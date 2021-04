HBO Max zmierza do Polski. Czy będzie lepsze od HBO GO?

(Jeszcze) szybsze premiery na HBO Max

Spokojnie, nie liczcie na premiery nowych filmów Warnera tego samego dnia na HBO Max, co w kinach. Ten precedens dotyczy tylko rynku amerykańskiego, ponieważ wynika z porozumienia z lokalnymi oddziałami oraz kinami, natomiast w Europie nadal panuje stary porządek. To, na co możemy liczyć, to brak jakichkolwiek opóźnień nowych filmów i seriali HBO Max Original, które docierają co prawda do Polski, ale czasami notują spore opóźnienia. Obecność HBO Max w Europie powinno sprawić, że premiery będą odbywać się jak na Netfliksie – o jednej porze na całym globie.

HBO Max to więcej filmów i seriali

Mimo, że na bibliotekę filmów i seriali na HBO GO narzekać nie można i rzeczywiście w ostatnim czasie chętniej odwiedzam ten serwis niż np. Netfliksa, to spoglądając na wcześniejsze działania wokół HBO Now, a teraz HBO Max, śmiem twierdzić, że ujednolicenie kwestii technicznych i brandingowych przełoży się też na szybsze i bardziej skuteczne uzupełnianie katalogu. HBO bardzo umiejętnie rozbudowuje swoją ofertę nie tylko o własne, oryginalne produkcje, ale także filmy, seriale i dokumenty na licencji, więc istnieje spora szansa to, że działania zza wielkiej wody przełożą się też na rozszerzenie oferty na terenie Europy.