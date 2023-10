Robot inspirowany popularnym anime – możesz go mieć za 3 miliony dolarów!

Ma 4,5 metra wysokości, waży 3,5 tony i porusza się z prędkością 10 km/h. To nie zabawka – to w pełni funkcjonalna maszyna rodem z filmów sci-fi.

Czy kiedykolwiek podczas oglądania filmów sci-fi z mechami w roli głównej marzyliście o tym, by mieć gigantycznego robota na własność – i co najlepsze – zasiąść za jego sterami? Jeśli tak, to mam dobrą wiadomość – japoński startup produkuje ponad 4-metrowe potwory, które można nabyć na rynku komercyjnym. Ostrzegam jednak, że tanio nie będzie. Macie na zbyciu kilka milionów dolarów?

ARCHAX – w pełni funkcjonalny robot z dwoma trybami działania

Tsubame Industries to firma stworzona z grupy zapaleńców, którzy szczególną miłością obdarzyli roboty z filmów science fiction. Romans ten postanowili potraktować na poważnie, tworząc robota inspirowanego anime Mobile Suit Gundam. Jako że Japonia słynie nie tylko z animacji, ale także gier, samochodów, robotów i technologii, a Ryo Yoshida – dyrektor generalny firmy – chciał stworzyć coś na wskroś japońskiego, to postawiono połączyć ze sobą wszystkie te cechy charakterystyczne, tworząc robota o nazwie ARCHAX, stanowiącego ukłon w stronę prehistorii i latających gigantów, które niegdyś przemierzały ziemię.

ARCHAX – nazwany na cześć archaeopteryksa – to 4,5-metrowa maszyna, wykapowana technologia. Ten 3,5-tonowy kolos został zaprezentowany podczas Japan Mobility Show i zrobił tam niemałe zamieszanie, bo już sam jego widok z zewnątrz budzi podziw – poczekajcie jednak na to, co ma do zaoferowania w środku. ARCHAX nie jest bowiem wielką statuetką, którą dla ozdoby możecie postawić sobie w ogródku. To w pełni funkcjonalny robot z dwoma trybami działania – pionowy „tryb robota” i „tryb pojazdu”. W tym drugim może poruszać się z prędkością do 10 km (z napędem na tylne koła). Tak, poruszać się, bo za sterami robota można zasiąść, czując się jak bohater anime.

„Japonia jest bardzo dobra w animacji, grach, robotach i samochodach, więc pomyślałem, że byłoby wspaniale, gdybym mógł stworzyć produkt, który skompresował wszystkie te elementy w jeden” – Ryo Yoshida, dyrektor generalny Tsubame Industries

Poczuj się jak bohater anime

W kokpicie pilota znalazło się miejsce na monitory, które odbierają sygnał z kamer umieszczonych na zewnątrz. Dzięki temu operator może łatwiej manewrować ruchomymi ramionami robota, sterowanymi przy pomocy joysticków. Aż trudno uwierzyć, że początki tego projektu rozpoczęły się w hucie żelaza dziadka Ryo Yoshidy. Wtedy też dzisiejszy 25-latek nabrał doświadczenia, które zaowocowało założeniem firmy produkującej mioelektryczne protezy dłoni.

Głęboko zafascynowany japońską kulturą i kultowymi animacjami chciał jednak stworzyć projekt swojego życia, który będzie mógł być później kontynuowany przez następne pokolenia. I tak właśnie powstał ARCHAX, którego możesz mieć i Ty, pod warunkiem że masz wystarczająco pojemny portfel. Jeden w pełni funkcjonalny robot został bowiem wyceniony na 3 miliony dolarów! A, no i czas także gra rolę. Firma wyprodukuje bowiem tylko 5 limitowanych egzemplarzy (w pięciu różnych wersjach kolorystycznych), przeznaczonych dla największych fanów anime o robotach. Zainteresowani? Odsyłam na oficjalną stronę producenta.