Jak to wyglądało u mnie do tej pory? Na koncie PayPal miałem podpiętą na stałe kartę płatniczą, z której w momencie odnowienia subskrypcji Netflix, HBO GO czy Spotify pobierało sobie potrzebną kwotę. Miało to jedną zasadniczą wadę, a mianowicie z Netfliksa i HBO GO korzystałem naprzemiennie. Jak już obejrzałem, co chciałem w jednym serwisie przechodziłem na drugi, czasem jednak zapominałem odpiąć płatności.

Kilka dni temu moja karta płatnicza podpięta pod PayPal straciła ważność, więc zamiast bawić się w dodawanie nowej, postanowiłem na szybko dodać wirtualną kartę do Revolut i podpiąć ją testowo pod Spotify. Wtedy nie wiedziałem jeszcze o nowej funkcji zarządzania subskrypcjami, którą Revolut komunikuje do mediów dzisiaj:

Dzięki nowej funkcji do zarządzania subskrypcjami, klienci Revolut będą mogli monitorować ile pieniędzy wydają na cykliczne wydatki w zależności od usługi i usługodawcy. W sytuacji wykrycia niechcianej usługi, będą mogli zatrzymać płatności jednym kliknięciem, bez potrzeby wizyty na stronie usługodawcy. Klienci Revolut będą otrzymywać przypomnienie o subskrypcjach wraz z nadchodzącym terminem zapłaty, co da możliwość szybkiej decyzji i reakcji w celu ograniczenia wydatków. Otrzymają też powiadomienie, gdy na koncie brakuje środków na opłacenie subskrypcji, co zapewni czas niezbędny na doładowanie konta lub zablokowanie niechcianej płatności.