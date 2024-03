Takiego zastosowania nowego sprzętu Apple nikt się nie spodziewał. Lekarze są zachwyceni

Apple w końcu wypuściło swój najdroższy gadżet, jakim są okulary Vision Pro. Reakcje na ten produkt są mieszane. Jedni uważają, że jest to przełom w kwestii doświadczenia AR i że te gogle odblokowują zupełnie nowe możliwości korzystania z komputera. Inni - że jest to produkt w fazie alfa i jego obecne możliwości nie uzasadniają tak wysokiej ceny. Stąd też sławna fala zwrotów sprzętu do Apple krótko po zakupie.

Jednocześnie samo Apple roztacza przed nami wizje (ha-ha) tego, jak Apple Vision Pro mogłoby zostać wykorzystane. Jednym z zastosowań jest tutaj chociażby branża medyczna. Nie tylko Apple oczywiście ma takie aspiracje, ponieważ podobnie swój produkt reklamuje Microsoft. Jednak wychodzi na to, że marzenia Apple o tym, by Vision pro było powszechnie wykorzystywane w medycynie mogą spełnić się znacznie szybciej. To bowiem właśnie gogle od Apple zostały już wykorzystane podczas operacji.

Apple Vision Pro pomogło w szpitalu. Lekarze mówią o przełomowym narzędziu

Jak podaje Gizmodo, grupa chirurgów ze szpitala Cromwella w Londynie dokonała bardzo pionierskiego zabiegu. Podczas dwóch operacji związanych z kręgosłupem wykorzystani oni najnowsze narzędzie od Apple. Urządzenia były noszone przez ich asystentki przed i w trakcie procedury. Celem było czuwanie nad przebiegiem, dochowanie wszystkich procedur oraz odpowiednie zarządzanie narzędziami w tym skomplikowanym zabiegu.

W tym celu gogle Vision Pro zostały specjalnie dostosowane przez firmę eXeX i pracowały na ich oprogramowaniu. Ja mówią sami lekarze: To prawdziwy zaszczyt być pierwszym zespołem w Wielkiej Brytanii i Europie, który korzysta z tego oprogramowania w na sali operacyjnej. Nie możemy się doczekać rozwoju tej technologii i wpływu, jaki może ona mieć na pracę w szpitalach.

Naturalnie, to nie jedyne zastosowanie gogli Vision Pro. Te również mogą być zastosowane w szkoleniu pracowników i specjalistów, w tym chirurgów. Na tym polu jednak większe zasługi ma chociażby konkurencja z Microsoftu, ponieważ jej sprzęt, Hololens, od lat jest wykorzystywany w szkoleniu pracowników w różnych dziedzinach, także w Polsce.

Apple ma tu jednak jedną znaczącą przewagę, a mianowicie - siłę marki stojącą za produktem. Wielokrotnie widzieliśmy, jak rzeczy, które innym nie wychodziły, w przypadku Apple stawały się masowym hitem. Jest więc szansa, że popularność gogli od Apple sprawi, że AR w końcu, po latach stagnacji, faktycznie przebije się do masowej świadomości nie tylko jako ciekawostka technologiczna i filtry na Tiktoku, ale jako realne narzędzie, pozwalające ułatwić nawet skomplikowane zadania. Oczywiście - nie jest tak, że stanie się to z dnia na dzień i że już jutro lekarze rodzinni zaczną przyjmować w takich właśnie goglach.

A w przyszłości... kto wie.