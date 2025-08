Android Auto miażdżony przez użytkowników. Społeczność narzeka, Google chowa głowę w piasek

W ubiegłym tygodniu Google oficjalnie zaprezentowało nową aktualizację dla Android Auto, wdrażając świeży interfejs zgodny z filozofią Material You. Twórcy postawili na spójność wizualną: wyświetlacz w samochodzie może teraz perfekcyjnie dopasować się do tapety ustawionej na smartfonie z Androidem. Choć taki krok dla wielu użytkowników może wydawać się strzałem w dziesiątkę, nie wszyscy są jednak zadowoleni z efektu końcowego. I głosów niezadowolenia stale w sieci przybywa - użytkownicy nie kryją rozczarowania.

Material You w Android Auto: konsekwencja skutkująca utratą charakteru

Jedną z kluczowych zmian w nowym odtwarzaczu jest odświeżony odtwarzacz muzyki, który przejmuje kolor główny z tapety telefonu, a nie – jak wcześniej – z okładki albumu. W efekcie cała oprawa wizualna systemu staje się bardziej jednorodna. Jednak, jak wiele osób ostro punktuje, zniknęła przez to pewna "energia", którą nadawało kolorowe tło podkręcane przez barwy aktualnie słuchanego albumu. Dodatkowo użytkownicy Reddita komentują, że przez tę zmianę tło w Android Auto często staje się po prostu szaro-bure, pozbawione wyrazistości, a całość sprawia wrażenie zbyt zachowawczej i mało inspirującej.

Źródło: https://www.reddit.com/r/AndroidAuto/comments/1mgjy8q/horrible_ui_redesign_the_background_is_just_grey/n6renge/

Kolejną krytykowaną decyzją projektantów jest znaczące pomniejszenie wyświetlanej okładki albumu. Według licznych opinii, w nowej wersji interfejsu grafika staje się wręcz miniaturowa, szczególnie na ekranach pionowych, co dla niektórych bywa wręcz komiczne i niepraktyczne. Interfejs stracił dynamiczny charakter, a pasek przewijania utworu, znajdujący się tuż przy zmniejszonej okładce, nie poprawia sytuacji. Co ciekawe, choć przemieszczony pasek faktycznie pozwala przypadkowo go nie nacisnąć podczas korzystania z innych funkcji, pojawił się inny problem: spore, niewykorzystane, połacie pustej przestrzeni. Wielu użytkowników zwraca uwagę na brak równowagi między elementami graficznymi a „martwymi punktami” w interfejsie użytkownika.

Tym razem trudno się dziwić narzekającym. Faktycznie: jest mniej atrakcyjnie

Aplikacje okraszone estetyką Material You z założenia mają być na wskroś współczesne i nowoczesne. I, przynajmniej w teorii, tak jest. W praktyce jednak ta konsekwencja czasem przekłada się na rezygnację z żywej oprawy, która wprowadzała w dobry nastrój podczas jazdy samochodem. Kolorystyka dostosowana do tapety telefonu to rozwiązanie wygodne i konsekwentne, ale czy faktycznie poprawia odbiór całości? Wśród społeczności użytkowników głosy są jednoznaczne: obecna wersja interfejsu wyglądem ustępuje poprzedniej. I patrząc na rozmaite przykłady które pokazują: trudno się dziwić.

Na tę chwilę przedstawiciele internetowego giganta nie zabrali jeszcze głosu w temacie. Nie wiadomo zatem, czy zechcą w niedalekiej przyszłości coś w tym temacie zmienić, by wilk był syty i owca cała. Nie jest to wykluczone, na tę chwilę jednak wygląda to jak wygląda... a no co tu dużo mówić: nie wygląda jakoś spektakularnie.