Hity HBO wrócą! Na takie wieści czekali fani tych seriali

Drugi sezon "Białego Lotosu" okazał się chyba jeszcze większym sukcesem, niż debiutancka pierwsza seria, co oczywiście mogło sugerować, że nie tylko 3. sezon będzie pewniakiem, ale i 4. seria. Przypomnijmy, że "Biały Lotos" to satyryczny serial HBO, który w obydwu sezonach przedstawia perypetie gości i personelu ekskluzywnych kurortów. Pierwszy sezon rozgrywa się na Hawajach, gdzie śledzimy losy gości hotelowych relaksujących się wśród rajskich krajobrazów. Drugi sezon przenosi nas na Sycylię, gdzie dwie pary oraz trzypokoleniowa rodzina włosko-amerykańska odkrywają swoje korzenie, a jedna z gości, zdobywczyni nagrody Emmy Jennifer Coolidge, podróżuje z mężem i asystentką.

Od pewnego czasu wiemy, że akcja 3. sezonu będzie rozgrywać się na Tajlandii i przynosi świeże twarze, w tym debiutującą Lalise Manobal, znaną jako Lisa z Blackpink, oraz Francescę Corney i Nicholasa Duvernaya. Do obsady dołączają również Arnas Fedaravičius i Julian Kostov. Powracający aktorzy to m.in. Walton Goggins, Michelle Monaghan, Aimee Lou Wood, Parker Posey, Jason Isaacs, Leslie Bibb, Dom Hetrakul, Tayme Thapthimthong, Patrick Schwarzenegger, Sarah Catherine Hook, Sam Nivola oraz Natasha Rothwell, która ponownie wciela się w swoją rolę z pierwszego sezonu.

Najczęściej zadawanym pytaniem było więc to, czy serial powróci z kolejnym, 4. sezonem. Entuzjaści “Białego Lotosu” mogą zdecydowanie oczekiwać więcej przygód w ramach tej antologii. Mike White, twórca serialu, posiada bogaty zasób pomysłów na przyszłe sezony, co zapowiada długą obecność produkcji w ofercie HBO - zdradził stojący na czele HBO i platformy Max Casey Bloys. Dodał, że dzięki unikalnemu formatowi, który umożliwia eksplorację różnorodnych zakątków świata z każdym nowym sezonem, możemy spodziewać się, że “Biały Lotos” będzie kontynuowany tak długo, jak White będzie miał inspirację do tworzenia kolejnych odcinków.

Zupełnie inaczej wyglądała sytuacja "Mare z Easttown" - hitu HBO sprzed trzech lat. Serial oceniłem wysoko i przypomnę, że jest to mocno zakorzeniony w rzeczywistości dramat kryminalny, który skupia się na głębokim rozwoju postaci, zwłaszcza tytułowej Mare, granej przez Kate Winslet. Jej kreacja jest wyjątkowo udana - to postać z krwi i kości, z którą widzowie mogą się utożsamić. Serial może niektórym wydawać się przegadany i pełen szablonowych rozwiązań, ale jego przyziemność i bliskość do codziennych problemów widzów jest zarówno jego wadą, jak i zaletą. To ponury i mętny tytuł, z ciężarem problematycznych sytuacji, ale też z momentami nadziei i refleksji pomiędzy odcinkami.

Odbiór serialu był naprawdę dobry, więc pytania o kontynuację wracały jak bumerang. W miarę konkretną odpowiedź słyszymy jednak dopiero teraz i przyszłość serialu "Mare z Easttown" wydaje się być bardziej obiecująca, niż mogłoby się wydawać wcześniej. Kate Winslet, odtwórczyni głównej roli, nie ukrywała swojego rozczarowania brakiem decyzji o kontynuacji, ale ostatnie informacje od Francesci Orsi z HBO dają nadzieję na zmianę.

Choć prace nad drugim sezonem nie ruszyły pełną parą, toczą się rozmowy o możliwości jego stworzenia. Jeśli dojdzie do realizacji, fabuła rozgrywać się będzie kilka lat po wydarzeniach z pierwszego sezonu, co pozwoli na głębsze zgłębienie postaci Mare Sheehan i jej życia po upływie czasu. Winslet, mimo że przyznała, iż rola była dla niej wyzwaniem, ale nie wyklucza powrotu do postaci, co może oznaczać, że wkrótce zobaczymy kolejne rozdziały historii detektyw z Pensylwanii.

Jakie jeszcze seriale HBO powinny Waszym zdaniem doczekać się nowych sezonów?