Żelazny Tron na Wawelu i smocze jaja w podziemiach zamku. Targaryenowie anektują Kraków

„Ród smoka” bije rekordy popularności, ciesząc się świetnym odbiorem fanów twórczości George'a R. R. Martina. Tuż przed premierą 5 odcinka politycznych intryg rodu Targaryenów HBO podgrzewa atmosferę klimatyczną instalacją na Wawelu. Zamek Królewski został opanowany przez władców Westeros spod herbu trójgłowego smoka.

Smocza Skała to przeszłość. Król przenosi się na Wawel

Blockbusterowa nowość od HBO to prequel kultowej już „Gry o Tron”, oparty na powieści Ogień i krew, autorstwa George ‚a R. R. Martina. Serial skupia się na smoczym rodzie Targaryenów – władców rządzących Siedmioma Królestwami przez 280 lat, a akcja toczy się na dwa stulecia przed wydarzeniami z adaptacji Pieśni lodu i ognia. W ramach kampanii promocyjnej ekipa HBO przygotowała specjalną instalację z serialowymi motywami.

Na tarasie widokowym Zamku Królewskiego stanął Żelazny Tron, a zwiedzający mogą poczuć się jak władca Westeros, dzierżąc miecz na pamiątkowym zdjęciu.

Tuż obok stanęła olbrzymia czaszka Baleriona – największego smoka w dziejach Siedmiu Królestw.

To jednak nie wszystkie niespodzianki, które HBO przygotowało dla zwiedzających. Kręte schody prowadzące do Smoczej Jamy skrywają jaja wyeksponowane na specjalnych ołtarzach. Wejścia do jamy strzegą członkowie Gwardii Królewskiej, którzy pełnią także rolę przewodników po wystawie.

Instalacja Żelaznego Tronu i czaszki Baleriona, znajdująca się na tarasie widokowym, jest darmowa dla wszystkich zwiedzających. Wejście do Smoczej Jamy to standardowy koszt 9 zł. Obie atrakcje otwarte są od godziny 10:00 do 20:00 w dniach 19-25 września. Więcej szczegółowych informacji znajdziecie na dedykowanej witrynie Zamku Królewskiego, oraz facebookowej stronie poświęconej wydarzeniu.