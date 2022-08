HBO Max zaprasza nas do seansu we wrześniu proponując wzruszającą historię Elvisa Presley'a z kreacją Austina Butlera, nowy 6. sezon "Ricka i Morty'ego", 5. sezon "Opowieści podręcznej" i inne.

Nowe filmy na HBO Max: Elvis, Top Gun, Licorice Pizza, Córka trenera

"Elvis" budził sporo emocji przed premierą, ale gdy tylko widzowie wybrali się do kin chyba wszystkie oczekiwania zostały spełnione. Austin Butler pokazał się z niesamowitej strony portretując króla rock'n'rolla w filmie upamiętniającym Elvisa Presley'a. To wzruszająca i dająca do myślenia opowieść, która pokazuje też specyfikę czasów, w jakich przyszło Presley'owi rozwijać swoją karierę. Film pojawi się już 2 września w serwisie, więc może to być bardzo dobry pomysł na weekendowy seans.

Jeśli czekacie na inne filmy, to HBO Max przyniesie we wrześniu "Top Guna" z 1986 roku, co może być dobrą szansą na powtórzenie i przypomnienie albo wprowadzenie do historii z tegorocznego hitu "Top Gun: Maverick", który niedawno zawitał w ofertach serwisów z wideo na życzenie. Ponadto, na HBO Max zobaczymy polski film "Córka trenera", "American Underdog", "Podróże Samuela" oraz klasykę "Jedz, módl się, kochaj". Jedną z najbardziej wyczekiwanych produkcji może być doceniana na festiwalach "Licorice Pizza", która już 11 września zostanie dodana do oferty.

Seriale na HBO Max - Opowieść podręcznej, Rick i Morty, Sprawa idealna

Wśród seriali również nie brakuje solidnych tytułów, bo przed nami premiera wyczekiwanego 5. sezonu "Opowieści podręcznej". Serial zaczął z wysokiego C, lecz później delikatnie obniżył loty, a zainteresowanie nim nie było tak duże. Problemem nie będzie opóźniona względem USA premiera nowych odcinków, ponieważ każdy z epizodów będzie dodawany na HBO Max niedługo po tym, gdy pojawi się on za wielką wodą.

Podobny przypadek, pod względem popularności i uznania, dotyczy "Ricka i Morty'ego", którego 6. sezon zmierza na HBO Max. Dwie pierwsze serie były znakomite, lecz później serial powędrował w innych kierunkach. Nie każdemu to odpowiadało, ale każdy sezon miewał lepsze epizody nawiązujące do początków. Jak będzie tym razem? Ponadto we wrześniu na HBO Max zobaczymy 6. sezon "Sprawy idealnej" (spin-off "Żony idealnej") oraz nowości "Dziesięcioletni Tom", "Wszyscy kłamią" oraz "Królowe Berlina". Uzupełniana jest też kolekcja "Ostrego dyżuru", bo 11. sezon pojawi się 9 września na HBO Max.

Pełna lista nowości HBO Max wrzesień 2022 - seriale

Dziesięcioletni Tom (Ten Year Old Tom) – nowy serial animowany Max Original opowiada o wzlotach i upadkach zwykłego chłopca, który ciągle dostaje błędne wskazówki od otaczających go dorosłych, bo oni przecież „chcą dobrze” – premiera: 1 września

(Ten Year Old Tom) – nowy serial animowany Max Original opowiada o wzlotach i upadkach zwykłego chłopca, który ciągle dostaje błędne wskazówki od otaczających go dorosłych, bo oni przecież „chcą dobrze” – premiera: 1 września Durrellowie I-IV (The Durrells I-IV) - zmęczona angielską rzeczywistością rodzina Durrelów postanawia zmienić klimat i przenieść się na bajeczną wyspę Korfu – premiera: 1 września

(The Durrells I-IV) - zmęczona angielską rzeczywistością rodzina Durrelów postanawia zmienić klimat i przenieść się na bajeczną wyspę Korfu – premiera: 1 września Wszyscy kłamią (You Shall Not Lie) – spokojna codzienność nadmorskiego Belmonte zostaje zakłócona, gdy seks-taśma nauczycielki z miejscowego liceum i ucznia wypływa i wznieca pożar w mieście - premiera: 1 września

