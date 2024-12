Rewolucja w płatnościach BLIK. Pierwszy bank już ją wdrożył

Klienci PKO Banku Polskiego mogą teraz w aplikacji IKO włączyć płatności powtarzalne BLIK. To świetne rozwiązanie do automatycznego opłacania subskrypcji, abonamentów i rachunków. PKO Bank Polski jako pierwszy oferuje tę funkcję. Płatności powtarzalne BLIK dostępne są dla użytkowników aplikacji IKO od wersji 3.162. Klienci mogą zautomatyzować część swoich rachunków i zachować nad nimi kontrolę. Co można opłacać w ten sposób? Na liście znalazły się:

Subskrypcje – stała kwota płatna regularnie.

Rachunki – zmienna kwota, każda płatność wymaga potwierdzenia (w ciągu 72 godzin).

Płatności okazjonalne – zmienna kwota, płatna automatycznie przy zamówieniu usługi.

To kolejne udogodnienie dla klientów PKO Banku Polskiego, które pozwala lepiej zarządzać finansami w aplikacji IKO. Dzięki kodowi BLIK zwiększa się bezpieczeństwo transakcji. Klienci mogą na bieżąco monitorować płatności. Usługa jest dostępna dla akceptantów Autopay, takich jak Play i TUŻ Allianz, oraz dla doładowań w sieciach Plus i T-Mobile.

Rosnące zainteresowanie płatnościami w modelu subskrypcyjnym i popularność gospodarki subskrypcyjnej zmieniają sposób, w jaki zarządzamy codziennymi zobowiązaniami finansowymi. Nowa odsłona płatności powtarzalnych BLIK to pierwszy krok w kierunku budowania standardu, który łączy wygodę takich transakcji z pełną kontrolą użytkownika – zgodnie z jego indywidualnymi preferencjami. Cieszymy się, że PKO Bank Polski, jako pierwszy wdrażający to rozwiązanie, otwiera drogę do popularyzacji tej usługi wśród klientów w Polsce. Możliwość zarządzania subskrypcjami w aplikacji bankowej to lepsze zarządzanie finansami przez mobilnych klientów banków w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości.

– mówi Dariusz Mazurkiewicz, prezes zarządu Polskiego Standardu Płatności, operatora BLIK.

Jak korzystać z płatności powtarzalnych BLIK w ramach PKO? Jeśli sprzedawca obsługuje płatności powtarzalne BLIK, w jego aplikacji mobilnej lub na stronie internetowej należy wybrać opcję płatności powtarzalnych BLIK, akceptując warunki i podając kod BLIK. Następnie w aplikacji IKO pojawi się prośba o potwierdzenie aktywacji usługi. To tu będą również wyświetlone dodatkowe informacje o płatności, takie jak kwota subskrypcji, częstotliwość płacenia oraz sposób pobierania opłaty – automatycznie lub po potwierdzeniu. Szczegóły wszystkich płatności powtarzalnych BLIKIEM oraz ich historię można sprawdzić aplikacji IKO. Znajduje się w sekcji BLIK > "Płatności powtarzalne BLIK". Płacący ten sposób mają możliwość wyłączenia danej płatności w każdej chwili, a sprzedawca również ma możliwość dezaktywacji tego rodzaju płatności.

PKO z rewolucjami w swojej aplikacji. Płatności powtarzalne BLIK to dopiero początek

Wracając jednak do kredytu hipotecznego, o który można się teraz ubiegać w aplikacji mobilnej – na początek o cyfrowy kredyt hipoteczny mogą wnioskować single posiadający umową o pracę, którzy planują remont lub chcą nabyć nieruchomość z rynku wtórnego. Jak podkreślają przedstawicie PKO, ma to być pierwsze tego typu rozwiązanie w Polsce, które umożliwia zdalne przeprowadzenie całego procesu – za pośrednictwem serwisu internetowego iPKO.

Jednak to dopiero początek, gdyż już na początku przyszłego roku z funkcjonalności tej mają skorzystać kolejne grupy klientów. Chodzi o to, by wnioski rozszerzyć o pary szukające mieszkania lub domu, a w kolejnym kwartale o osoby, które planują kupić nieruchomości na rynku pierwotnym. Bank chce, by każdy klient mógł składać wniosek o kredyt hipoteczny w serwisie iPKO i aplikacji IKO, co z pewnością uprości i skróci cały proces.