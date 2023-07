Najpotężniejsza AI na świecie stała się... głupsza. Twórcy są zaskoczeni

1

Najnowsza wersja modelu sztucznej inteligencji, GPT-4 od OpenAI spotkała się z mieszanymi reakcjami użytkowników. Ci, którzy mieli okazję przetestować system zauważyli spadek wydajności w porównaniu do poprzednich wersji. Ale to nie wszystko: użytkownicy nazywają go "leniwym" i "głupszym" w kontekście umiejętności logicznego rozumowania i ogólnej jakości odpowiedzi.