(You Shall Not Lie) – spokojna codzienność nadmorskiego Belmonte zostaje zakłócona, gdy seks-taśma nauczycielki z miejscowego liceum i ucznia wypływa i wznieca pożar w mieście - premiera: 1 września Królowe Berlina (Para - We Are King (aka Wir Sind King)) – cztery najlepsze przyjaciółki: Jazz, Fanta, Hajra i Rasaq wychowały się na ulicach niebezpiecznego Berlina. U progu dorosłości spoglądają w niepewną przyszłość - premiera: 2 września

(Para - We Are King (aka Wir Sind King)) – cztery najlepsze przyjaciółki: Jazz, Fanta, Hajra i Rasaq wychowały się na ulicach niebezpiecznego Berlina. U progu dorosłości spoglądają w niepewną przyszłość - premiera: 2 września Saturday Night Live XLVII – najnowszy sezon jednego z największych programów komediowych wszech czasów - premiera: 3 września

– najnowszy sezon jednego z największych programów komediowych wszech czasów - premiera: 3 września Rick i Morty VI (Rick and Morty VI) – w nowym sezonie naszych bohaterów zastajemy tam, gdzie widzieliśmy ich po raz ostatni - są w kiepskiej formie i wygląda na to, że szczęście się od nich odwróciło. Czy uda im się stanąć na nogi, by wyruszyć na spotkanie kolejnych przygód? – premiera: 5 września

(Rick and Morty VI) – w nowym sezonie naszych bohaterów zastajemy tam, gdzie widzieliśmy ich po raz ostatni - są w kiepskiej formie i wygląda na to, że szczęście się od nich odwróciło. Czy uda im się stanąć na nogi, by wyruszyć na spotkanie kolejnych przygód? – premiera: 5 września Paraiso II (Paraiso II) - Levante, 1992 rok. Trzy piętnastolatki - Sandra, Eva i Malena - znikają bez śladu z pewnego klubu. Brat Sandry wraz z najlepszymi przyjaciółmi rozpoczyna własne śledztwo. Odkrywają, że ci, którzy przetrzymują jego siostrę, nie są z tego świata – premiera: 7 września

Trzy piętnastolatki - Sandra, Eva i Malena - znikają bez śladu z pewnego klubu. Brat Sandry wraz z najlepszymi przyjaciółmi rozpoczyna własne śledztwo. Odkrywają, że ci, którzy przetrzymują jego siostrę, nie są z tego świata – premiera: 7 września Marzenia o Manhattanie II (Bridge and Tunnel II) - lata 80. Trójka przyjaciół, którzy niedawno skończyli studia i znają się od dziecka, realizuje swoje marzenia na Manhattanie, ale nadal ma ogromny sentyment do rodzinnego, robotniczego miasteczka na Long Island. Mają głowy pełne marzeń… – premiera: 8 września

(Bridge and Tunnel II) - lata 80. Trójka przyjaciół, którzy niedawno skończyli studia i znają się od dziecka, realizuje swoje marzenia na Manhattanie, ale nadal ma ogromny sentyment do rodzinnego, robotniczego miasteczka na Long Island. Mają głowy pełne marzeń… – premiera: 8 września Głosuj na Juana I-III (Vote for Juan (Vota Juan) I-III) – „Szukali poważnego, charyzmatycznego polityka. DOSTALI JUANA”. Hiszpański serial komediowy – premiera: 8 września

(Vote for Juan (Vota Juan) I-III) – „Szukali poważnego, charyzmatycznego polityka. DOSTALI JUANA”. Hiszpański serial komediowy – premiera: 8 września Ostry dyżur XI (ER XI) – kultowy już serial opowiadający o pracy izby przyjęć fikcyjnego miejskiego szpitala County General i życiu jego oddanych lekarzy. W obsadzie m.in. Noah Wyle, Maura Tierney, Sherry Stringfield czy George Clooney – premiera: 9 września

(ER XI) – kultowy już serial opowiadający o pracy izby przyjęć fikcyjnego miejskiego szpitala County General i życiu jego oddanych lekarzy. W obsadzie m.in. Noah Wyle, Maura Tierney, Sherry Stringfield czy George Clooney – premiera: 9 września Sprawa idealna VI (The Good Fight VI) – najnowszy i finałowy sezon serialu prawniczego z Christine Baranski w roli wziętej prawniczki Diane Lockhart - premiera: 9 września

