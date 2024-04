Najtańszy abonament ze smartfonem w pakiecie, czy to się opłaca? Sprawdźmy

Pod koniec marca informowałem Was o powrocie najtańszego abonamentu poniżej 50 zł w ofercie Orange dla wybranych. W minionym tygodniu zmieniło się to nieco i operator dorzucił do tego smartfony w niskich cenach. Zresztą nie tylko Orange, ale i Play.

Dlaczego dla wybranych? O szczegółach tej oferty możecie przeczytać w poprzednim moim wpisie - Wrócił najtańszy abonament w Orange! Co trzeba zrobić, by go wykupić i w jakiej cenie?. W dużym skrócie, po wczytaniu się w jej szczegóły mogliśmy odkryć, iż tańszy abonament w Planie XS za 45 zł miesięcznie, dostępny był tylko dla klientów przenoszących numer od konkurencji. Nie mogli z niego skorzystać nowi klienci oraz przenoszący numer do abonamentu z oferty na kartę w Orange i z nju mobile.

Najtańszy abonament w Orange już prawie dla wszystkich



Co się zmieniło w minionym tygodniu? Orange udostępnił ten najtańszy abonament za 45 zł również nowym klientom oraz przenoszącym numer z oferty Orange na kartę i nju mobile. Nadal nie mogą z niego skorzystać klienci przedłużający umowę z operatorem.



Tak więc powrót najtańszego abonamentu ewidentnie ukierunkowany jest jedynie na powiększenie bazy klientów abonamentowych.

Najtańszy abonament w Orange ze smartfonem

Podobnie jak dorzucenie do tej oferty smartfonów w niskich cenach. Jakie to smartfony? Aktualnie w promocji dostępne są dwa - Motorola moto g34 5G 8/128GB oraz Samsung Galaxy A15 5G 4/128GB, a od 15 kwietnia - Xiaomi Redmi 13C 5G 4/128 GB.

Motorola moto g34 5G 8/128GB z najtańszym abonamentem w Orange

Smartfony rzeczywiście są w niższych cenach. Za nową Motorolę moto g34 5G 8/128GB na Allegro trzeba obecnie zapłacić 899,00 zł, a w Orange razem z abonamentem za 45 zł miesięcznie, łączny koszt za samego smartfona zamknie się w kwocie 504 zł.



Doliczając do tego koszt abonamentu będzie to opłata w wysokości 59 zł miesięcznie - abonament: 45 zł i rata za urządzenie: 14 zł miesięcznie. Z tym, że mamy tu 36 rat, więc trzeba pamiętać, iż po 24 miesiącach jeśli będziemy chcieli przejść na umowę na czas nieokreślony, kwota abonamentu rośnie o 10 zł, a więc przez kolejne 12 miesięcy łączny koszt wyniesie nas 69 zł miesięcznie.

Czy warto dla samego tańszego smartfona wykupować ten najtańszy abonament? No nie bardzo, bo dopłacamy przecież tę różnicę w kwocie abonamentu. Dla przykładu, najtańsza oferta na kartę w Orange kosztuje 31 zł miesięcznie (kilkukrotnie wyższy niż w abonamencie limit transferu danych), co oznacza, że dopłacamy kolejne 14 zł miesięcznie w abonamencie, co przez 36 miesięcy da nam kwotę 1 008,00 zł za tego smartfona.

Ceny pozostałych smartfonów są takie same, sprawdzicie sobie je na dedykowanej stronie Orange.

Motorola moto g34 5G 8/128GB z najtańszym abonamentem w Play

Nieco bardziej atrakcyjnie wygląda to w tożsamej promocji w Play, w której to dostępne są również trzy smartfony - Motorola Moto G34 5G 8/128GB, Samsung Galaxy A15 5G 4/128GB oraz Xiaomi Redmi 12 5G 4/128GB.

Dla lepszego porównania sprawdźmy ją z tym samym smartfonem, co w Orange. Jeśli chodzi o sam abonament, w Play kosztuje on 35 zł miesięcznie, a więc 10 zł taniej niż w Orange i zawiera oprócz nielimitowanych rozmów komórkowych i stacjonarnych oraz nielimitowanych wiadomości SMS/MMS - 15 GB transferu danych, a więc trzy razy więcej niż w Orange.



Z kolei w przypadku smartfona, jego spłata rozłożona jest na 24 raty 0%, a więc na tyle ile trwa umowa. Tak więc łączny koszt za samego smartfona wyniesie nas 600 zł, drożej o 100 zł niż w Orange, ale łączny miesięczny koszt jest taki sam - 60 zł miesięcznie: 35 zł za abonament i 24,96 zł za smartfona, i po zakończonej umowie możemy przenieść się do innego operatora z już spłaconym smartfonem.

Ceny pozostałych smartfonów są takie same i znajdziecie je na dedykowanej stronie Play.

Źródło: Orange/Play

Stock Image from Depositphotos.