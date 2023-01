Atlas popisuje się przed światem fikołkami. Robot Boston Dynamics w akcji

Każdy, kto choć odrobinę interesuje się nowymi technologiami, doskonale zna firmę Boston Dynamics. To amerykański zespół pracujący nad robotami, dla których siły grawitacji i skomplikowane mechanizmy związane z poruszaniem się nie są żadną przeszkodą. Firma wielokrotnie prezentowała swoje postępy na zadziwiających filmikach, które udostępnia w Internecie. Czworonożny robot Spot już dawno nas do siebie przyzwyczaił, więc czas iść jeden krok dalej i zobaczyć, jak tego typu maszyny sprawdzają się na dwóch nogach.

Źródło: Boston Dynamics

Atlas ma jeden z najbardziej kompaktowych mobilnych systemów hydraulicznych na świecie. Niestandardowy akumulator, zawory i kompaktowy agregat hydrauliczny umożliwiają dostarczenie Atlasowi dużej mocy do każdego z 28 stawów hydraulicznych, co pozwala na imponujące osiągnięcia w zakresie mobilności

- możemy przeczytać na oficjalnej stronie Boston Dynamics. Atlas charakteryzuje się też zaawansowanym system kontroli umożliwiającym wysoce zróżnicowane i zwinne poruszanie się i reagowanie na sytuacje. A wszystko to w 1,5 metrowej konstrukcji ważącej 89 kilogramów. I trzeba przyznać, że tej wagi nie widać na wszystkich dotychczasowych nagraniach udostępnionych przez firmę. Robot porusza się płynnie, swobodnie i widać, że wszystkie ruchy wykonuje bez większego problemu.

Na najnowszym filmie widać, że przed Atlasem postawione jest nie lada wyzwanie. O ile złapanie torby z narzędziami nie wydaje się trudnym zadaniem, tak poradzenie sobie z przeszkodami, by ją dostarczyć na wyższą kondygnację, już takie łatwe nie jest - tym bardziej, że osoba, której robot musi dostarczyć przedmioty, wymaga od niego dodatkowych czynności - jakich? To musicie zobaczyć na wideo, bo nie da się ukryć, że robi to ogromne wrażenie. Podobnie jak wszystkie ruchy Atlasa, które dla przeciętnego człowieka mogą być bardzo problematyczne - fikołki, podskoki i salta. Powodzenia w robieniu tych czynności na placu budowy! Nie zabrakło też czegoś więcej - Atlas pokazuje, na co go naprawdę stać na samym końcu wideo, więc koniecznie obejrzyjcie do końca.

Atlas skacze i robi fikołki. Boston Dynamics znów zadziwia i... przeraża

Jednak by do tego doszło, inżynierowie, projektanci i programiści z Boston Dynamics spędzili nad wszystkimi systemami tysiące godzin, by dojść do etapu, który właśnie zaprezentowano. Choć zapewne mamy tu do czynienia z pieczołowicie zaprogramowanym każdym ruchem i krokiem dostarczenia torby z narzędziami na wyższe kondygnacje, dalsze prace nad robotem sprawią, że sam będzie odpowiednio reagował do zmieniających się warunków. Koniecznie obejrzyjcie materiał, w którym ekipa z Boston Dynamics opowiada o całym procesie programowania Atlasa, który w zadziwiający sposób wykonuje swoje zadania.

Trzeba przyznać, że z każdym kolejnym materiałem wideo udostępnianym przez Boston Dynamics, człowiek może czuć pewny niepokój. To, co przez lata mieliśmy możliwość widzieć jedynie na dużym (lub małym) ekranie, powoli staje się rzeczywistość. I oby nie doszło do sytuacji, w której scenariusz filmowy, gdzie tego typu maszyny się buntują, zamieni się w codzienność. Nie da się jednak ukryć, że ekipa z Boston Dynamics ponownie dostarcza ogromnych wrażeń.