(The Good Fight VI) – najnowszy i finałowy sezon serialu prawniczego z Christine Baranski w roli wziętej prawniczki Diane Lockhart - premiera: 9 września Mood (Mood) – serial śledzący losy Saszy – dziewczyny, która chciałaby zostać piosenkarką, ale pali marihuanę i nigdy nigdzie się nie spieszy. Jest dwudziestopięciolatką z East Endu, która ma negatywne saldo w banku i skłonność do muzycznego fantazjowania - premiera: 9 września

(Mood) – serial śledzący losy Saszy – dziewczyny, która chciałaby zostać piosenkarką, ale pali marihuanę i nigdy nigdzie się nie spieszy. Jest dwudziestopięciolatką z East Endu, która ma negatywne saldo w banku i skłonność do muzycznego fantazjowania - premiera: 9 września Eagleheart (Eagleheart) - oficer Chris Monsanto walczy z przestępczością z pomocą swoich dwóch wspólników: nierozgarniętego Bretta oraz przestrzegającą wszelkich zasad Susie. Mierzą się z przemytnikami narkotyków, złodziejami dzieł sztuki, porywaczami oraz oszustami – premiera: 14 września

(Eagleheart) - oficer Chris Monsanto walczy z przestępczością z pomocą swoich dwóch wspólników: nierozgarniętego Bretta oraz przestrzegającą wszelkich zasad Susie. Mierzą się z przemytnikami narkotyków, złodziejami dzieł sztuki, porywaczami oraz oszustami – premiera: 14 września Opowieść podręcznej V (Handmaid's Tale V) – Elisabeth Moss w dystopijnej opowieści o świecie, w którym kobiety zostały całkowicie podporządkowane władzy. W nowym sezonie June musi zmierzyć się z konsekwencjami swoich czynów. Stara się też na nowo zdefiniować swoją tożsamość i cel. Owdowiała Serena próbuje natomiast poprawić swoją pozycję w Toronto, gdy wpływy Gileadu rosną w Kanadbrazie - premiera: 15 września

(Handmaid's Tale V) – Elisabeth Moss w dystopijnej opowieści o świecie, w którym kobiety zostały całkowicie podporządkowane władzy. W nowym sezonie June musi zmierzyć się z konsekwencjami swoich czynów. Stara się też na nowo zdefiniować swoją tożsamość i cel. Owdowiała Serena próbuje natomiast poprawić swoją pozycję w Toronto, gdy wpływy Gileadu rosną w Kanadbrazie - premiera: 15 września Mamuśka I-VIII (Mom I-VIII) – Christy jest samotną matką, której na nowo odkryta trzeźwość dała możliwość jasnego spojrzenia na swoje życie... i nie jest to przyjemny widok. Teraz kobieta musi stawić czoła latom lekkomyślnych decyzji, aby zapewnić lepsze życie sobie i swoim dzieciom – premiera: 15 września

Nowe filmy we wrześniu na HBO Max

Top Gun (1986) - Tom Cruise jako utalentowany pilot, który zakochuje się w swojej instruktorce z elitarnej jednostki lotniczej – premiera: 1 września

(1986) - Tom Cruise jako utalentowany pilot, który zakochuje się w swojej instruktorce z elitarnej jednostki lotniczej – premiera: 1 września Córka trenera – Jacek Braciak jako surowy ojciec, który projektuje swoje ambicje na utalentowaną sportowo córkę - premiera: 1 września

– Jacek Braciak jako surowy ojciec, który projektuje swoje ambicje na utalentowaną sportowo córkę - premiera: 1 września Jedz, módl się, kochaj (Eat, Pray, Love) – niezwykła opowieść z nagrodzoną Oscarem Julią Roberts w roli kobiety sukcesu, która pewnego dnia postanawia rzucić wszystko i wyruszyć w podróż życia. Film na podstawie autobiograficznej powieść Elizabeth Gilbert - premiera: 1 września

(Eat, Pray, Love) – niezwykła opowieść z nagrodzoną Oscarem Julią Roberts w roli kobiety sukcesu, która pewnego dnia postanawia rzucić wszystko i wyruszyć w podróż życia. Film na podstawie autobiograficznej powieść Elizabeth Gilbert - premiera: 1 września Elvis – film opowiada o życiu i twórczości Elvisa Presleya (Austin Butler), widzianych z perspektywy jego skomplikowanych relacji z enigmatycznym menadżerem „Pułkownikiem” Tomem Parkerem (Tom Hanks) - premiera: 2 września

