Rick and Morty: The Anime na oficjalnym zwiastunie. Znamy datę premiery

Siódmy sezon Rick and Morty już za nami, a przed nami… no właśnie, co? Adult Swim zapowiedział dziś nowe odcinki przygód kultowych bohaterów, ale chyba nie do końca na to czekali fani serii. Nie jest to bowiem pełnoprawny sezon ósmy, a osobny serial utrzymany w stylistyce anime.

Rick and Morty: The Anime już w przyszłym miesiącu. Co z ósmym sezonem klasycznej wersji?

Pomimo tego, że w siódmy sezonie zabrakło Justina Roilanda, odcinki przyjęły się całkiem dobrze i cieszyły niezłymi opiniami widzów. Zrodziło to nadzieje na kontynuację i w pewnym sensie Adult Swim to oczekiwania spełnił, ale teraz Rick and Morty pojawią się w odmienionej wersji. O tym, że serial skręci w stronę parodii anime, wiedzieliśmy już wcześniej, ale dopiero dziś twórcy podzielili się oficjalnym zwiastunem, który możecie zobaczyć poniżej.

Co ciekawe Rick and Morty: The Anime nie będzie miało bezpośredniego powiązania fabularnego z pierwowzorem, więc twórcy będą mogli rozwinąć wodze fantazji i nieco pokombinować z formą. Za sterami produkcji stanął Takashi Sato, odpowiedzialny między innymi za dwa odcinki specjalne – Summer Meets God i The Great Yokai Battle of Akihabara. Możemy spodziewać się więc pewnych powiązań między wspomnianymi odcinkami a nachodzącymi epizodami serialu.

Premiera Rick and Morty: The Anime nie oznacza jednak, że Adult Swim nie powróci do dawnej formy. Premiera ósmego sezonu została zaplanowana na bliżej nieokreślony 2025 rok. Jeśli zaś chodzi o anime, to możemy spodziewać się go na platformie Max już za miesiąc, 15 sierpnia.

Źródło obrazka wyróżniającego: Adult Swim