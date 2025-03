Aktualnie ceny jakichś 99% ofert komórkowych uzależnione są od dostępnej w nich paczki internetu mobilnego. Co mają jednak zrobić osoby ze zwykłymi telefonami, które potrzebują go tylko do rozmów i wiadomości SMS? Dla nich pozostaje jeszcze te 1%, które postaram się dziś dla Was wyłuskać.

Patrząc po ofercie elektromarketów stacjonarnych czy sklepów internetowych z elektroniką, zwykłe telefony,- „Dumbphone" wracają do łask. Nie wiem czy nie są bardziej popularne teraz niż jeszcze w poprzedniej dekadzie. Kto je wybiera? Przede wszystkim wspomniane we wstępie osoby, które potrzebują telefonu tylko do tego, do czego zostały stworzone, czyli rozmów i wiadomości.

W tej grupie mieszczą się jednak też osoby zmęczone smartfonami, zmęczone powiadomieniami, mediami społecznościowymi, śledzeniem i wszystkim tym, co przyniosła ze sobą era inteligentnych telefonów.

Przez nią doszło również do tego, że ze świeczką szukać dziś miesięcznych (cyklicznych) pakietów w ofertach komórkowych z nielimitowanymi rozmowami i wiadomościami, bez dostępu do internetu mobilnego czy ewentualnie z jakimś minimalnym limitem. Ruszyłem dziś z tą świeczką po ofertach naszych telekomów, i oto ich lista.

Oferta na kartę w a2mobile (zasięg Plus)

Zaczynamy alfabetycznie od oferty na kartę w a2mobile. W cenie 17,90 zł, dostajemy tu nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS.

Oferta na kartę w Fakt Mobile (zasięg Play)

Nieco taniej i bardziej elastycznie jest w ofercie na kartę w Fakt Mobile, co więcej działającej w kraju i roamingu UE.

Za maksymalnie 15 zł miesięcznie, dostępne są tu nielimitowane rozmowy i wiadomości SMS. Elastycznie, bo to maksymalna cena, która przy niewielkim wykorzystaniu usług w wielu przypadkach nie będzie osiągnięta zwłaszcza, że cena za minutę rozmowy czy wiadomość SMS wynosi zaledwie 15 groszy.

Dla porównania, w ofertach na kartę „wielkiej czwórki” wahają się od 29 groszy do już nawet 99 groszy.

Oferta na kartę w Nju Mobile (zasięg Orange)

W przypadku oferty Nju Mobile na kartę, trzeba było sięgnąć do sekcji z regulaminami, bo ze strony głównej już zniknęła ta oferta.

Niemniej póki jest regulamin i nie jest odwołany, można ją aktywować. To również elastyczne podejście, z tym że maksymalna cena liczona jest w ramach jednego dnia.

Wynosi ona 1,20 zł, po przekroczeniu której można korzystać z nielimitowanych rozmów komórkowych i stacjonarnych, nielimitowanych wiadomości SMS/MMS. Jest tu też minimalny limit transferu danych, ale to bez znaczenia z wyłączonym dostępem do internetu mobilnego. Cena za zdarzenie - minuta rozmowy czy wiadomość to 0,39 groszy.

Oferta ta nadaje się dla osób, które potrzebują nielimitowanych rozmów i wiadomości, maksymalnie przez 15 dni w miesiącu.

Oferta na kartę w Telegrosik Mobilny (zasięg Play)

Czas na chyba najtańszy cykliczny pakiet w ofercie na kartę na rynku - za 9 zł miesięcznie możemy go aktywować w Telegrosik Mobilny. Jest tu też minimalny pakiet transferu danych 1 GB, ale co tu istotne, w tej cenie dostajecie nielimitowane rozmowy i wiadomości SMS przez cały miesiąc.

Co w zasięgu T-Mobile? Nie znalazłem podobnej oferty, jedyne cykliczne pakiety w ofercie na kartę bez internetu dostępne są w tuBiedronka.

Jednak, mamy tu limity minut i wiadomości SMS. Pakiet 100 minut i 100 SMS-ów na miesiąc kosztuje 5 zł, a 200 minut i 200 SMS-ów - 10 zł miesięcznie.

Stock Image from Depositphotos.