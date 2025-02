Rewolucja w kryminalistyce. Teraz tak się zbiera dowody

Miejsca zbrodni nie są analizowane już tak samo, jak kilka dekad temu. Teraz śledczy mają do dyspozycji coraz bardziej zaawansowane narzędzia, by jeszcze lepiej wykonywać pracę.

W dobie dynamicznego rozwoju technologii dowody cyfrowe stały się kluczowym elementem w prowadzeniu śledztw. Zgodnie z raportem SIRIUS „EU Electronic Evidence Situation Report 2024”, liczba wniosków o udostępnienie danych cyfrowych, kierowanych przez organy ścigania Unii Europejskiej do dostawców usług, wzrosła w ostatnim roku o ponad 20 proc.

To pokazuje, że ponad połowa dochodzeń w sprawach karnych w UE opiera się na międzynarodowych wnioskach o dostęp do dowodów elektronicznych. Media społecznościowe, komunikatory internetowe i giełdy kryptowalut to obecnie najważniejsze źródła informacji dla śledczych.

Teraz w taki sposób rozwiązuje się sprawy i zbiera dowody

Raport SIRIUS, przygotowany przez Europol, Eurojust oraz Europejską Sieć Sądową, wskazuje, że 68 proc. śledczych uważa media społecznościowe za kluczowe źródło dowodów. Na kolejnych miejscach znalazły się aplikacje do przesyłania wiadomości (53 proc.) oraz giełdy kryptowalut (51 proc.). Inne usługi, takie jak przechowywanie danych w chmurze (24 proc.), VPN (22 proc.) czy fintechy (17 proc.), również odgrywają coraz większą rolę w śledztwach.

Jeśli chodzi o rodzaj danych, najczęściej wykorzystywane są rejestry połączeń (51 proc.), nazwy użytkowników (40 proc.) oraz adresy IP używane podczas rejestracji (38 proc.). Dane rozliczeniowe, numery telefonów i adresy e-mail również stanowią istotne źródło informacji.

Media społecznościowe, komunikatory i giełdy kryptowalut stały się kluczowymi źródłami dowodów, które pomagają ścigać przestępców w realnym czasie. Przestępcy coraz częściej wykorzystują AI do zacierania śladów i przeprowadzania bardziej wyrafinowanych ataków

– mówi Łukasz Jachowicz z Mediarecovery, ekspert w dziedzinie informatyki śledczej.

Rozwój technologii, w tym sztucznej inteligencji, nie tylko ułatwia pracę organów ścigania, ale także stwarza nowe możliwości dla przestępców. Ataki phishingowe wspierane przez AI, deepfake’i czy oszustwa finansowe to tylko niektóre z zagrożeń, z którymi muszą mierzyć się śledczy. Według prognoz Deloitte Center for Financial Services, straty spowodowane atakami wykorzystującymi generatywną sztuczną inteligencję mogą wzrosnąć z 12,3 mld dolarów w 2023 roku do 40 mld dolarów w 2027 roku.