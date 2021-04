Czarnobyl NIE zniknie z HBO GO, ale ponad 50 innych filmów już tak

Jakie filmy znikną z HBO GO?

Nie lubimy takich informacji, ale chyba wszyscy zdążyliśmy przywyknąć, że rotacja treści w serwisach VOD to codzienność tego rynku. Można tylko żałować, że na obejrzenie niektórych produkcji mamy tak niewiele czasu, bo cała kolekcja Jamesa Bonda była dostępna od końcówki listopada, a z początkiem maja już nie będzie możliwe zobaczyć żadnego z filmów.

Z jednej strony, to całkiem sporo czasu – przecież to około 5 miesięcy! – ale dobrze wiemy, że seans niektórych tytułów odkładamy w czasie. W przypadku obecności tego rodzaju serii na HBO GO czy Netfliksie musimy jednak przyzwyczaić się do dość szybkiego usuwania z katalogu, bo to samo spotkało kiedyś filmy Marvela/Disney’a i może dotknąć sagu Harry’ego Pottera.

Oprócz kilkudziesięciu filmów z brytyjskim agentem na liście usuwanych znalazły się też całkiem nieźle przyjęta „Alita: Battle Angel” oraz „World War Z”, którego sequel lub sequele wciąż są brane pod uwagę i możemy spodziewać się kontynuacji losów bohaterów w ogarniętym apokalipsą zombie świecie. Z komedii warto zwrócić uwagę na „Czy leci z nami pilot?”. Ciekawym seansem może być też „Contagion – Epidemia strachu” ukazujący starania w walce z epidemią, co nie jest już dla nas tak odległym tematem.

Od HBO Polska uzyskaliśmy natomiast zapewnienie, że wbrew krążącym w Sieci informacjom mini-seria „Czarnobyl” nie zniknie z HBO GO 6 maja, ani żadnego innego dnia. Wydawało się to, mimo wszystko, mało prawdopodobne, bo przecież jest to koprodukcja HBO i Sky (stacje mają na sztywno ustalone zasady i regiony dystrybucji takich tytułów), dlatego zapowiedź usunięcia serii była niemałym zaskoczeniem. Serial trafił na listę „Ostatnia szansa”, a na Upflix.pl został ujęty wśród tytułów do usunięcia. Wynika to prawdopodobnie z wewnętrznych oznaczeń w katalogu, co zostało błędnie odczytane. Powtórzę więc: „Czarnobyl” nie zniknie z HBO GO.

Lista usuwanych filmów z HBO GO