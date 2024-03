Produkt Apple nie trafił jeszcze do sklepu, a już zapowiada się problemy z dostępnością

Magia Apple to nie tylko czcze gadanie. Patrząc na fortunę którą operuje gigant z Cupertino nikt chyba nie ma złudzeń: to uwielbiana firma, która na wielu frontach dokonuje niemożliwego. Czy ich produkty są tak dobre jak wielu sugeruje? Jako wieloletni użytkownik ich sprzętów mogę powiedzieć, że to zależy. Nie zmienia to jednak faktu, że coroczna premiera "nudnego jak flaki z olejem" iPhone'a przyciąga ogromne kolejki, a ich tablety są najlepszymi na rynku. I choć iPady Pro z ekranem OLED jeszcze nie zostały oficjalnie zapowiedziane, rynkowi analitycy już teraz zapowiadają problemy z dostępnością jego mniejszego -- 11-calowego -- wariantu. Wszystko przez późniejsze rozpoczęcie produkcji i duże zainteresowanie.

Źródło: Depositphotos

Chcesz iPada Pro 11" OLED? Może okazać się, że trochę na niego poczekasz

Według Rossa Younga od lat specjalizującego się w analizie rynku związanego z panelami montowanymi w najnowszych smart gadżetach -- 11-calowych iPadów Pro będzie na starcie mniej, niż ich większego rodzeństwa. Samsung Display już teraz w pocie czoła pracuje nad mniejszymi wariantami ekranu, ale cały proces przebiega wolniej niż w przypadku 12,9-calowych ekranów OLED za których produkcję odpowiadać ma firma LG Display. Według Younga Samsung Display jest w temacie "w tyle". A biorąc pod uwagę że będzie to tańszy i bardziej poręczny wariant najlepszych tabletów na rynku, to chyba nikt nie ma wątpliwości że będzie on cieszył się gigantycznym zainteresowaniem. Jednocześnie wieści dotyczące tego że na starcie urządzeń będzie mniej jest jednoznaczny z tym, że problemy z dostępnością na starcie mogą okazać się więcej niż pewne.

Jak będzie? Przekonamy się już niebawem. Urządzenia majką trafić do użytkowników jeszcze tej wiosny.