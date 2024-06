Ten film bije wszystkie rekordy Netfliksa, a jest średniakiem

Blisko 71 milionów obejrzanych godzin i niemalże 41 mln odtworzeń - nowy francuski hit Netfliksa podbił platformę w mgnieniu oka, przebijając nawet debiutujące w tym czasie amerykańskie produkcje. "Rekwiny w Sekwanie" nie zebrały jednak wspaniałych recenzji - wręcz przeciwnie, bo film okazuje się być tylko średniakiem oscylując wokół oceny 5/10. Niektórzy oceniają go jeszcze niżej, ale największą niespodzianką są dla mnie konkretne zalety, które pojawiają się w większości recenzji.

Najwyraźniej mało kogo to jednak interesuje, czy film jest naprawdę dobry, czy nie, skoro... dobrze się go ogląda? A chętnych na seans nowoczesnej i przeniesionej do Francji wersji "Szczęk" nie brakuje i to na całym świecie. W chwili powstawania tego tekstu, "Rekiny w Sekwanie" są w TOP 10 filmów na Netflix w 93 krajach - w każdym z nich jest to numer 1 - od obydwu Ameryk, przez Europę, aż po Afrykę i Azję.

Francuski film Netfliksa globalnym hitem. Polska produkcja na podium

Nowy film zdołał pobić rekord otwarcia platformy dla nieanglojęzycznego filmu, a na chwilę obecną to w ogóle najlepsze otwarcie filmu Netfliksa w tym roku. W kategorii nieanglojęzycznych filmów drugie miejsce zajmuje "Godzilla Minus One", a na trzecim miejscu są polskie "Kolory zła: Czerwień", ale statystyki są nie do porównania, ponieważ sumaryczne zasięgi obydwu produkcji nie dosięgają do liczb wygenerowanych przez "Rekiny nad Sekwaną".

Film jest oczywiście sukcesem dla Netfliksaa, ale jego odbiór jest daleki od pozytywnego. Na Rotten Tomatoes utrzymuje się wynik 64% na podstawie 25 recenzji krytyków. Reakcje publiczności na film są bardziej negatywne, z dotychczasową oceną na poziomie 35%. Krytycy, którzy chwalili "Rekiny nad Sekwaną" komplementowali jego humor i ogólną przyjemność z oglądania, ale jego przeciwnicy wytykali słabe CGI, niechlujny scenariusz i byle jakie postacie oprócz głównej bohaterki.