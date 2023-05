Lego Technic: zestawy dla starszych odbiorców. Jakie są najlepsze?

Czym jest seria LEGO Technic? Co ją wyróżnia? Jakie są najciekawsze, dostępne obecnie w sprzedaży, zestawy?

LEGO Technic. Co trzeba o nich wiedzieć?

LEGO Technic to linia klocków LEGO, która oferuje bardziej zaawansowane i skomplikowane modele niż standardowe zestawy. Zestawy LEGO Technic zawierają specjalne elementy konstrukcyjne, takie jak przekładnie, koła zębate, amortyzatory czy silniki, które pozwalają na budowanie bardziej realistycznych i interaktywnych modeli.

Często też zestawy LEGO Technic oferują zaawansowane funkcje, znacznie wykraczające poza to, co znajdziemy w "klasycznych" zestawach. Wśród nich warto wymienić m.in. zdalne sterowanie, mechanizmy napędowe, podnoszenie i opuszczanie, a także inne interaktywne elementy. Dzięki temu można budować modele pojazdów czy maszyn, które są bliższe rzeczywistym maszynom i urządzeniom. Niezależnie od wieku odbiorców pozwala to na eksperymentowanie z różnymi funkcjami i ulepszeniami — serwując jeszcze więcej frajdy!

LEGO Technic jest idealne dla osób, które interesują się nauką i technologią, ponieważ rozwija ich zdolności konstrukcyjne, kreatywność, wyobraźnię oraz umiejętności logicznego myślenia. Oferuje także sposobność rozwoju umiejętności STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics), ponieważ pozwala na eksperymentowanie. A przez to naukę w praktyce — poprzez budowanie i projektowanie zaawansowanych modeli.

Co wchodzi w skład linii LEGO Technic? Opcji jest wiele! Ich wspólnym mianownikiem jest stopień zaawansowania konstrukcji. Niemniej znajdziemy tam zarówno modele samochodów osobowych jak i ciężarówek, koparek, łodzi, motocykli... i wiele innych! Wszystkie zestawy są przeznaczone dla starszych dzieci, młodzieży i dorosłych!

Najlepsze zestawy LEGO Technic. Obok tych klocków nie przejdziesz obojętnie

Cat D11

elementy: 3854

3854 cena: 2399 zł

LEGO Sterowany przez aplikację buldożer Cat® D11 to zestaw klocków konstrukcyjnych z serii Technic, który po złożeniu tworzy model miniaturowego buldożera Cat D11. Jednakże, w odróżnieniu od większości zwykłych klocków, ten model można sterować zdalnie za pomocą aplikacji mobilnej, co dodaje mu jeszcze więcej magii! A użytkownicy mają jeszcze więcej frajdy.

Po zbudowaniu modelu, za pomocą aplikacji mobilnej można kontrolować ruchy maszyny, w tym obrót wieży, ruch podwozia oraz pracę lemiesza. Aplikacja umożliwia także dostosowanie prędkości oraz kierunku ruchu, co daje nam szansę na dokładne manewrowanie i precyzyjne wykonywanie zadań.Zestaw zawiera także wiele szczegółów, które przybliżają model do pierwowzoru. Wśród nich np. ruchomy lemiesz, a także metalowy haczyk do ciągnięcia ciężkich przedmiotów.

Helikopter ratunkowy Airbus H175

elementy: 2001

2001 cena: 999,99 zł

LEGO Helikopter ratunkowy Airbus H175 to zestaw klocków LEGO, który umożliwia złożenie modelu helikoptera ratunkowego. Ikonicznej maszyny wykorzystywanej do ewakuacji poszkodowanych z trudno dostępnych obszarów lub transportowanie ludzi i sprzętu w trudno dostępne miejsca. Model LEGO Helikoptera ratunkowego Airbus H175 składa się z wielu elementów, które pozwalają na odtworzenie szczegółów oryginalnego helikoptera — wśród nich m.in. kabina pilota, kabina pasażerska oraz lądowisko. Na zestaw składa się ponad 2000 klocków i specjalne naklejki z logo Airbusa oraz malowaniem w kolorach helikoptera ratunkowego.

Dom's Doge Challenger

elementy: 1077

1077 cena: 569,99 zł

LEGO Dom's Dodge Charger to zestaw klocków konstrukcyjnych oparty na kultowym samochodzie z popularnej serii filmów "Szybcy i Wściekli". Zestaw ten składa się z 1077 elementów, które składają się na model klasycznego muscle car'a Dodge Charger R/T. Konstrukcja ta ma charakterystyczne dla modelu, wydłużone nadwozie i agresywny wygląd, który został odwzorowany w każdym detalu. Na przedniej części znajduje się chromowana atrapa chłodnicy z logiem Dodge, a także dwie reflektory i kierunkowskazy. Wewnątrz pojazdu znajdują się dwa fotele, a także deska rozdzielcza z kierownicą, prędkościomierzem i innymi detalami. Model LEGO Dom's Dodge Charger posiada również ruchome drzwi, które umożliwiają łatwy dostęp do wnętrza pojazdu.

Ford GT, wersja z 2022 roku

elementy: 1466

1466 cena: 569,99 zł

LEGO Technic Ford GT, wersja z 2022 rokuto wspaniały projekt dla starszych miłośników LEGO, którzy są fanami motoryzacji. Na zestaw składa się zestaw elementów, który serwuje szczegółowy model Forda GT 2022 w skali 1:12. Budowa modelu to wspaniała zabawa, w trakcie której będzie okazja dokładnego przyjrzenia się się wszystkim elementom i detalom samochodu. Od napędowi na tylne koła z mechanizmem różnicowym, przez silnik V6, niezależne zawieszenie na wszystkie koła, przednią oś skrętną... na regulowanym spojlerze i otwieranej masce kończąc!

Farrari Daytona SP3

elementy: 3778

3778 cena: 2149,99 zł

Ferrari Daytona SP3 to model kultowego samochodu sportowego, który został zaprojektowany i wyprodukowany w latach 60. LEGO wydało klockowy model tego auta jako część swojej kolekcji klocków Technic. LEGO Ferrari Daytona SP3 serwuje model w skali 1:8, co oznacza, że ​​jest ona większa niż typowe modele LEGO. Składa się on z 2678 elementów, w tym złożonego silnika V12, który jest w pełni ruchomy i może obracać się podczas jazdy. Klocki zostały ułożone w taki sposób, aby dokładnie odwzorować wygląd samochodu, z charakterystycznym przednim i tylnym pasem oraz dwoma klasycznymi kolorami Ferrari - czerwonym i czarnym. Projektanci zadbali także o zachowanie wielu szczegółów, które czynią konstrukcję bardziej realistyczną. Spodziewajcie się otwieranych drzwi w stylu skrzydeł, regulowanych foteli i dokładnego odtworzenia zawieszenia, aby umożliwić modelowi skręcanie w każdą stronę.

LEGO Technic - ponadczasowa zabawa, która nigdy nie wychodzi z mody!

Zaawansowane modele LEGO Technic od lat rozpalają wyobraźnię i są wspaniałą rozrywką dla starszych dzieci, młodzieży i dorosłych. Zaawansowane konstrukcje pokazują prawdziwy kunszt projektantów — i oferują wiele godzin wspaniałej rozrywki. Zarówno przy ich składaniu, jak i późniejszej zabawie. A kiedy na tę drugą zabraknie czasu — zawsze mogą stanowić estetyczną ozdobę naszego wnętrza!