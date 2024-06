Gorący sezon wakacyjny tuż tuż, to dobra okazja do przyjrzenia się urlopowym planom Polaków, a w szczególności temu, jak dziś rezerwujemy noclegi na takie wyjazdy.

Zacznijmy jednak od początku - ogólnopolski panel badawczy Ariadna, udostępnił wyniki swojego raportu z badania, przeprowadzonego w maju. Zadał w nim pytanie rodakom, jak planują spędzić tegoroczny urlop?

Okazuje się, że ponad 40% zamierza wyjechać gdzieś w kraju lub za granicą, z opcją wynajęcia na ten czas jakieś lokum do noclegów. Pozostali ankietowani, zdecydują się spędzić ten czas we własnym zakresie lub nie wyjeżdżając nigdzie.

Jak już wyjeżdżamy, to gdzie? Najczęściej wskazywane były lokalizacje nadmorskie, przy czym częściej odpowiedzi takie zaznaczały kobiety, a mężczyźni - dalekie od ośrodków miejskich.

I tu przechodzimy do tytułowego sposobu rezerwacji takich noclegów na wyjazdy, nie tylko wakacyjnych, ale i również krótkich, weekendowych. Nadal najpopularniejszą formą jest bezpośrednia rezerwacja noclegów, czyli dzwonimy bezpośrednio do lokalu, hotelu czy innych pensjonatów, ale na drugim miejscu i to z niewielką stratą jest platforma internetowa - Booking.com.

Co by złego nie mówić o tej platformie, że ciężka i przeładowana, stosująca różne sztuczki, jak - rezerwuj, bo już ostatnie miejsca, x osób przed Tobą już się zdecydowało, to i tak to już niezwykle popularne w naszym kraju miejsce do rezerwacji noclegów. Pamiętajmy też, że tu odpowiedzi się nie sumują, więc osoby rezerwujące bezpośrednio, również czasem mogą korzystać z tego serwisu. Zdecydowanie rzadziej sięgamy po inne platformy do rezerwacji, jak Nocowanie.pl czy Airbnb.

Na koniec zerknijmy, czy i w tym aspekcie nie robimy tego na ostatnią chwilę? Oczywiście bywa i tak, co trzecia osoba decyduje się na rezerwacje zazwyczaj tuż przed samym wyjazdem, ale więcej niż połowa robi to do 3 miesięcy lub do 6 miesięcy przed.

