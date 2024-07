"Rozdzielenie" oficjalnie wraca z 2. sezonem, wiemy kiedy!

"Rozdzielenie" to bez wątpienia jedna z najlepszych produkcji serialowych ostatnich lat. I można tak powiedzieć z perspektywy czasów, w których seriale mają się lepiej niż kiedykolwiek wcześniej. To zdecydowanie najlepsza era dla tego segmentu rozrywki.

Dystopijna opowieść z gwiazdorską obsadą spotkała się z wyjątkowo ciepłym przyjęciem publiczności. Finał pierwszego serialu to cliffhanger z prawdziwego zdarzenia — nic więc dziwnego, że miliony widzów na całym świecie z niecierpliwością wypatrywało oficjalnej daty premiery nowych odcinków. Po wielu perturbacjach ze strony twórców nareszcie doczekaliśmy się oficjalnej daty premiery nowego sezonu "Rozdzielenia". Serial powróci z nowymi odcinkami na początku przyszłego roku!

"Rozdzielenie" - kiedy premiera drugiego sezonu? W styczniu 2025!

Twórcy "Rozdzielenia" nareszcie podzielili się oficjalną datą premiery drugiego sezonu. I by nie trzymać was w niepewności, to już oficjalnie mogę powiedzieć że serial z nowymi odcinkami powróci 27 stycznia 2025 roku! Apple TV+ wszystkie swoje seriale serwuje w formie jednego odcinka tygodniowo, i wiedząc że nowa seria również oferować ma 10 odcinków — wiemy że wielki finał planowany jest na 21 marca przyszłego roku. Na zaostrzenie apetytu mamy też nową, króciutką, zajawkę nowego sezonu:

Wielu widzów może być rozczarowanych tym, że tyle przyjdzie im czekać na dalsze losy Marka i spółki. Lumon Industries bez wątpienia nie jest wymarzonym pracodawcą nikogo z nas — i czym prędzej chcemy dowiedzieć się, jak potoczą się dalsze losy bohaterów. Informacje sprzed kilku miesięcy na temat tego że zdjęcia do drugiego sezonu zostały zakończone dały wielu nadzieję, że "Rozdzielenie" powróci jeszcze w tym roku. Niestety, to się nie wydarzy — nie pozostaje nam więc nic innego jak tylko uzbroić się w cierpliwość i zaznaczyć w kalendarzu datę 27 stycznia 2025!