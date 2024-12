Awaria w PKO BP - aplikacja IKO nie działa

W serwisie Downdetector, odnotowano już przeszło 2 tys. zgłoszeń o awarii, w zasadzie z całej Polski - nie są to więc jednostkowe problemy.

Reklama

Klienci PKO Bank Polski skarżą się głównie na brak możliwości zalogowania się w ogóle do aplikacji, a niektórym nie działają poszczególne, kluczowe dla nich sekcje w aplikacji IKO.

Na profilu w serwisie Facebook, przedstawiciele banku uspokajają, iż są to losowe utrudnienia w dostępie do aplikacji IKO oraz informują o pracach nad przywróceniem pełnej funkcjonalności. Jednak wbrew tym zapewnieniom o losowym charakterze awarii, wielu klientów uważa, że jest to masowa awaria oraz ma żal do banku, iż ten nie wydał oficjalnego komunikatu o awarii, a o której dowiadują się dopiero z komentarzy innych klientów.

Dostaliśmy też na skrzynkę e-mail, zrzuty ekranów z aplikacji IKO, do której nasi Czytelnicy nie mogą się aktualnie zalogować. Cóż, awarie się zdarzają, pozostaje nam poradzić, byście uzbroili się w cierpliwość, bo ciągłe sprawdzanie dostępności opcji zalogowania, może wydłużyć proces przywracania pełnej funkcjonalności.

Aplikacja IKO jest najbardziej popularną mobilną aplikacją bankową w Polsce. Na koniec II kwartału 2024 roku, aktywowana została przez klientów 8,1 mln razy, a liczba aktywnych jej użytkowników przekroczyła 5,6 mln. Dla przypomnienia, za aktywnych użytkowników aplikacji mobilnych uznaje się tych, którzy przynajmniej raz w ostatnim miesiącu logowali się do niej.