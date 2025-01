Roborock zmiótł konkurencję. Czegoś takiego na rynku nie było

Roborock, znany ze swoich rozwiązań Smart Home zaprezentował całkowitą nowość. To Saros Z70, który wyróżnia się na tle swoich poprzedników oraz konkurencji.

Podczas tegorocznych targów CES 2025 firma Roborock zaprezentowała swój najnowszy model robota sprzątającego, Saros Z70. Na pierwszy rzut oka wygląda, jak coś zupełnie zwyczajnego. Jednak wyróżnia się on ciekawym rozwiązaniem – zrobotyzowanym ramieniem OmniGrip, które pozwala na podnoszenie i przesuwanie drobnych przedmiotów, takich jak zabawki, skarpetki czy ręczniki.

Roborock wprowadzi nowy trend?

Robot Saros Z70 łączy wysoką moc ssania 22 000 Pa z nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi, które usprawniają proces sprzątania. Zrobotyzowane ramię OmniGrip porusza się w pięciu osiach i umożliwia usuwanie przeszkód z drogi, co pozwala dokładniej sprzątać powierzchnie znajdujące się pod nimi. Przedmioty o wadze do 300 gramów mogą być przenoszone i odkładane w miejsca wskazane przez użytkownika za pomocą aplikacji.

Ramię jest wyposażone w precyzyjne czujniki, kamerę i oświetlenie LED, co umożliwia rozpoznawanie otoczenia oraz określenie, czy podnoszony przedmiot mieści się w granicach wytrzymałości urządzenia. System jest wspierany przez funkcję personalizacji w aplikacji mobilnej, pozwalającą dostosować ustawienia do indywidualnych potrzeb.

Co ciekawe, urządzenie musi mieć wolną przestrzeń nad sobą, by w pełni rozłożyć ramię. W przeciwnym razie ramię szturchnie przeszkodę i od razu zacznie się chować. Urządzenie przystosowane jest do zbierania małych rzeczy, w tym porozrzucanych skarpetek, choć mogłoby mieć problem z bluzą czy spodniami.

Podczas prezentacji mogłem zobaczyć robota w akcji. W obecnej formie praca ramienia jest dość powolna i zdarzało się, że np. nie trafił sobie w skarpetkę i potrzebował drugiej próby. Warto jednak zaznaczyć, że to, co mogłem obejrzeć to była jeszcze wersja beta.

Wibrujące mopy i StarSight 2.0

Model Saros Z70 działa w oparciu o sztuczną inteligencję. W trakcie pierwszego przejazdu urządzenie mapuje przestrzeń, identyfikuje przeszkody i zapisuje ich lokalizację. Następnie podejmuje próbę ich usunięcia, aby sprzątać trudno dostępne miejsca. Użytkownicy mogą za pomocą aplikacji mobilnej ustawić preferencje dotyczące przeznaczenia przedmiotów – np. zabawki mogą być przenoszone do określonych stref w pokoju.

Robot korzysta z systemu StarSight 2.0, który łączy technologię 3D Time-of-Flight z kamerą RGB wspieraną przez sztuczną inteligencję. System ten zapewnia precyzyjne mapowanie przestrzeni i identyfikowanie przeszkód, takich jak przewody czy nieregularne meble.

Z kolei smukła konstrukcja o wysokości 7,98 cm umożliwia sprzątanie pod niskimi meblami, a adaptacyjne podwozie AdaptiLift pozwala na regulację wysokości w zależności od rodzaju powierzchni.

Saros Z70 wyposażono w szczotkę główną FreeFlow i boczną FlexiArm Riser, które minimalizują ryzyko plątania się włosów. Dodatkowo urządzenie posiada dwa wirujące mopy VibraRise 4.0, które można podnosić na wysokość 2,2 cm. Dzięki temu mopy są bardziej efektywne na różnych powierzchniach i zapobiegają rozmazywaniu brudu.

W zestawie z robotem znajduje się stacja dokująca 4.0, która oferuje funkcje takie jak szybkie ładowanie (2,5 godziny), automatyczne mycie mopów wodą o temperaturze 80°C oraz ich odłączanie, co zapobiega przypadkowemu zamoczeniu dywanów. Stacja dokująca wspiera również system harmonogramów i personalizacji za pomocą aplikacji SmartPlan 2.0.

Oprócz Saros Z70, Roborock zaprezentował również inne urządzenia. Seria odkurzaczy ręcznych F25 oferuje technologię FlatReach Deep Cleaning, umożliwiającą skuteczne sprzątanie trudno dostępnych miejsc. Natomiast pralko-suszarki z technologią Zeo-cycle wykorzystują zeolit do suszenia w niskich temperaturach, co jest korzystne dla delikatnych tkanin. O tych sprzętach jednak napiszę więcej w innym artykule, już po wizycie na stoisku Roborocka.

Modele z serii Saros będą dostępne na różnych rynkach w 2025 roku. Z rozmowy z przedstawicielami marki wynika, że z premierą Z70 celują w okolice kwietnia. Wprowadzenie ramienia OmniGrip może zapoczątkować nowy trend w technologii robotów sprzątających, ułatwiając codzienne porządki i zwiększając funkcjonalność tych urządzeń.