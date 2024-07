Horyzont. Rozdział 2 - premiera odwołana. Kiedy trafi do kin?

Nowa data premiery nie została jeszcze ogłoszona, ale nadal planowana kinowa dystrybucja. Saga Kevina Costnera ma wrócić na ekrany kin. Jak donosi Hollywood Reporter, po licznych dyskusjach, Territory Pictures Costnera i New Line Cinema zdecydowały się zwiększyć okienko czasowe pomiędzy premierami obydwu części, aby dać więcej czasu widowni na wizytę w kinie i obejrzenie pierwszego filmu, który kosztował 100 milionów dolarów. Co ciekawe, już za 5 dni "Horyzont. Rozdział 1." trafi na płatne platformy VOD, gdzie będzie można go obejrzeć także online. To oznacza, że produkcja będzie jednocześnie oferowana w kinach oraz w internecie.

Costner, który zainwestował 38 milionów dolarów własnych pieniędzy w pierwszy film i sfinansował resztę z pomocą dwóch tajemniczych inwestorów, z pewnością nie jest zadowolony z takiego obrotu sprawy. Jego plan zakładał przygotowanie czterech filmów, New Line i Warner Bros. zgodziły się odpłatnie dystrybuować i promować pierwsze dwa filmy, ale gwiazda kina pokryła koszty marketingu.

Horyzont. Rozdział 1 - fatalne wyniki w kinach. Co z 3. i 4. częścią?

W pierwszy weekend premierowy "Rozdział 1" zarobił zaledwie 11 milionów dolarów, co było sporym zaskoczeniem. Jednocześnie recenzje filmu były dość rozczarowujące, co na pewno nie napawało optymizmem twórców i dystrybutorów wobec w perspektywie debiutu kolejnych części. Tym bardziej, że "Rozdział 2" również kosztował około 100 milionów dolarów i gdyby doszło do premiery już w sierpniu, film mógłby zarobić jeszcze mniej niż część 1.

Warner Bros. i New Line nie nabyły jeszcze praw do dystrybucji trzeciego i czwartego filmu - być może czekają na rozwój wypadków po przedłużonym czasie obecności części 1. w kinach i reakcji widzów na premierę części 2.