W Revolut dostępne są cztery plany. Jeden darmowy Standard, który w zupełności wystarcza do korzystania z podstawowych usług, jak dodawanie do portfela karty płatniczej, zasilenia portfela, płatności w sklepach internetowych czy stacjonarnych, płatności pomiędzy znajomymi czy za subskrypcje, płatności za granicą w 150 walutach po kursie międzybankowym czy wypłaty z bankomatów z limitem 800 zł miesięcznie.

Pozostałe plany – Plus, Premium, Metal kosztują odpowiednio 14,99 zł, 29,99 zł i 49,99 zł. W planie Plus dochodzi możliwość personalizacji karty płatniczej czy zwroty za nieudane zakupy online, w planie Premium płatności międzynarodowe, ubezpieczenia zagraniczne czy jednorazowe karty wirtualne do zakupów online, a w planie Metal możliwość otrzymania ekskluzywnej karty metalowej.

Pełen wykaz usług i limitów w poszczególnych planach znajdziecie na dedykowanej stronie Revolut.

Zmiana cennika usług Revolut

Od 23 kwietnia wprowadza zmiany w cenniku usług, która obejmie przede wszystkim płatności międzynarodowe i wypłaty z bankomatów, więc jeśli do tej pory nie korzystaliście z tych usług, nic się dla Was nie zmieni.

Wypłaty z bankomatów w planie Standard

Aktualnie w darmowym planie można korzystać z nielimitowanych ilościowo wypłat z bankomatów, ale z limitem kwotowym do 800 zł, po przekroczeniu którego pobierana jest opłata w wysokości 2% wypłaty. Od 23 kwietnia do tego limitu dojdzie limit ilościowy w liczbie 5 wypłat z bankomatów w miesiącu. Wystarczy któryś z tych limitów przekroczyć, by liczyć się z opłatą. Nadal będzie wynosiła ona 2%, ale dojdzie też minimalna opłata w wysokości 5 zł. Przy czym pobierana będzie większa z nich.

Wypłaty z bankomatów w planie Plus, Premium i Metal

Limity kwotowe w płatnych planach pozostaną bez zmian. Plus – 800 zł, Premium – 1,6 tys. zł i Metal – 3,0 tys. zł, po ich przekroczeniu opłata nadal będzie wynosić 2%. Nie dojdą tu wprawdzie limity ilościowe jak darmowym planie, ale dojdzie minimalna opłata w wysokości 5 zł i pobierana będzie również większa kwota.

Przelewy międzynarodowe

Standard i Plus

W planie Standard i Plus aktualnie można było korzystać z jednego bezpłatnego przelewu transgranicznego, każdy kolejny kosztował 2,5 zł, z kolei przelewy SWIFT kosztowały 15 zł lub 25 zł w zależności od waluty.

Od 23 kwietnia przelewy transgraniczne i SWIFT będą funkcjonowały pod jedną kategorią przelewów międzynarodowych i wszystkie będą płatne od 1,5 zł do 25 zł w zależności od kraju i waluty.

Premium i Metal

Użytkownicy planów Premium i Metal nie ponoszą aktualnie opłat za wszystkie przelewy transgraniczne oraz za jeden przelew SWIFT w miesiącu, kolejne kosztują 15 PLN lub 25 PLN.

Od 23 kwietnia posiadacze planu Premium dostaną jeden bezpłatny przelew międzynarodowy, a w planie Metal dostępne będą trzy takie przelewy bez opłat.

Dostawa kart Revolut

Od 23 kwietnia dostawa kart Revolut dla użytkowników planu Standard może się różnić w zależności od adresu, na który ją zamawiamy. Podstawowa opłata wynosi obecnie 4,99 GBP, a za ekspresową dostawę 19,99 EUR. Ostateczną kwotę, jaką Revolut pobierze za te dostawy, będzie można sprawdzić przed jej zamówieniem w aplikacji Revolut.