Rewolucja w płatnościach: Apple ugięło się pod presją Unii Europejskiej

Dyskusje na temat udostępnienia NFC w iPhone'ach trwają od 2022 roku. Unia Europejska zaniepokoiła się monopolem Apple Pay, co doprowadziło do dochodzenia. Apple w końcu zgodziło się na otwarty dostęp do NFC dla zewnętrznych deweloperów. Co to oznacza dla rynku płatności mobilnych?

Kwestia udostępnienia NFC w iPhonie firmom zewnętrznym i instytucjom finansowym jest przedmiotem dyskusji co najmniej od 2022 roku. Unia Europejska wyraziła zaniepokojenie monopolem Apple Pay, inicjując dochodzenie mające na celu ustalenie, czy takie praktyki są legalne w UE. Temat powrócił kilka miesięcy temu, kiedy Apple przedstawiło swoje argumenty za ograniczeniem dostępu do NFC, podkreślając, że chodzi o bezpieczeństwo użytkowników. Przedstawiciele firmy z Cupertino argumentowali, że ich usługa płatności mobilnych nie dominuje na rynku unijnym i że w Europie istnieje wiele alternatywnych rozwiązań płatniczych. Mimo to europejscy regulatorzy nie wydają się przekonani tymi argumentami.

Pod koniec zeszłego roku otrzymaliśmy informację, że Apple postanowiło zmienić swoją dotychczasową politykę w taki sposób, aby inne instytucje finansowe mogły oferować płatności zbliżeniowe bez konieczności korzystania z Apple Pay. Informacje te nie były jednak w żaden sposób potwierdzone przez zainteresowane strony. Przez ostatnie miesiące mieliśmy jednak kilka ciekawych przecieków związanych z postępem prac, które miałyby zakończyć spór na linii Komisja Europejska – Apple. W czerwcu Financial Times, powołując się na źródła z Komisji Europejskiej, podało, że Apple zgodziło się udostępnić zewnętrznym deweloperom otwarty dostęp do funkcji NFC w iPhone'ach. Dzięki temu będą oni mogli tworzyć własne rozwiązania dla płatności zbliżeniowych bez konieczności korzystania z Apple Pay lub Apple Wallet.

NFC w iPhonie dla wszystkich zainteresowanych. Apple ugina się przed Komisją Europejską

Teraz informacje te potwierdza sama Komisja Europejska, która ogłosiła, że zobowiązania zaproponowane przez Apple są prawnie wiążące w świetle unijnych przepisów antymonopolowych. Amerykanie wstępnie zaproponowali kilka rozwiązań, które mogą zostać wprowadzone w krajach unijnych, a KE na początku roku przeprowadziła konsultacje i testy nowych funkcji, z którymi zapoznały się także inne strony zainteresowane dostępem do NFC. W rezultacie poznaliśmy ostateczny kształt zmian, które zaproponowało Apple:

Rozszerzenie możliwości inicjowania płatności za pomocą aplikacji płatniczych HCE w innych terminalach certyfikowanych przez branżę, takich jak telefony sprzedawców lub urządzenia używane jako terminale (tzw. SoftPOS), jeśli jest to włączone.

Wyraźne potwierdzenie, że deweloperzy HCE nie są pozbawieni możliwości łączenia funkcji płatności HCE z innymi funkcjami lub przypadkami użycia NFC.

Usunięcie wymogu posiadania przez deweloperów licencji dostawcy usług płatniczych ("PSP") lub wiążącej umowy z PSP w celu uzyskania dostępu do danych wejściowych NFC.

Umożliwienie deweloperom dostępu do NFC w celu wstępnego tworzenia aplikacji płatniczych dla zewnętrznych dostawców portfeli mobilnych.

Aktualizacja architektury HCE w celu zapewnienia zgodności ze zmieniającymi się standardami branżowymi wykorzystywanymi przez Apple Pay oraz kontynuowanie aktualizacji standardów, nawet jeśli nie są one już wdrażane przez Apple Pay, pod pewnymi warunkami.

Umożliwienie deweloperom informowania użytkowników o możliwości łatwej konfiguracji domyślnej aplikacji płatniczej i przekierowywanie użytkowników do domyślnej strony ustawień NFC.

Zgodność z tymi samymi standardami branżowymi, co deweloperzy aplikacji płatniczych HCE oraz ochrona poufnych informacji uzyskanych w kontekście audytu.

Skrócenie terminów rozstrzygania sporów. Ponadto Apple zaoferowało dodatkową niezależność i gwarancje proceduralne dla powiernika monitorującego.

Co to oznacza w praktyce? Przekonamy się w najbliższym czasie, gdy zmiany zaproponowane przez Apple wejdą w życie i pierwsze firmy zaczną oferować płatności mobilne na iPhonie z pominięciem Apple Pay. W sieci już pojawiają się obawy, że odblokowanie dostępu sprawi, że ci, którzy dopuszczali swoje karty do Apple Pay i, które są łatwo dostępne w apce Portfel, mogą z tego zrezygnować na rzecz własnych systemów. A to może oznaczać problemy z dostosowaniem terminali płatniczych, do których zdążyliśmy się już przyzwyczaić – przynajmniej w pierwszych dniach i tygodniach, w których będą obowiązywać nowe zasady.