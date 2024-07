Wszystkie odcinki dostępne! Te seriale zobaczysz na Polsat Box Go już w całości

Polsat Box Go oferuje nowe sezony trzech polskich seriali: „Krew”, „Sługa Narodu” i „Rodzina na Maxa”. Wszystkie odcinki są już dostępne, co jest dobrą wiadomością dla widzów preferujących oglądanie całych sezonów naraz.

Na platformie Polsat Box Go regularnie pojawiają się nowe seriale. Wśród nich są także oryginale produkcje serwisu, w których można oglądać polskie gwiazdy oraz obiecujących debiutantów. Cotygodniowe premiery dają szansę przeżywać każdy odcinek z osobna i dyskutować na ich temat ze znajomymi czy bliskimi, ale przyzwyczajeń niektórych widzów nie da się już zmienić i ci, którzy czekają na całe sezony swoich ulubionych seriali, teraz będą mogli nadrobić nowe epizody trzech produkcji Polsat Box Go.

Pełne sezony seriali na Polsat Box Go

Pierwsza z nich to "Krew" (grafika główna), czyli mroczny thriller psychologiczny, będący adaptacją irlandzkiego "Blood". Serial 0powiada o rodzinie, której mroczne sekrety prowadzą do tragedii. W drugim sezonie występują Katarzyna Z. Michalska, Ireneusz Czop i Kamil Kula, a także Maciej Musiałowski, Olaf Lubaszenko i Monika Krzywkowska. Czymś po zupełnie przeciwnie stronie pod względem gatunku jest "Sługa Narodu". Tutaj mamy do czynienia z satyrą polityczną, która kontynuuje historię nauczyciela, który przypadkowo zostaje prezydentem.W roli głównej, oczywiście, występuje Marcin Hycnar, a towarzyszą mu Kamil Kula, Krzysztof Stelmaszyk, Krzysztof Dracz, Sławomir Orzechowski, Dorota Kolak i Magdalena Popławska. Nie wszyscy widzowie są tego świadomi, ale serial jest inspirowany ukraińskim pierwowzorem, który przyczynił się do rozwoju politycznej kariery Wołodymyra Zełenskiego.

Jakie seriale oglądać na Polsat Box Go?

Na widzów Polsat Box Go czekają także wszystkie nowe odcinki drugiego sezonu "Rodzina na Maxa" - komedii obyczajowa, gdzie głównym wątkiem jest związek Karoliny (Anna Smołowik) i Maxa (Nikodem Rozbicki). Ci, mimo znaczącej różnicy wieku, tworzą parę, co oczywiście budzi wątpliwości, obawy, zainteresowanie i oburzenie innych. W drugim sezonie do obsady dołączyli Ewa Kasprzyk, Helena Sujecka, Sonia Bohosiewicz i Grzegorz Małecki. Ze względu na gatunek, serial porusza tematy miłości i rodzicielstwa raczej przymrużeniem oka. Jeśli macie ochotę na coś mocniejszego, to zaznaczcie sobie jako do obejrzenia serial "Zdrada". Co piątek na Polsat Box Go pojawiają się nowe odcinki psychologicznego kryminału będącego remakiem holenderskiego "Overspel". W rolach głównych występują Anna Karczmarczyk, Dawid Ogrodnik, Paweł Małaszyński, Marieta Żukowska i Piotr Polk.