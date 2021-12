Canva Mobile - narzędzie, bez którego (w pracy) żyć nie mogę

Jest kilka takich narzędzi, bez których praca nie może odbywać się w harmonijny sposób. Asana do zarządzania projektami, Trello podobnie, GSuite razem z Dokumentami Google, narzędzia analityczne - także do SEO. To nie jest pełna lista rzeczy, które w trakcie wykonywania obowiązków służbowych są mi niezbędne. Mobilna Canva wpadła tutaj przebojem, przy okazji pozwalając na... edycję filmów.

Canva to zestaw narzędzi niezwykle przydatnych w tworzeniu przeróżnych projektów - przede wszystkim graficznych, choć w ostatnim czasie jej możliwości się rozwinęły. Od dłuższego już czasu, z Canvy korzystali pracownicy działów marketingu, osoby zarządzające profilami w mediach społecznościowych, mediaworkerzy i wiele innych osób pracujących w branży interaktywnej. Dosyć szeroki wachlarz osób, które na co dzień zaglądają do tego narzędzia wynika z uniwersalności oraz zręcznego operowania szablonami, dodatkami do projektów realizowanych w Canvie - kilkoma klikami można sobie otworzyć drogę do stworzenia naprawdę efektownych elementów identyfikacji wizualnej czy pomysłowej grafiki wprowadzającej do artykułu w prasie internetowej.

Mobilna Canva natomiast przenosi to wszystko do sprzętów takich jak telefony i tablety - wszystko to odbyło się naprawdę zręcznie. W momencie, gdy "na szybko" musisz stworzyć grafikę lub prosty film albo prezentację - będzie zdecydowanie dobrym wyborem. Ale nie tylko: Canva daje radę również wtedy, gdy chcesz stworzyć nieco ambitniejsze rzeczy, ale nie chcesz uruchamiać webowej wersji w przeglądarce na komputerze.

Obsługa mobilnej Canvy to właściwie kalka z tego, co jest dostępne w wersji przeglądarkowej, jednak z uwzględnieniem interfejsów dotykowych. Twórca narzędzia doskonale zdaje sobie sprawę z tego, do jakich celów jego narzędzie zostanie wykorzystane - a zatem stanie się główną metodą tworzenia ciekawych, niestandardowych relacji na Instagramie, na Facebooku, a także zostanie wykorzystane chociażby do skonstruowania nietuzinkowej tapety dla telefonu komórkowego. I to właśnie te rzeczy są eksponowane w pierwszej kolejności. Szablony widoczne "od razu" są dostosowane do potrzeb mobilnych użytkowników i to one grają pierwsze skrzypce. Nie ma problemu również z tym, by na Canvie Mobile stworzyć również własne, ciekawie wyglądające CV. I wcale nie trzeba mieć tutaj ogromnych zdolności artystycznych.

Przy okazji, mobilna Canva pozwala na skorzystanie z narzędzi edycji obrazów typowe dla interfejsów mobilnych - poza automatycznym trybem poprawiania obrazów obecny jest także... retusz twarzy w formie mini-aplikacji (efektu). Nakładanie filtrów, dostosowywanie parametrów grafiki lub przycinanie to absolutny standard. Nie jest to może tak super-błyskawiczne jak w przypadku aplikacji Zdjęcia dla iOS, jednak Canva i w takim zastosowaniu sprawdzi się świetnie.

Dodawanie obiektów, innych zdjęć, tekstu odbywa się poprzez przycisk + w ekranie edycji projektu - tam możemy już wybierać spośród predefiniowanych obiektów - darmowych i płatnych. Mobilna Canva korzysta z dokładnie tego samego modelu biznesowego co "webowa" (jeżeli masz już PRO - możesz korzystać z tej subskrypcji również na telefonie). Jeżeli zamierzasz opłacać dostęp do Canvy (a także do niezliczonej ilości szablonów, obiektów, fontów, itp.) - zapłacisz 49,99 miesięcznie lub 499,99 rocznie.

Mobilna Canva z możliwością edycji / tworzenia filmów

Prawdziwym "killerem" w przypadku Canvy była możliwość edycji filmów w odsłonie webowej - to samo można robić także na telefonach i tabletach! Biorąc pod uwagę, jak popularne jest konsumowanie i tworzenie treści takich jak wideo w kręgu urządzeń mobilnych, udostępnienie tej funkcji w Canvie było doskonałym pomysłem. Działa to dokładnie tak samo, jak w przypadku "webówki", ogromna większość funkcji to rzeczy doskonale znane użytkownikom odsłony przeglądarkowej. Nie trzeba się tego specjalnie uczyć, Canva zawsze była niezwykle intuicyjna i tak samo jest w przypadku aplikacji. Różnice między Canvą dla iOS i dla Androida właściwie nie występują, a jeżeli jakieś są - to ja ich zwyczajnie nie zauważyłem. Wszystko działa błyskawicznie i czuć, że mobilna Canva jest naprawdę wysokiej jakości.

Właśnie dlatego, Canva jest narzędziem, bez którego nie wyobrażam sobie pracy. Przynajmniej raz dziennie do niej zaglądam po to, aby zedytować jakiś projekt lub stworzyć nowy. Kiedy nie mam czasu lub możliwości zrobić to na komputerze, na telefonie idzie mi równie dobrze. To trudna sztuka - stworzyć aplikację mobilną tak dobrą jak odsłonę w przeglądarce. Mobilna Canva jest dowodem na to, że się po prostu da!