– film opowiada o życiu i twórczości Elvisa Presleya (Austin Butler), widzianych z perspektywy jego skomplikowanych relacji z enigmatycznym menadżerem „Pułkownikiem” Tomem Parkerem (Tom Hanks) - premiera: 2 września Podróże Samuela (Samuel's Travels) – cudzoziemiec szuka swojego biologicznego ojca na łotewskiej wsi, kiedy przypadkowo potrąca samochodem prosiaka. Córka hodowcy świń namawia go do spędzenia nocy na farmie, gdzie mężczyzna staje się niewolnikiem – premiera: 2 września

(Samuel's Travels) – cudzoziemiec szuka swojego biologicznego ojca na łotewskiej wsi, kiedy przypadkowo potrąca samochodem prosiaka. Córka hodowcy świń namawia go do spędzenia nocy na farmie, gdzie mężczyzna staje się niewolnikiem – premiera: 2 września Malarz szyldów (City On The River (Aka. The Sign Painter) – łotewska tragikomedia o młodym artyście, który jest świadkiem zmian politycznych okresu II wojny światowej. Gdy brutalne reżimy pojawiają się i znikają, jego kraj, wioska, lud, a nawet jego serce zostają wciągnięte w nieubłagany wir historii – premiera: 3 września

(City On The River (Aka. The Sign Painter) – łotewska tragikomedia o młodym artyście, który jest świadkiem zmian politycznych okresu II wojny światowej. Gdy brutalne reżimy pojawiają się i znikają, jego kraj, wioska, lud, a nawet jego serce zostają wciągnięte w nieubłagany wir historii – premiera: 3 września American Underdog (American Underdog) – historia sportowca Kurta Warnera, który przeszedł drogę od zapełniania półek w supermarkecie do dwukrotnego mistrzostwa NFL, tytułu mistrza Super Bowl i pozycji rozgrywającego w Hall of Fame – premiera: 4 września

(American Underdog) – historia sportowca Kurta Warnera, który przeszedł drogę od zapełniania półek w supermarkecie do dwukrotnego mistrzostwa NFL, tytułu mistrza Super Bowl i pozycji rozgrywającego w Hall of Fame – premiera: 4 września Wyjście Camili (Camila Comes Out Tonight) – gdy jej babcia zaczyna chorować, Camila zostaje zmuszona do przeniesienia się do Buenos Aires. Opuszcza przyjaciół oraz liberalne liceum i musi odnaleźć się w tradycyjnej instytucji, gdzie jej buntowniczy charakter staje się problemem – premiera: 4 września

(Camila Comes Out Tonight) – gdy jej babcia zaczyna chorować, Camila zostaje zmuszona do przeniesienia się do Buenos Aires. Opuszcza przyjaciół oraz liberalne liceum i musi odnaleźć się w tradycyjnej instytucji, gdzie jej buntowniczy charakter staje się problemem – premiera: 4 września Ostatnia egzekucja (The Last Execution) – zwabiony propozycją prestiżowej profesury ambitny naukowiec zostaje wciągnięty do pracy w Stasi. Dramat historyczny inspirowany historią życia i śmierci Wernera Teske, ostatniego więźnia straconego w byłej NRD - premiera: 7 września

(The Last Execution) – zwabiony propozycją prestiżowej profesury ambitny naukowiec zostaje wciągnięty do pracy w Stasi. Dramat historyczny inspirowany historią życia i śmierci Wernera Teske, ostatniego więźnia straconego w byłej NRD - premiera: 7 września Miara zemsty (Measure Of Revenge) – kiedy słynny syn Lilian Cooper nagle umiera z powodu rzekomego przedawkowania, kobieta rozpoczyna własne śledztwo. Z pomocą byłej dilerki narkotyków syna, bohaterka za wszelką cenę szuka odpowiedzi, sprawiedliwości oraz zemsty – premiera: 9 września

(Measure Of Revenge) – kiedy słynny syn Lilian Cooper nagle umiera z powodu rzekomego przedawkowania, kobieta rozpoczyna własne śledztwo. Z pomocą byłej dilerki narkotyków syna, bohaterka za wszelką cenę szuka odpowiedzi, sprawiedliwości oraz zemsty – premiera: 9 września Step Up - Taniec zmysłów (Step Up) - Tyler dorasta na pełnych kłopotów ulicach Baltimore. Problem z prawem zmusza chłopaka do pracy na rzecz społeczności lokalnej w szkole artystycznej. Tam poznaje primabalerinę o imieniu Nora, a jego życie zmienia się o 180 stopni. Channing Tatum i Jenna Dewan w rolach głównych – premiera: 10 września

