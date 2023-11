Robert Kubica wreszcie trafił do Ferrari. Kiedy pojedzie czerwonym bolidem?

Kubica dołączył do zespołu AF Corse

Wyścigi długodystansowe WEC, do których należy między innymi legendarny już wyścig Le Mans 24h zyskują coraz większą popularność. W przyszłym roku do tej serii dołączy wiele fabrycznych zespołów w najwyższej kategorii Hypercar, co oznacza, że stanie się ona bardzo konkurencyjna. Jednocześnie z WEC znikną samochody LMP2, to właśnie takim bolidem Robert Kubica wraz z kolegami z zespołu WRT zdobył w tym roku mistrzostwo świata. Od jakiegoś czas było jasne, że Kubica w przyszłym sezonie awansuje do kategorii Hypercar, ale nie było wiadomo z kim. Polak ma ambicje aby wygrywać wyścigi, dlatego nie chciał zadowolić się żadnymi półśrodkami.

I wygląda na to, że lepiej trafić nie mógł, bo jak wynika z najnowszych doniesień prasowych, Kubica został właśnie jednym z kierowców w zespole AF Corse. W poprzednim sezonie to właśnie ten zespół wystawiał dwa fabryczne modele Ferrari w kategorii Hypercar i wygrał wyścig Le Mans 24h. W przyszłym roku AF Corse ma wystawić aż trzy samochody Ferrari w tej kategorii i jednym z nich będzie jeździł właśnie Robert Kubica. Nie znamy jeszcze reszty składu zespołu, spekuluje się, że partnerem Kubicy będzie Robert Schwartzman. Pozostałe dwa fabryczne Ferrari raczej nie zmienią swojego składu kierowców.

AF Corse to jeden z lepszych zespołów w stawce WEC i z pewnością będzie chciał walczyć o czołowe lokaty, a na tym najbardziej zależało Kubicy. Nie bez znaczenia jest też fakt, że jest to włoski zespół, który Kubica darzy sporą sympatią. Włochy to praktycznie druga ojczyzna Roberta i ten fakt z pewnością miał wpływ na jego decyzję. Kubica podobno dzisiaj testował już nowy samochód na torze Imola. Natomiast oficjalny debiut w nowej ekipie zaliczy już za nieco ponad trzy miesiące. Sezon WEC 2024 rozpocznie się od prologu w Katarze w dniach 24-25 lutego 2024. Przyszłoroczna rywalizacja będzie składała się z aż 8 wyścigów i potrwa do listopada. Będzie zatem sporo okazji aby zobaczyć Roberta za kierownicą Ferrari.