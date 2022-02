Na tegorocznej odsłonie targów MWC Huawei serwuje kilka nowych produktów, które w najbliższym czasie trafią do sprzedaży. Czy jest na co czekać?

Dziś startują targi MWC 2022. Choć przyćmione przez sytuację w Ukrainie, nic nie wskazuje, by zostały w ostatniej chwili odwołane. Organizatorzy zdecydowali jednak o wykluczeniu rosyjskich firm z udziału w imreprezie - o czym pisaliśmy kilkadziesiąt minut temu. Firmy powoli szykują się do prezentowania swoich nowości, niektórzy zdecydowali się pokazać je nieco wcześniej. Tak jest w przypadku Huawei, które na kilka godzin przed oficjalnym startem targów prezentuje szereg nowych urządzeń, które w najbliższym czasie trafią do sprzedaży na całym świecie. Co ciekawego pokazano? To m.in. nowy laptop MateBook X Pro, urządzenie typu 2 w 1 MateBook E, komputer all-in-one MateStation X, dwa nowe tablety (w tym jeden z ekranem e-ink), laserową drukarkę i przenośny głośnik Sound Joy.

MateBook X Pro. Odświeżony laptop klasy premium

Tegoroczna odsłona MateBook X Pro przynosi sporo zmian pod względem wyglądu komputera. Huawei prezentuje 14,2-calowy model z ekranem o rozdzielczości 3.1K (3120 x 2080 pikseli) o proporcjach 3:2 z 90 Hz częstotliwością odświeżania i jasnością do 500 nitów. Laptop w swoim najgrubszym fragmencie posiada maksymalnie 15,5 mm grubości, a jego waga to 1,38 kg. W środku znajdziemy procesor 11. generacji Intel i7-1195G7 z grafiką Intel Iris Xe Graphics, do 16 GB pamięci RAM (LPDDR4x), do 1 TB NVMe PCIe SSD. Do dyspozycji użytkowników oddano cztery porty USB-C, tradycyjne złącze słuchawkowe oraz czytnik linii papilarnych.

Huawei MateBook E. Urządzenie dwa w jednym z Windowsem

MateBook E ma być pierwszym urządzeniem Huawei z 12,6-calowym ekranem OLED, który pełni funkcję dwóch urządzeń - połączony z klawiaturą sprawdzi się jako wydajny laptop do pracy, po odłączeniu posłuży jako tablet do konsumpcji treści multimedialnych. Wyposażony w procesory Intela 11. generacji (w zależności od modelu do wyboru jest i3-1110G4, i5-1130G7 oraz i7-1160G7) i grafikę Intel UHD Graphics lub Intel Iris Xe Graphics, 8 lub 16 GB pamięci RAM (LPDDR4x), 128 GB, 256 GB, 512 GB pamięci wewnętrznej NVMe PCIe SSD. Urządzenia działają pod kontrolą systemu operacyjnego Windows 11 Home Edition lub w trybie S mode (w zależności od wybranej konfiguracji).

Huawei MateStation X. Komputer all-in-one

Huawei prezentuje swój pierwszy komputer all-in-one wbudowany w 28,2-calowy monitor z ekranem dotykowym charakteryzujący się rozdzielczością 3840 x 2560 pikseli z odświeżaniem 60 Hz, jasnością 500 nitów i wsparciem HDR 400. Urządzenie działa, w zależności od wybranej specyfikacji, pod kontrolą procesora AMD Ryzen 5 5600H lub AMD Ryzen 7 5800H posiadającego zintegrowaną kartą graficzną AMD Radeon Graphics. Do tego 16 GB (8 GB x 2) pamięci RAM DDR4 o częstotliwości pracy 3200 MHz oraz dysk SSD NVMe PCIe o pojemności 512 GB. W MateStation X znalazło się miejsce dla dwóch portów USB-C, dwóch USB-A oraz złącza słuchawkowego. W zestawie znajdziecie bezprzewodową klawiaturę wyposażoną w przycisk z czytnikiem linii papilarnych oraz bezprzewodową mysz.

Huawei MatePad Paper. Tablet z ekranem e-ink

Huawei wchodzi także w świat tabletów z ekranami e-ink. MatePad Paper wyposażony jest w 10,3-calowy wyświetlacz E-Ink FullView Display o rozdzielczości 1872 x 1404 pikseli pracujący w oparciu o technologię Huawei E-Ink Display Enhancement Algorithm dającą poczucie pracy na tradycyjnym papierze. Urządzenie współpracuje z rysikiem M-Pencil drugiej generacji i oprócz tradycyjnego pisania na ekranie, umożliwia m.in. konwersję ręcznego pisma na tekst. Dodatkowo, tablet MatePad Paper bez większego problemu poradzi sobie np. z nagraniami głosowymi, tworzeniem zaawansowanych dokumentów tekstowych i wyświetlaniem animacji, dzięki funkcji Smart Refresh dostosowującej odświeżanie ekranu do wyświetlanych na nim treści. MatePad Paper działa pod kontrolą HarmonyOS 2 i wyposażony jest m.in. w sześciordzeniowy procesor, 4 GB pamięci RAM i 64 GB pamięci na dane.

Z mniej interesujących premier, Huawei pokazało również swoją nową drukarkę laserową PixLab X1 będącą urządzeniem wielofunkcyjnym oferującym nie tylko szybkie połączenie z komputerami i urządzeniami mobilnymi, ale także możliwość skanowania i szybkiego kopiowania dokumentów. Na MWC nie zabraknie też sprzętu audio od Huawei. Producent przygotował na targi premierę przenośnego głośnika Sound Joy z HarmonyOS, który powstał przy współpracy Devialet - francuskiem firmy zajmującej się tworzeniem rozwiązań audio. Wyposażony w cztery głośniki posiada baterię o pojemności 8800 mAh ma oferować do 26 godzin odtwarzania muzyki na jednym ładowaniu.