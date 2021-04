Największym problemem dla polskich widzów była jednak dostępność serialu, bo trudno sobie wyobrazić, by serial trafił do ramówki w późniejszych porach na Cartoon Network, jak w USA. Zanim z pomocą przyszedł Netflix minęło całkiem sporo czasu, ale platforma stanęła na wysokości zadania i udostępniła wszystkie zaległe odcinki. Niestety, premiery kolejnych nie odbywały się w tym samym czasie, co za wielką wodą – na kolejne części lub całe sezony musieliśmy poczekać kilka miesięcy, najczęściej do momentu zakończenia emisji w USA.

Czarnobyl NIE zniknie z HBO GO, ale ponad 50 innych filmów już tak

5. sezon Rick i Morty tylko na HBO GO

W chwili obecnej wszystkie 4 sezony „Ricka i Morty’ego” można oglądać na Netfliksie, ale sytuacja na pewno ulegnie zmianie w najbliższej przyszłości. HBO zapowiedziało, że 21 czerwca wszystkie dotychczasowe odcinki serialu zawitają na HBO GO, a wraz z nimi pojawi się też nowy 5. sezon. HBO przypomina też o tak zwanym RICK AND MORTY DAY, który odbędzie się dzień wcześniej 20 czerwca. Wydarzenie określane jest nazywane prawdziwym międzygalaktycznym świętem. W trakcie imprezy fani otrzymają dostęp materiałów zakulisowych, wielu zapowiedzi, czy niespodzianek w social mediach.

HBO Max zmierza do Polski. Czy będzie lepsze od HBO GO?