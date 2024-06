Piękna era samowolki w serwisach VOD powoli dobiega końca. Ceny subskrypcji rosną, pojawiają się reklamy zbliżające streamingi do klasycznej telewizji, a giganci rynku coraz mocniej walczą ze współdzieleniem kont. Falę nieprzyjemności zapoczątkował Netflix, a teraz smutną wiadomość ma dla swoich klientów Disney.

Reklamy, których nie zablokujesz – nowa rzeczywistość Disney+

Jeśli opłacacie subskrypcję Disney+, to możecie spodziewać się wiadomości mailowej, która podniesie Wam ciśnienie. Włodarze platformy planują bowiem niekorzystne dla użytkowników zmiany w umowie. Disney zastrzega sobie prawo do sprawdzania sposobu korzystania z usługi, a chodzi tutaj głównie o współdzielenie kont poza gospodarstwem domowym. Dotychczas Disney+ umożliwiał korzystanie z 7 profili w obrębie jednego gospodarstwa, ale nikt nie przywiązywał uwagi do naruszeń tej zasady. To niebawem się zmieni, bo Disney śladem Netfliksa zakazuje współdzielenia kont wykraczającego poza nowe zasady, a ich złamanie może skutkować zablokowaniem konta.

Źródło: Depositphotos

W treści komunikatu znalazło się także ostrzeżenie, że wszystkie plany mogą obejmować w przyszłości przerwy na wyświetlanie treści reklamowych, zarówno przed, jak i po odtworzeniu konkretnego materiału.

Disney+ może oferować różne plany subskrypcji lub opcje (każdy z nich zwany „Planem usług”). Plany Usług mogą zawierać reklamy, które przerywają wyświetlanie Treści, takich jak seriale i filmy (tj. reklamy są wyświetlane w określonym momencie podczas odtwarzania Treści). Jeśli subskrybujesz taki Plan Usług, nie możesz korzystać z programu blokującego reklamy ani podejmować kroków w celu blokowania wyświetlania reklam

Zapowiada się więc na gorsze, choć płacić będziemy tyle samo, więc Disney może w najbliższym czasie zderzyć się ze sporym odpływem klientów.

