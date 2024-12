IKO znowu nie działa. Spokojnie to tylko awaria

IKO ma znowu problem

Ledwie wczoraj wieczorem PKO BP miało spory problem z aplikacją IKO, która nie działała dla klientów banku, a dzisiaj mamy powtórkę z rozrywki. Ponownie użytkownicy zgłaszają problemy z zalogowaniem się do aplikacji na swoich smartfonach. Bank już przyznał, że pracuje nad usunięciem awarii, jednocześnie zapewniając, że dostęp do usług działa za pośrednictwem serwisu iPKO (przez przeglądarkę). Nie ma też problemu z wykorzystaniem kart płatniczych.

Nie zmienia to jednak faktu, że ponownie tysiące użytkowników IKO nie może skorzystać ze swojej aplikacji, a to oznacza między innymi brak możliwości wygenerowania kodu BLIK czy zlecania przelewów. Nie wiadomo jak długo potrwa awaria, wygląda też, że nie obejmuje wszystkich użytkowników, bo nam udało się zalogować do systemu. Kolejna awaria w tak krótkim czasie to spory cios wizerunkowy w największy polski bank, tym bardziej w tak gorącym okresie jak grudzień, kiedy to wszyscy szukamy między innymi prezentów i chcielibyśmy mieć dostęp do niezawodnego systemu płatności.

Jak tylko uda nam się potwierdzić, że dostęp do systemu został przywrócony to was o tym poinformujemy.