Poznajcie Ameca - robota z przerażająco ludzkimi emocjami na twarzy

Roboty rosną w siłę. Stają się nie tylko mądrzejsze, ale też coraz bardziej upodabniają się do ludzi. I dla wielu to właśnie te precyzyjne ruchy są powodem, dla których roboty od Boston Dynamics wydają się bardziej przerażające od innych. A teraz do tego dochodzi jeszcze coraz lepsze odwzorowanie emocji. Najnowszy model robota od Engineered Arts w swoim najnowszym modelu robota, Ameca, prezentuje jak ludzką udało im się stworzyć maszynę. A na niej jeszcze nie koniec — bo Mesmer jeszcze bardziej przypomina człowieka.

Oto Ameca - nowy robot Engineered Arts

Brytyjska firma Engineered Arts od wielu lat produkuje humanoidalne roboty. Jak to w tej branży bywa - każdy kolejny produkt jest jeszcze lepszy, jeszcze bardziej dopracowany, jeszcze doskonalszy. Ale ich najnowszy produkt od razu po przebudzeniu serwuje porażające demo ludzkich emocji, które rysują się na twarzy robota:

Choć roboty od Boston Dynamics zachwycają / przerażają / czarują (niepotrzebne skreślić) swoimi umiejętnościami poruszania się, Ameca na tę chwilę nie potrafi chodzić. As w rękawie tego robota to inny zestaw umiejętności, ale jak przyznają twórcy robota - w przyszłości ich produkt miałby też nauczyć się samodzielnego poruszania. Tutaj jednak cała nadzieja w programistach i sztucznej inteligencji.

Na dokładkę - zobaczcie co potrafi Mesmer

O ile Ameca robi ogromne wrażenie swoimi emocjami, o tyle Mesmer — inny robot firmy — jest jeszcze o krok dalej. Urządzenie to bazuje na skanach 3D ludzi — posłużyły one do idealnego odwzorowania struktury kości i skóry. A przy tym emocje i ekspresje stoją na równie wysokim poziomie. Przez tę skórę i dużo bardziej ludzki wygląd, wszystkie gesty na twarzy urządzenia robią jeszcze większe wrażenie:

Źródło