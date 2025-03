Jak przejść z karty na abonament? Z tą aplikacją będzie znacznie taniej

Jeśli już nosicie się z zamiarem przejścia z oferty na kartę na abonament komórkowy (jeśli już, bo nie namawiam, jestem zagorzałym zwolennikiem ofert bez zobowiązania), przygotowałem dla Was poradnik, jak zrobić to najtaniej.

Dla nabrania najpierw perspektywy, zerknijmy na aktualne oferty na kartę i abonament komórkowy w Orange, Play, Plus i T-Mobile.

Zarówno jeśli chodzi o oferty na kartę, jak i abonament komórkowy, wszystkie dostępne pakiety miesięczne zawierają nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS - nie będziemy już tego powtarzać.

Ceny cyklicznych pakietów w ofercie na kartę

I tak, w ofercie na kartę wygląda to następująco, jeśli chodzi o ceny za miesiąc i dostępny limit transferu danych:

Oferty na kartę w Orange, Play, Plus i T-Mobile Operator/opłaty za miesiąc 30 zł 35 zł 40 zł 45 zł 50 zł Orange 30 GB/31 zł 50 GB 100 GB 150 GB 200 GB Play 30 GB 40 GB 50 GB 60 GB 200 GB Plus 30 GB 40 GB 50 GB 100 GB - T-Mobile 30 GB 40 GB - 60 GB -

Ceny abonamentów na 2 lata

Z kolei w przypadku abonamentu komórkowego:

Oferty na abonament w Orange, Play, Plus i T-Mobile Operator/opłaty za miesiąc do 50 zł do 60 zł do 70 zł do 80 zł do 100 zł Orange 5 GB/45 zł - 50 GB/65 zł 150 GB/75 zł bez limitu/95 zł Play 6 GB/40 zł 50 GB/60 zł - 150 GB/75 zł bez limitu/300 GB/95 zł Plus 6 GB/39 zł 50 GB/59 zł 120 GB/69 zł - 250 GB/99 zł T-Mobile 5 GB/40 zł 50 GB/60 zł 30 Mb/s/70 zł - bez limitu/90 zł

Jak widać powyżej, jeśli nie potrzebujecie braku limitów danych i prędkości w smartfonie, przejście z karty na abonament nie jest zbyt opłacalne.

Z wyjątkiem operatora Orange, który jak wiemy już od jakiegoś czasu - bardzo chce byś zrezygnował z oferty na kartę i wychodzi mu to całkiem dobrze. Wówczas (szczegóły w podlinkowanym wpisie) dawał „karciarzom” aż 7 miesięcy za 0 zł w abonamencie, jak jest teraz?

Zerknijmy najpierw na promocję dla przenoszących numer z Orange na kartę do abonamentu komórkowego, ale dostępną na stronie operatora.

Oprócz promocji powiększającej limit transferu danych, przenoszący numer z oferty na kartę do abonamentu mogą liczyć na darmowe miesiące i tak:

w planie S przez 2 miesiące, czyli wychodzi 59,58 zł miesięcznie za 100 GB,

w planie M przez 4 miesiące, czyli wychodzi 62,50 zł miesięcznie za 200 GB,

w planie L przez 6 miesięcy, czyli wychodzi 71,25 zł miesięcznie za brak limitu transferu danych i prędkości przez całą umowę.

Co jednak, jeśli korzystacie z oferty na kartę Orange i zalogujecie się do aplikacji mobilnej Mój Orange (do pobrania z Google Play i App Store)?.

Oczywiście załapiecie się na powyższą promocję 2, 4 i 6 miesięcy za 0 zł, ale dodatkowo otrzymacie rabat na całą umowę w wysokości 30 zł miesięcznie i to w każdym pakiecie. Policzmy to też teraz:

w planie S średnio miesięcznie zapłacicie 32,08 zł za 100 GB,

w planie M średnio miesięcznie zapłacicie 37,50 zł miesięcznie za 200 GB,

w planie L średnio miesięcznie zapłacicie 48,75 zł miesięcznie za brak limitu transferu danych i prędkości przez całą umowę.

Jak już zaczęliśmy od tabelek, to wrzućmy to również:

Oferta/opłaty za miesiąc do 35 zł do 35 zł do 40 zł do 45 zł do 50 zł Orange na kartę 30 GB/31 zł 50 GB/35 zł 100 GB/40 zł 150 GB/45 zł 200 GB/50 zł Orange na abonament 100 GB/32,08 zł 100 GB/32,08 zł 200 GB/37,50 zł 10 GB/45 zł bez limitu/48,75 zł

Wygląda to zupełnie inaczej,- prócz sekcji 45 zł. Opłaca się więc teraz przenieść numer z każdego pakietu oferty na kartę na abonament. Oczywiście tylko na 2 lata, później będziecie musieli rozglądać się za inną ofertą lub wrócić do oferty na kartę w oczekiwaniu na kolejną taką okazję.

Korzystam z oferty na kartę u innego operatora

Zawsze można przenieść numer do Orange na kartę, bez wychodzenia z domu pod tym linkiem, aktywować aplikację mobilną Mój Orange i od razu włączyć zgody marketingowe. Ile trzeba czekać na taką ofertę na przejście na abonament? Powyższe zrzuty z Mój Orange są od mojego redakcyjnego kolegi, który aktywował ją miesiąc temu.