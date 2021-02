Płatności bezgotówkowe i bezstykowe, coraz chętniej wybierane są zapłaty za różne usługi czy produkty. Wymagają jednak od usługodawców zaopatrzenia się w dodatkowe urządzenia w postaci terminali do ich realizacji. Na przykład za naprawę drobnych usterek domowych przez „złote rączki” czy wykonanie drobnych usług przez freelancerów.

Z aplikacją Revolut Business i nową opcją przyjmowania płatności przy pomocy kodów QR problem ten znika. Wystarczy w aplikacji wygenerować kod QR i okazać go klientowi, ten skanuje go kamerką w swoim smartfonie z Androidem lub iOS, na ekranie wyświetla się prośba o realizację płatności, którą można zrealizować przy pomocy Apple Pay, kart Visa lub Mastercard.

No właśnie, w tym miejscu mamy ten szkopuł. O ile bez problemu i błyskawicznie zrealizujemy taką płatność przy pomocy Apple Pay, to już przy użyciu kart płatniczych wiąże się to z pewnością z koniecznością wypełnienia formatki z danymi karty. Co może zniechęcić niektórych klientów, którzy już chyba bardziej woleliby dokonać przelewu ze swojego konta bankowego w to miejsce.