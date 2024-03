Rewolucja Apple zmierza do Europy. Co z Polską?

Apple Vision Pro w oficjalnej sprzedaży są dostępne wyłącznie w Stanach Zjednoczonych. Wiele wskazuje na to, że wkrótce się to zmieni. Gogle mają trafić na kolejne rynki, w tym europejskie. Czy na liście krajów znajduje się też Polska?

Gogle Apple Vision Pro na rynku zadebiutowały 2 lutego i od kilku tygodni wzbudzają wiele zainteresowania – nie tylko ze względu na możliwości gogli, ale także dzięki faktowi, że wielu zdecydowało się na ich zwrot w ciągu 14 dni od zakupu. Powód? Głównym jest ergonomia. Urządzenie ma być zwyczajnie niewygodne w użytkowaniu. Jednak nie da się ukryć, że jest to sprzęt naszpikowany nowoczesnymi technologiami, które nie należą do najtańszych. Stąd też tak wysoka cena. Kilka tygodni temu pojawiły się informacje, że produkcja jednego egzemplarza jest naprawdę spora – ok. 1500 dolarów.

Tak wysokie koszty produkcji przy cenie urządzenia na poziomie 3499 pokazują jasno, że Apple bardzo chce zarobić na tym sprzęcie i to przy dość niskim zainteresowaniu ze strony użytkowników. Taka kwota to spory wydatek, nawet w Stanach Zjednoczonych. A trzeba przypomnieć, że Apple Vision Pro nie są oficjalnie dostępne poza USA. I choć na początku roku pojawiły się plotki, że gogle trafią do sprzedaży na innych rynkach tej wiosny, do tej pory nie mieliśmy jeszcze żadnych zapowiedzi. Apple potwierdziło jednak, że sprzęt pojawi się w innych krajach, ale szczegółów związanych z kalendarzem premier nie zdradzono.

Apple Vision Pro wkrótce w innych krajach? System visionOS zdradza plany Amerykanów

Jak informuje serwis MacRumors, w kodzie systemu operacyjnego visionOS pojawiły się wzmianki na temat dodatkowych układów dla wirtualnej klawiatury na Apple Vision Pro, które wskazują jasno, że firma ma przygotowywać się do ich premiery w innych krajach – i to nie tylko tych anglojęzycznych. Na premierę, gogle miały wyłącznie jeden układ – amerykański. Wraz z jedną z kolejnych aktualizacji wsparcie dla innych układów zostanie rozszerzone. Co znaleźli w kodzie redaktorzy MacRumors? To między innymi wsparcie dla tych klawiatur:

kantoński, tradycyjny

chiński, uproszczony

angielski (Australia)

angielski (Kanada)

angielski (Japonia)

angielski (Singapur)

angielski (Wielka Brytania)

francuski (Kanada)

francuski (Francja)

niemiecki (Niemcy)

japoński

koreański

Oznaczać to może tylko jedno – Google Vision Pro wkrótce trafią do przynajmniej 10 nowych krajów, w tym europejskich. Najbliższej nam będzie do Niemiec, gdzie urządzenie będzie w pełni wspierać niemiecki układ klawiatury. Pytanie tylko kiedy. Ming-Chi Kuo w jednym z ostatnich swoich wpisów na blogu w serwisie Medium wskazywał, że stanie się to jeszcze przed tegoroczną odsłoną WWDC, która zaplanowana jest na czerwiec.

A co z Polską? Na ten moment nie ma żadnych sygnałów, by Apple Vision Pro trafiły w oficjalnej sprzedaży do naszego kraju. Testowane przez Patryka urządzenie raczej nie znajdzie dużego zainteresowania wśród polskich użytkowników. Głównie ze względu na cenę. Już teraz sprzęt ten w USA kosztuje 3499 dolarów. I to w podstawowej konfiguracji z 256 GB pamięci na dane. W bezpośrednim przeliczeniu daje nam to 13710 zł – bez podatków i innych dodatkowych opłat. Ktoś się skusi? Być może nieliczni. Warto jednak wypatrywać oficjalnych komunikatów i zapowiedzi.