcej cykli ładowania niż dotychczasowe modele. W połączeniu z dużą pojemnością (75 Wh) oraz oszczędnym procesorem i wyświetlaczem OLED, laptop ma oferować nawet 15 godzin pracy bez konieczności ładowania. Energię będzie można natomiast uzupełnić przy pomocy dowolnej ładowarki ze złączem USB-C. Zastosowany procesor Intel Core Ultra (Meteor Lake) posiadają dedykowany silnik, który pomaga uwolnić możliwości sztucznej inteligencji, zapewniają nowy poziom realistycznej grafiki dzięki układowi Intel Arc i pozwalają cieszyć się świetną wydajnością. W połączeniu z szybkim dyskiem SSD o pojemności do 1 TB, 32 GB pamięci RAM i WiFi 6E (802.11ax) przekłada się to na wygodę korzystania z tego komputera.

Przy tworzeniu laptopa Zenbook 14 OLED kluczowe było zminimalizowanie jego wpływu na środowisko naturalne w całym cyklu życia, począwszy od wykorzystania odpowiednich materiałów do jego produkcji, aż po proces montażu, użytkowania i wycofania z eksploatacji. ASUS chwali się, że ograniczył jego ślad węglowy poprzez wykorzystanie do 50% materiałów pochodzących z recyklingu poużytkowego (PCR) i zaprojektowanie ekologicznego opakowania, które w 100% nadaje się do recyklingu. Zenbook 14 OLED spełnia normę ENERGY STAR, a nawet przebija jej wymagania o 50% w zakresie efektywności energetycznej. Komputer dostępny jest już w sklepach, a jego ceny zaczynają się od 5999 złotych.