(Step Up) - Tyler dorasta na pełnych kłopotów ulicach Baltimore. Problem z prawem zmusza chłopaka do pracy na rzecz społeczności lokalnej w szkole artystycznej. Tam poznaje primabalerinę o imieniu Nora, a jego życie zmienia się o 180 stopni. Channing Tatum i Jenna Dewan w rolach głównych – premiera: 10 września Step Up 2 (Step Up 2)- Kiedy zbuntowana tancerka uliczna Andie trafia do elitarnej Maryland School of the Arts, łączy siły z najgorętszym tancerzem w szkole, aby wziąć udział w podziemnej bitwie tanecznej Baltimore znanej jako The Streets – premiera: 10 września

(Step Up 2)- Kiedy zbuntowana tancerka uliczna Andie trafia do elitarnej Maryland School of the Arts, łączy siły z najgorętszym tancerzem w szkole, aby wziąć udział w podziemnej bitwie tanecznej Baltimore znanej jako The Streets – premiera: 10 września Pies w rozmiarze XXL (Marmaduke) – kiedy Marmaduke, ogromny nastoletni pies, przeprowadza się wraz z rodziną do nowej dzielnicy w hrabstwie Orange w Kalifornii, odkrywa, że dopasowanie do swoich nowych czworonożnych przyjaciół nie zawsze jest łatwe - premiera: 10 września

(Marmaduke) – kiedy Marmaduke, ogromny nastoletni pies, przeprowadza się wraz z rodziną do nowej dzielnicy w hrabstwie Orange w Kalifornii, odkrywa, że dopasowanie do swoich nowych czworonożnych przyjaciół nie zawsze jest łatwe - premiera: 10 września Licorice Pizza (Licorice Pizza) – historia Gary'ego Valentine'a i Alany Kane, gdy dorastają i zakochują się w sobie w dolinie San Fernando. Dramat o dojrzewaniu, którego akcja rozgrywa się w 1973 roku i pokazuje, jak zdradziecka potrafi być pierwsza miłości – premiera: 11 września

(Licorice Pizza) – historia Gary'ego Valentine'a i Alany Kane, gdy dorastają i zakochują się w sobie w dolinie San Fernando. Dramat o dojrzewaniu, którego akcja rozgrywa się w 1973 roku i pokazuje, jak zdradziecka potrafi być pierwsza miłości – premiera: 11 września Niespokojni (The Restless) – Damien jest odnoszącym sukcesy artystą, który jest żonaty z restauratorką mebli. Pomimo swojej dwubiegunowości bohater stara się układać życie z ukochaną, wiedząc, że może nigdy nie być w stanie dać jej tego, czego ona pragnie – premiera: 11 września

(The Restless) – Damien jest odnoszącym sukcesy artystą, który jest żonaty z restauratorką mebli. Pomimo swojej dwubiegunowości bohater stara się układać życie z ukochaną, wiedząc, że może nigdy nie być w stanie dać jej tego, czego ona pragnie – premiera: 11 września Odbicie (Reflection) – w 2014 roku ukraiński chirurg zaciąga się do walki z rosyjskimi siłami zbrojnymi w regionie Donbasu, gdzie zostaje schwytany. Jako jeniec wojenny jest świadkiem przerażających scen upokorzenia i przemocy w wykonaniu rosyjskich najeźdźców – premiera: 11 września

(Reflection) – w 2014 roku ukraiński chirurg zaciąga się do walki z rosyjskimi siłami zbrojnymi w regionie Donbasu, gdzie zostaje schwytany. Jako jeniec wojenny jest świadkiem przerażających scen upokorzenia i przemocy w wykonaniu rosyjskich najeźdźców – premiera: 11 września Supernova - Colin Firth oraz Stanley Tucci jako para z wieloletnim stażem, która po śmiertelnej diagnozie u jednego z nich, podróżuje po Anglii swoim starym kamperem, odwiedzając przyjaciół, rodzinę i miejsca ze swojej przeszłości – premiera: 13 września

