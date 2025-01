Roborock odkurzył rynek. Aż cztery nowe pozycje w portfolio

Podczas targów CES 2025 firma Roborock zaprezentowała nowe modele inteligentnych robotów sprzątających, które mają zrewolucjonizować sposób utrzymywania czystości w naszych domach. Wśród nich znalazły się flagowe modele Saros 10R, Saros 10 oraz przełomowy Saros Z70. Każdy z nich wyróżnia się innowacyjnymi technologiami i precyzją sprzątania, odpowiadając na coraz bardziej wyrafinowane potrzeby użytkowników.

Saros 10R - mały, ale dokładny

Saros 10R, nowy flagowy model firmy Roborock, wyróżnia się smukłą konstrukcją o wysokości zaledwie 7,98 cm, co pozwala mu dotrzeć tam, gdzie inne roboty mają trudności, na przykład pod niskie meble. Jednak to nie tylko kompaktowy design czyni go wyjątkowym. Największym atutem Saros 10R jest system nawigacji StarSight 2.0, wykorzystujący technologię podwójnego światła 3D Time-of-Flight (ToF) oraz kamerę RGB wspieraną przez sztuczną inteligencję. System ten pozwala robotowi mapować przestrzeń z niespotykaną precyzją i unikać nawet najdrobniejszych przeszkód, takich jak skarpetki czy przewody.

Model Saros 10R oferuje też technologię VertiBeam, która poprawia jakość sprzątania wokół kabli i nieregularnych powierzchni, oraz system adaptacyjnego podwozia AdaptiLift, który umożliwia regulację wysokości o 10 mm, ułatwiając przejazd przez progi i dywany o różnej grubości.

Nie bez znaczenia jest również stacja dokująca RockDock Ultra 2.0, która oferuje funkcję mycia mopów gorącą wodą o temperaturze 80°C oraz szybkie ładowanie w ciągu 2,5 godziny. Inteligentne zarządzanie energią pozwala na optymalizację zużycia prądu, co obniża koszty eksploatacji.

Saros 10: Rozwinięcie sprawdzonych technologii

Drugi model z nowej serii, Saros 10, stanowi doskonały kompromis między zaawansowaną funkcjonalnością a intuicyjnością użytkowania. Wyposażono go w system nawigacyjny RetractSense, który integruje chowany moduł laserowy LDS z czujnikiem Time-of-Flight (ToF). Technologia ta pozwala na dokładne mapowanie przestrzeni i ocenę wysokości w trudno dostępnych miejscach, jednocześnie minimalizując ryzyko zarysowań.

Saros 10 został zaprojektowany z myślą o użytkownikach, którzy oczekują wysokiej wydajności bez zbędnych komplikacji. Mopowanie VibraRise 4.0, działające z częstotliwością 4000 wibracji na minutę, oraz duża moc ssania HyperForce wynosząca 22 000 Pa sprawiają, że model ten radzi sobie z trudnymi zabrudzeniami na każdej powierzchni. Ulepszona szczotka boczna FlexiArm Riser automatycznie podnosi się, zapobiegając kolizjom z meblami, co dodatkowo poprawia komfort sprzątania.

Roborock F25 - odkurzacz, który zmieści się dosłownie wszędzie

Seria F25 to zaawansowane urządzenia sprzątające, które umożliwiają jednoczesne sprzątanie na mokro i sucho. Ich wydajność obejmuje moc ssania 20 000 Pa, 450 ruchów czyszczących na minutę oraz docisk równy 20 N, co pozwala na efektywne czyszczenie powierzchni jednym przejściem. Modele te uzyskały certyfikaty potwierdzające skuteczność usuwania bakterii oraz zanieczyszczeń.

Szczotka z technologią zapobiegającą plątaniu włosów i powstawaniu smug gwarantuje czyste podłogi, nawet przy trudnych zabrudzeniach. Konstrukcja odkurzacza pozwala na pracę w trudno dostępnych miejscach, takich jak przestrzenie pod meblami czy wzdłuż krawędzi. Technologia SlideTech 2.0 umożliwia precyzyjne manewrowanie dzięki zaawansowanemu systemowi kontroli kół.

Roborock Soros Z70 - ramie, które zmienia zasady gry

Saros Z70 to zaawansowany robot sprzątający z innowacyjnym systemem zbierania niewielkich przedmiotów dzięki ruchomemu ramieniu obsługiwanemu przez sztuczną inteligencję. Urządzenie potrafi podnieść i odłożyć lekkie przeszkody, takie jak skarpety czy chusteczki, co umożliwia dokładniejsze sprzątanie. Ramię działa w pięciu osiach i korzysta z precyzyjnych czujników oraz kamery do rozpoznawania otoczenia.

Urządzenie jest jednak na tyle ciekawe, że poświęciłem mu osobny artykuł. Więcej o nim można przeczytać tutaj.